Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

Fodor Gábor szerint tartalmi hiba volt az, hogy az Európai Unióval rossz viszonyt alakított ki a Fidesz.

„Én például nagyon sok fiatallal beszéltem a választás után, és láthatóan nagyon sokan szavaztak a fiatalok közül a Tiszára, ez egy újdonság volt most. És amikor kérdeztem tőlük, hogy miért mentek el szavazni, és miért a Tiszára,

a fiatalok azt mondták, azért, mert Európában akarunk élni, és nem Moszkvához akarunk kötődni.”

A Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője hozzátette: stratégiai hiba volt, hogy a Fidesz kilépett az Európai Néppártból, amelynek volt egy mérséklő ereje. Azzal, hogy kilépett a Fidesz, radikalizálódott – tette hozzá.

„Amikor konfliktusok történtek, nem arra törekedtek a Fidesz vezetői, ahogy szerintem bölcsen kellett volna, hogy lehet vállalni ügyeket, de nem lehet minden ügyet elvinni a végsőkig, a szakításig. Mindennek eredményeként fekete bárány lett a Fidesz” – fogalmazott, de a súlyos vereség okaként említette az orosz kapcsolatot is, ami nem volt elég távolságtartó.

Fodor Gábor további oknak nevezte

a gazdasági válságot,

a kegyelmi ügyet,

a kampányban a háború témájának a központba állítását,

a kontrollvesztést, vagyis azt, hogy eltűnt a Fidesz értelmiségi háttere,

és az irritáló, feltűnő gazdagodást.

A Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője

hetedik okként a választójogi törvényt említette, amit a Fidesz még aránytalanabbá tett.

„A választójogi törvényt a Fidesz módosította 2011-ben. Mi a rendszerváltáskor tudatosan úgy alkottuk meg, hogy valamennyit torzítson a győztes javára, tehát mindig jöjjön létre egy stabil kormánytöbbség, és a Fidesz erre rátett egy lapáttal. Gondoljunk bele, a Tisza Párt abba a parlamentbe, ami néhány nap múlva meg fog alakulni, 53 százalékos támogatottságal jutott be, de mégis 71 százaléka van a parlamentben. Ez azért egy jelentős torzítás, az az igazság. A Fidesz 39 százalékot kapott, és huszonvalahány százalékkal van jelen a parlamentben. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy szerintem rossz irányú volt a törvénymódosítás. Én ezzel sokat foglalkoztam az elmúlt évtizedekben, több bizottságban benne voltam, az alkotmányjogi bizottságban és máshol, ahol létrejöttek bizottságok a választójogi törvénnyel kapcsolatban. Az irány mindig az volt, hogy az eredeti rendszerváltáskor megalkotott törvény megmaradjon, és egy picit arányosítsuk. Ehhez képest a Fidesz az ellenzék megkérdezése nélkül még aránytalanabbá tette” – tette hozzá Fodor Gábor volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette, a teljes beszélgetést megnézheti, meghallgathatja alább.