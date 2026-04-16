2026. április 16. csütörtök Csongor
FORT BRAGG, NORTH CAROLINA - FEBRUARY 13: U.S. President Donald Trump speaks during a visit to the Fort Bragg U.S. Army base on February 13, 2026 in Fort Bragg, North Carolina. Trump visited the base to honor special forces involved in the military operation in Venezuela in early 2026.
Nyitókép: Getty Images/Nathan Howard

Új információk jelentek meg a Trumpofonról, az amerikai elnök okostelefonjáról, ám még mindig sok a kérdőjel

A régóta ígérgetett T1 Phone megjelenését jó ideje halogatják, a képességeiről azonban új leírás jelent meg.

Egy lépéssel közelebb kerülhet a megjelenéshez Donald Trump régóta ígért okostelefonja, a T1 Phone, miután a Trump Mobile szolgáltató weboldalán frissítették a készülékre vonatkozó specifikációk listáját – írja a GSMArena cikke nyomán a hvg.hu.

Az oldalon a mobilt ábrázoló renderelt képek is megváltoztak, ami ismét azt mutatja: olyan lehet az eszköz, mint amilyennek eredetileg ígérte az amerikai elnök.

Az amerikai elnök vállalata, a Trump Organization 2025 júniusában jelentette be a T1-et, azzal az ígérettel, hogy az első okostelefonjuk már szeptemberben megvásárolható lesz. Ez később módosult arra, hogy „az év későbbi szakaszában”, de ez is csak ígéret maradt. Közben nagyon bizarr dolgok is történtek, mert az első fotókkal ellentétben egy Samsung mobilra hajazó formatervvel kezdték hirdetni a készüléket.

Mint írják, az új képek elsőre kissé furcsának tűnhetnek, sőt olyanok, mintha mesterséges intelligencia generálta volna őket. A dizájn teljesen átlagos, a hátoldalon az amerikai zászló és a Trump Mobile felirat látható, valamint egy ovális kamerasziget, amely három érzékelőt és a Trump Mobile márkajelzést tartalmazza.

A legfrissebb adatok szerint a T1 Phone egy 6,78 colos, 120 Hz-es képfrissítési rátával rendelkező AMOLED kijelzőt kaphat, ami a korábban emlegetett 6,25 colos panelnél valamivel nagyobb. Az előlapi kamerája 50 megapixeles lehet, és a Qualcomm egy meg nem nevezett, a Snapdragon 7 sorozathoz tartozó processzorával lesz felszerelve.

A hátoldali fő kamera szintén 50 megapixeles lehet, amihez egy 50 megapixeles, kétszeres zoomra képes teleobjektív, valamint egy 8 megapixeles ultraszéles látószögű egység társul. Az akkumulátora 5000 mAh lehet, amit 30W-os töltővel lehet majd tölteni. Futtatni az Android 15-öt fogja majd.

A szaklap mindezeken túl megjegyezte, hogy a műszaki adatok alapján a T1 nagyban hasonlít a 2024-ben bemutatott HTC U24 Pro képességeire. Arról viszont egyelőre még mindig nem tudni, mikor jelenhet meg az előreláthatólag 499 dollárba, azaz mintegy 154 ezer forintba kerülő okostelefon.

Ha nem az orosz jóvátételből fizetik vissza, a tagállamok lesznek felelősek az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelért. Magyarország, Szlovákia és Csehország nem vesz részt benne. Ezt még az Orbán-kormány alkudta ki Brüsszelben, amikor elfogadta a hitelszerződést – azóta viszont „technikai" vétóval akadályozza a folyósítását a „ha nincs olaj, nincs pénz" jegyében.
Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a vasárnapi győzelmi beszédében számos közjogi méltóság lemondását követelte, de azt is bejelentette, hogy kormányával két ciklusban maximalizálnák a kormányfői megbízatást. Az InfoRádió ezek jogi és alkotmányos hátteréről kérdezte Stánicz Péter alkotmányjogászt.
 

2026.04.16. csütörtök, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
137 mandátumnál jár a Tisza Párt, 56 képviselői helynél a Fidesz és 6-nál a Mi Hazánk, miután szerdán lezárult az újraszámolás Zala 2. számú, keszthelyi választókerületében. Csütörtökön hiánytalanul megérkeztek a külképviseleteken leadott szavazatok is, Magyar Péter pedig bejelentette: nem a Karmelitában, hanem a Parlament közelében lesz a miniszterelnöki irodája. A Tisza-kormány oktatási minisztere a Ciszterci Iskolai Főhatóság éléről érkezik, személyében egy újabb nő kerül a kormányba. Folyamatosan frissülő cikkünkben a csütörtöki fejleményeket követjük nyomon.

Rubovszky Rita személyében egy markáns, értékalapú, ugyanakkor komplex társadalmi kérdésekre reflektáló szemlélet rajzolódik ki.

In the third part of an undercover investigation, the BBC reveals how rules aimed at protecting abuse victims are being exploited.

2026. április 16. 09:55
Győztek a tűzoltók, eloltották a lángoló olajfinomítót
2026. április 16. 09:43
Donald Trump: csütörtökön indul az izraeli-libanoni csúcs
