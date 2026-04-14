Öböl-válság: az oroszok beszállnának a békéltetésbe

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint a harcok nem folytatódhatnak a Közel-Keleten, fontos megakadályozni a térségbeli ellenségeskedés újrakezdődését. Iráni kollégájával hétfőn folytatott telefonbeszélgetésében a tárcavezető hozzátette, hogy Oroszország készen áll a megoldás elősegítésére.

Lavrov Abbász Aragcsival folytatott beszélgetéséről az orosz külügyminisztérium számolt be közleményben. A tájékoztatás szerint az orosz miniszter hangsúlyozta: „Fontos, hogy megakadályozzák a fegyveres összecsapások megismétlődését. Egyben megerősítette

Oroszország rendíthetetlen készségét, hogy segítsen kezelni a válságot, amelyre nincs katonai megoldás."

A beszámoló szerint Aragcsi részletesen beszámolt Lavrovnak az elmúlt hétvégén Pakisztánban tartott amerikai-iráni tárgyalásokról, amelyek szintén nem vezettek el a konfliktus megoldásához.