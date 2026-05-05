Őrsi Gergely: egy kocsmának is jutott az NKA-kifizetésekből

A bejegyzésben kiemelte: Budán nemcsak megjelentek a Fideszhez közeli álcivil szervezet botrányos NKA-s kifizetései, hanem még különleges módon össze is fonódtak. Mint írta, gyakran valódi tevékenység nélküli Fideszhez közeli álcivil szervezetek vittek el rengeteg állami támogatást. Olyan állami források kerültek hozzájuk, amelyeknek a helyi kultúrát és a valóban működő helyi civil szervezeteket kellett volna erősíteniük.

A bejegyzés szerint két listát érdemes átnézni: a Városi Civil Alap Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása összesítőjét és a Tájékoztatót a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma döntéséről, vagyis az NKA-s támogatások nyerteseit.

A polgármester kiemelte: a Pesthidegkúti Lokálpatrióták Egyesülete – ami Bozzay Katóhoz, a Fidesz-KDNP 2024-es önkormányzati képviselőjelöltjéhez köthető – 8,5 milliót kapott a Városi civil alaptól és 20 milliót a Nemzet Kulturális Alaptól (NKA).

Mint sorolta, az Élhető Rózsadombért Egyesület szintén kapott 11 millió forintot a Város Civil Alaptól, emellett a Gór Csaba II. kerületi fideszes önkormányzati képviselőhöz köthető Kettő-három Budai Lokálpatrióta egyesület 20 millió forintot kapott az NKA-tól az Élhető Rózsadombért Egyesület kulturális programjainak megvalósítására.

Őrsi Gergely kiemelte: így összesen mintegy 60 millió forint jutott 2026-ra Fideszhez köthető egyesületekhez, miközben a valódi munkát végző és értéket teremtő civil szervezeteknek kevés állami segítség jut.

Mint írta, a kérdéses kifizetésekhez hozzávehető az a 180 millió forint, amelyet az R56 Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kapott „kiegészítő támogatás nemzeti ünnepek és nemzeti identitás megőrzésének témája köré szerveződő, közösségi célú zenés, verses művészeti produkciók megrendezésére”.

„Vagyis konkrétan egy Bem rakparti, Pesti Srácokhoz közel álló kocsmának jutott 180 millió forint” – hangsúlyozta.

„Összehasonlításként: míg az NKA-tól 180 milliót kap egy kocsma, addig az NKA-nál pályázó kerületi kulturális társaságunk, a Kult2 Nonprofit Kft. mindössze 3 315 000 forintot nyert 9 programra 2025-ben” – közölte.

Hozzátette: míg az államtól mintegy 60 millió forintot kap három kerületi Fideszhez köthető álcivil szervezet, a II. kerület körülbelül ugyanennyivel tudja támogatni a kerületi egyházakat és színházakat.

„Fontos segítség lesz minden valódi civil szervezetnek, ha a nekik szánt forrásokhoz a valódi munkát végző szervezetek férhetnek majd hozzá, és biztos vagyok benne, hogy lesz vizsgálni való a már megtörtént kifizetések felhasználásával kapcsolatban is” – zárta bejegyzését a polgármester.