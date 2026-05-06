Leállások lesznek az egyik hazai nagybanknál

A pénzintézet közleménye szerint fejlesztési okokból 2026. május 9-én, május 30-án és június 6-án 0 órától várhatóan két órán keresztül nem lesznek elérhetőek az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások (eBIZ szolgáltatás, Electra rendszer, Vámpénztár rendszer, Webshop).

Az SMS szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása is leáll egy kis időre.

Ugyanebben a hajnali időpontban előfordulhat, hogy egyes internet- és mobilbanki funkciók ideiglenesen szintén nem lesznek elérhetőek.