Most az irániak keménykednek az Egyesült Államokkal

A Tasnim iráni hírügynökségnek nyilatkozva a politikus úgy fogalmazott, hogy "néhány kérdésben már megállapodtunk, de más kérdésekben messze vagyunk még a végleges megegyezéstől".

Mohammed Bákir Kalibaf szerint Irán álláspontja az, hogy a végleges megállapodásnak mindkét fél kölcsönös kötelezettségvállalásán kell alapulnia.

"Az úgy nem megy, hogy mi teljesítjük a kötelezettségeinket, a másik fél pedig cserébe semmit sem tesz."

Ehhez hozzátette, hogy Iránnak továbbra is vitái vannak az Egyesült Államokkal Teherán atomprogramja és a Hormuzi-szoros kapcsán, de kijelentette, hogy országa elkötelezett a tartós béke megteremtése mellett.

Az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások első fordulóját Pakisztánban tartották a múlt hétvégén és a két fél között közvetítők most egy újabb találkozót próbálnak tető alá hozni.

Az iráni parlament elnöke röviddel azelőtt nyilatkozott, hogy kedden este lejár a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett kéthetes tűzszünet.