Valaki a pilótafülkében szándékosan vihette a földnek az utasszállítót 132 emberrel a fedélzetén

Több mint négy évvel azután, hogy a China Eastern Airlines Boeing 737-800-as gépe lezuhant Dél-Kínában, és a fedélzeten lévő mind a 132 ember életét vesztette, új információk láttak napvilágot. Az amerikai hatóságok által kiadott adatok arra utalnak, hogy a pilótafülkében valaki szándékosan zárhatta el a hajtóművek üzemanyag-ellátását – írta a Portfolio a CNN alapján

A 2022 márciusában bekövetkezett katasztrófa Kína évtizedek óta legsúlyosabb légi szerencsétlensége volt, a kínai polgári légiközlekedési hatóság (CAAC) azonban azóta sem adott érdemi választ arra, hogy mi okozta az MU5735-ös járat halálos zuhanását.

Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség (NTSB) egy közérdekű adatigénylésre válaszolva most

nyilvánosságra hozta a repülési adatrögzítőből, vagyis a gép egyik fekete dobozából kinyert információkat.

Az NTSB azért vett részt a vizsgálatban, mert a Boeing amerikai gyártmány, a sérült adatrögzítőt a szervezet washingtoni laboratóriumába küldték elemzésre.

Az NTSB jelentése szerint a repülőgép 29 ezer láb (mintegy 8800 méter) magasságban utazórepülést hajtott végre.

Ekkor mindkét hajtómű üzemanyag-elzáró karját egyidejűleg üzemi helyzetből elzárt állásba kapcsolták, ami miatt a hajtóművek fordulatszáma csökkenni kezdett. A Boeing 737-eseken ezeknek a karoknak az átállításához a pilótának először fel kell húznia azokat. Ez a mechanizmus szinte teljesen kizárja a véletlen működtetés lehetőségét. David Soucie, a CNN repülésbiztonsági elemzője szerint az adatok egyértelműen mutatják, hogy

a karokat kézzel állították át közvetlenül a katasztrófa előtt. Semmilyen jel nem utal arra, hogy bárki megkísérelte volna újraindítani a hajtóműveket.

A repülési adatrögzítő 26 ezer láb (körülbelül 7900 méter) magasságban leállt, mivel a hajtóművek leállása miatt a generátorok nem biztosítottak többé áramellátást. Emiatt a zuhanás utolsó pillanatait ez a berendezés már nem rögzítette. A pilótafülke hangrögzítője, vagyis a gép másik fekete doboza azonban egy tartalék akkumulátornak köszönhetően tovább működött. Az amerikai vizsgálók négy hangfelvételt nyertek ki a sérült eszközből, amelyeket továbbítottak a kínai hatóságoknak. Az NTSB saját célra nem tartott meg másolatot ezekről a fájlokról.

A kínai hatóságok előzetes jelentésükben közölték, hogy a személyzet érvényes engedélyekkel rendelkezett, megfelelően kipihent volt, és a repülés napján egészségügyi vizsgálaton is átesett. A hatóság egy 2024-es közleményben ismét hangsúlyozta, hogy sem a repülőgéppel, sem a személyzettel, sem pedig az időjárási körülményekkel kapcsolatban nem találtak problémát. Emellett a lezuhanás előtt a rádiókommunikáció és a légiforgalmi irányítás utasításai sem mutattak semmilyen rendellenességet.

