Kiderül, ki lesz az Arsenal BL-döntős ellenfele – sport a tévében

Már csak két hét van hátra, május 20-ig kell beadni az szja-bevallást, amit eddig 1,7 millióan tettek meg - hívta fel a figyelmet szerdán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), hangsúlyozva, hogy az eSZJA-rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, többféle segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez.