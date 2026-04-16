Új információk jelentek meg a Trumpofonról, az amerikai elnök okostelefonjáról, ám még mindig sok a kérdőjel

Egy lépéssel közelebb kerülhet a megjelenéshez Donald Trump régóta ígért okostelefonja, a T1 Phone, miután a Trump Mobile szolgáltató weboldalán frissítették a készülékre vonatkozó specifikációk listáját – írja a GSMArena cikke nyomán a hvg.hu.

Az oldalon a mobilt ábrázoló renderelt képek is megváltoztak, ami ismét azt mutatja: olyan lehet az eszköz, mint amilyennek eredetileg ígérte az amerikai elnök.

Az amerikai elnök vállalata, a Trump Organization 2025 júniusában jelentette be a T1-et, azzal az ígérettel, hogy az első okostelefonjuk már szeptemberben megvásárolható lesz. Ez később módosult arra, hogy „az év későbbi szakaszában”, de ez is csak ígéret maradt. Közben nagyon bizarr dolgok is történtek, mert az első fotókkal ellentétben egy Samsung mobilra hajazó formatervvel kezdték hirdetni a készüléket.

Mint írják, az új képek elsőre kissé furcsának tűnhetnek, sőt olyanok, mintha mesterséges intelligencia generálta volna őket. A dizájn teljesen átlagos, a hátoldalon az amerikai zászló és a Trump Mobile felirat látható, valamint egy ovális kamerasziget, amely három érzékelőt és a Trump Mobile márkajelzést tartalmazza.

A legfrissebb adatok szerint a T1 Phone egy 6,78 colos, 120 Hz-es képfrissítési rátával rendelkező AMOLED kijelzőt kaphat, ami a korábban emlegetett 6,25 colos panelnél valamivel nagyobb. Az előlapi kamerája 50 megapixeles lehet, és a Qualcomm egy meg nem nevezett, a Snapdragon 7 sorozathoz tartozó processzorával lesz felszerelve.

A hátoldali fő kamera szintén 50 megapixeles lehet, amihez egy 50 megapixeles, kétszeres zoomra képes teleobjektív, valamint egy 8 megapixeles ultraszéles látószögű egység társul. Az akkumulátora 5000 mAh lehet, amit 30W-os töltővel lehet majd tölteni. Futtatni az Android 15-öt fogja majd.

A szaklap mindezeken túl megjegyezte, hogy a műszaki adatok alapján a T1 nagyban hasonlít a 2024-ben bemutatott HTC U24 Pro képességeire. Arról viszont egyelőre még mindig nem tudni, mikor jelenhet meg az előreláthatólag 499 dollárba, azaz mintegy 154 ezer forintba kerülő okostelefon.