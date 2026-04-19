Infostart.hu
2026. április 19. vasárnap
Olajszállító tartályhajók és teherhajók sorakoznak a Perzsa-öbölt az Ománi-öböllel összekötõ Hormuzi-szorosban az egyesült arab emírségekbeli Hor Fakkánból nézve 2026. március 11-én. Március elején Irán válaszul a február 28. óta tartó izraeliamerikai katonai akciókra lezárta a nemzetközi kõolajkereskedelem egyik legfontosabb útvonalát, a Hormuzi-szorost, ami fennakadásokat okoz a globális kereskedelemben, késlelteti hajóforgalmat, növeli a szállítási költségeket, és bizonytalanságot kelt a világpiacon.
Nyitókép: MTI/AP/Altaf Qadri

Most az irániak keménykednek az Egyesült Államokkal

Infostart / MTI

Mohammed Bákir Kalibaf, az iráni parlament elnöke vasárnap azt mondta, hogy továbbra is jelentős nézeteltérések vannak Irán és az Egyesült Államok között annak ellenére, hogy sikerült előrehaladást elérni a béketárgyalásokon.

A Tasnim iráni hírügynökségnek nyilatkozva a politikus úgy fogalmazott, hogy "néhány kérdésben már megállapodtunk, de más kérdésekben messze vagyunk még a végleges megegyezéstől".

Mohammed Bákir Kalibaf szerint Irán álláspontja az, hogy a végleges megállapodásnak mindkét fél kölcsönös kötelezettségvállalásán kell alapulnia.

"Az úgy nem megy, hogy mi teljesítjük a kötelezettségeinket, a másik fél pedig cserébe semmit sem tesz."

Ehhez hozzátette, hogy Iránnak továbbra is vitái vannak az Egyesült Államokkal Teherán atomprogramja és a Hormuzi-szoros kapcsán, de kijelentette, hogy országa elkötelezett a tartós béke megteremtése mellett.

Az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások első fordulóját Pakisztánban tartották a múlt hétvégén és a két fél között közvetítők most egy újabb találkozót próbálnak tető alá hozni.

Az iráni parlament elnöke röviddel azelőtt nyilatkozott, hogy kedden este lejár a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett kéthetes tűzszünet.

Mérföldkőhöz érkezett a B-21 Raider hatodik generációs lopakodó bombázó fejlesztése: ezzel nagyot lép előre az amerikai légierő

A Northrop Grumman egy KC-135-ös légi utántöltő repülőgéppel végzett tesztek során demonstrálta a B-21 Raider lopakodó stratégiai bombázó légi utántöltési képességét - közölte a Defence Express.

Őrületes rekord dőlt meg az árverésen: elképesztő pénzt csengettek ki a világhírű hajókatasztrófa több mint százéves emlékéért

Rekordáron, 670 ezer fontért (kb. 280 millió forint) kelt el a Titanic egyik túlélőjének mentőmellénye egy angliai árverésen.

US negotiators to return to Pakistan for talks as Trump repeats threat to Iran's infrastructure

In a social media post, the president says the US will hit Iran's power plants and bridges if a deal is not reached.

