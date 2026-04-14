ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.11
usd:
308.58
bux:
0
2026. április 14. kedd Tibor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Olajszállító tartályhajók és teherhajók sorakoznak a Perzsa-öbölt az Ománi-öböllel összekötõ Hormuzi-szorosban az egyesült arab emírségekbeli Hor Fakkánból nézve 2026. március 11-én. Március elején Irán válaszul a február 28. óta tartó izraeliamerikai katonai akciókra lezárta a nemzetközi kõolajkereskedelem egyik legfontosabb útvonalát, a Hormuzi-szorost, ami fennakadásokat okoz a globális kereskedelemben, késlelteti hajóforgalmat, növeli a szállítási költségeket, és bizonytalanságot kelt a világpiacon.
Nyitókép: MTI/AP/Altaf Qadri

Öböl-válság: az oroszok beszállnának a békéltetésbe

Infostart / MTI

Az orosz külügyminiszter bejelentette, hogy Moszkva szívesen közvetítene Irán és az Egyesült Államok között.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint a harcok nem folytatódhatnak a Közel-Keleten, fontos megakadályozni a térségbeli ellenségeskedés újrakezdődését. Iráni kollégájával hétfőn folytatott telefonbeszélgetésében a tárcavezető hozzátette, hogy Oroszország készen áll a megoldás elősegítésére.

Lavrov Abbász Aragcsival folytatott beszélgetéséről az orosz külügyminisztérium számolt be közleményben. A tájékoztatás szerint az orosz miniszter hangsúlyozta: „Fontos, hogy megakadályozzák a fegyveres összecsapások megismétlődését. Egyben megerősítette

Oroszország rendíthetetlen készségét, hogy segítsen kezelni a válságot, amelyre nincs katonai megoldás."

A beszámoló szerint Aragcsi részletesen beszámolt Lavrovnak az elmúlt hétvégén Pakisztánban tartott amerikai-iráni tárgyalásokról, amelyek szintén nem vezettek el a konfliktus megoldásához.

Kezdőlap    Külföld    Öböl-válság: az oroszok beszállnának a békéltetésbe

oroszország

irán

öböl-válság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: az új kormánynak hamar döntenie kell egy sor nehéz gazdasági kérdésben

Rövid- és középtávon emelkedni fog az infláció, és a kormánynak hamarosan döntenie kell, hogy mit kezd az árrésstoppal, az üzemanyagok védett árával és a jövedékiadó-emelés elhalasztásával is. Másrészt pedig egy-két hónapon belül hiteles, megvalósítható gazdasági pályát kell felrajzolnia – mondta Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.
 

Alaptörvény-módosítást, korrupcióellenes intézkedéseket tervez a Tisza

Miniszterek veszítettek a választáson – hatalmas átalakulás az Országgyűlésben, kik jutottak be és kik estek ki?

Noha a végleges parlamenti névsorra még legalább szombatig várni kell – a jogerősre még tovább –, de abból fakadóan, hogy a Fidesz-KDNP képviselői mezőnye 135-ről várhatóan 55-re csökken, a távozó kormány pártjainak soraiból „korszakos” politikusok hiányoznak majd, hacsak nem lesznek a javukra tömeges visszalépések. A Tisza Párt részéről viszont valamennyi ismerős név parlamenti mandátumhoz juthat, akár az EP-ből vagy a Fővárosi Közgyűlésből is.
 

Megtámadja az országgyűlési választás eredményét a Mi Hazánk Mozgalom

Sulyok Tamás levelet írt Magyar Péternek

Magyar Péter politikai életútja a feleségéről készült titkos hangfelvételtől a miniszterelnökségig

Az oroszok kikutatták: Magyar Péter=Orbán Viktor 20 évvel ezelőtt

Sajtónyilvános lesz az újraszámlálás az egyik billegő választókerületben

Az ÁSZ és az Alkotmánybíróság elnöke is reagált Magyar Péter felszólítására

VIDEÓ
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.14. kedd, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kilőtt az OTP és a Mol a Tisza Párt győzelmére - Mi jön ma?

A kedvezőtlen nemzetközi hangulat sem zavarta a magyar tőzsdét hétfőn: a Tisza Párt győzelmére kiemelkedő forgalom mellett dőltek a csúcsok a BUX indexben és a Telekom kivételével a nagypapírokban, a Fidesz-közeli cégek részvényei azonban komoly esést szenvedtek el. Nemzetközi szinten a keddi nap az optimizmus jegyében telhet, tekintve, hogy esni kezdett az olajár és újra enyhülnek az iráni feszültségek. A magyar tőzsde pedig a hazai események mellett ezúttal a külföldiekből is profitálhat. Ma itthon nem várható kiemelt adatközlés, nemzetközi szinten a délutáni amerikai termelői inflációs adatok hozhatnak nagyobb elmozdulásokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Veszélyes zivatarok miatt adtak ki riasztást hazánkban, majd hirtelen jött a meglepő bejelentés

Heves zivatarok miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést a HungaroMet több dunántúli járásra, ám alig egy órával később már vissza is vonták azt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Vance accuses Iran of 'economic terrorism' in Strait of Hormuz as US blockade comes into effect

US vice-president says a lot of progress was made in talks at the weekend, adding: "The ball is in Iran's court".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 14. 06:52
Egymillió eurót érő Picasso-képet lehet nyerni egy jótékonysági sorsoláson
2026. április 14. 06:39
Kína összegyúrja a mesterséges intelligenciát a teljes oktatási rendszerrel
×
×