Rumen Radev bolgár elnök az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek kétnapos csúcstalálkozójára érkezik Brüsszelben 2021. június 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA pool/John Thys

Az euroszkeptikus, az orosz kapcsolatokat pártoló Ruman Radev nyerhette a bolgár választást

Infostart / MTI

A volt elnök ígéretei között szerepelt az oligarchikus kormányzás felszámolása és a korrupció visszaszorítása.

A szavazás utáni felmérések szerint a volt elnök, Rumen Radev pártja nyeri a vasárnapi parlamenti választásokat – közölte a Bolgár Nemzeti Televízió. Három közvélemény-kutató felmérése is a 62 éves Radev pártjának győzelmét jelzi előre.

A szófiai székhelyű Alpha Research által végzett utolsó exit poll szerint Radev Progresszív Bulgária pártja a szavazatok 38,1 százalékát szerzi meg, messze megelőzve a Bojko Boriszov volt miniszterelnök vezette Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért-Demokratikus Erők Szövetségét (GERB-UDF), amely 15,9 százalékkal áll a második helyen.

Az Alpha Research korábbi adatai szerint őket követi a Folytatjuk a Változást-Demokratikus Bulgária (PP-DB) koalíciója 14,3 százalékkal, a Mozgalom a Jogokért és Szabadságokért (MRF) 8,4 százalékkal, az Újjászületés párt 4,9 százalékkal és a Bolgár Szocialista Párt (BSP) – Egyesült Baloldal 4,1 százalékkal.

A Trend kutatócsoport által végzett felmérés szerint Radev pártja 39,2 százalékot szerez, Boriszov pártja pedig 15,1 százalékot.

A Mjara Szociológiai Ügynökség felmérése alapján a Progresszív Bulgária 38,7 százalékot, a GERB-UDF 14,8 százalékot, a PP-DB 13,1 százalékot, az MRF 9,2 százalékot, az Újjászületés 5,3 százalékot, a BSP-Egyesült Baloldal pedig 4,0 százalékot ér el.

Az euroszkeptikus Radev, aki az Oroszországgal való kapcsolatok felújítását szorgalmazza, és ellenzi Ukrajna Moszkva elleni háborús erőfeszítéseinek katonai támogatását, januárban lemondott az elnöki posztról, hogy indulhasson a választásokon, amelyekre azután került sor, hogy decemberben tömeges demonstrációk kényszerítették távozásra a kormányt.

Rumen Radev azzal kampányolt, hogy meg akarja szabadítani az országot az „oligarchikus kormányzási modelltől”, és támogatta a korrupcióellenes tüntetéseket.

Ez volt a nyolcadik választás öt év alatt a több mint 6,5 milliós balkáni országban. Az exit pollok közzététele után az újságíróknak adott rövid nyilatkozatában Radev hangsúlyozta, hogy minden tőlük telhetőt el fognak követni, hogy ne kelljen rövid időn belül újabb választásokat tartani az országban. „Ez végzetes lenne Bulgáriára nézve” – mondta.

Radev arról is szólt, hogy hajlandó lenne együttműködni a PP-DB koalícióval az igazságszolgáltatási reform ügyében, de hozzátette, hogy a kisebbségi kormány is egy lehetőség. „Készek vagyunk megfontolni a különböző lehetőségeket, hogy Bulgáriának rendezett és stabil kormánya legyen” – mondta.

A hivatalos választási eredményeket várhatóan hétfőn jelentik be.

Az alkotmány értelmében az elnök a legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező erőt bízza meg a kormányalakítással. Ha ez nem sikerül, a második legnagyobb frakció, majd egy másik párt is megkísérelheti a kormányalakítást.

választás

bulgária

exit poll

rumen radev

Esnek az európai tőzsdék, mit csinál az OTP?

Pénteken még a Hormuzi-szoros megnyitásával kapcsolatos híreknek örültek a befektetők, ami jelentősebb emelkedéseket hozott az amerikai tőzsdén, ma reggel azonban ismét fokozódnak a feszültségek, miután Donald Trump bejelentése szerint az amerikai haderő tüzet nyitott egy iráni hajóra. Az olajár ugrik, az európai indexek csökkenéssel indítják a hetet, és mínuszban állnak az amerikai határidős indexek is.

Rekordmennyiségű rigófióka került életveszélybe: nem mindegy, hogyan segítesz - ez a szabály

Szokatlanul sok bajba került rigófiókáról számoltak be egy Pest megyei madármentő szervezetnél. A szakemberek szerint azonban nem minden esetben kell azonnal megmenteni a földön talált kismadarakat.

US attacks and seizes Iranian cargo ship, as Iran says 'no decision' yet on joining peace talks

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, the US navy "blew a hole" in its engine room. The US has released footage of the attack.

