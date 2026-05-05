Hivatalos: ebben veri a vidék Budapestet

A korábbi évekhez képest visszafogottan teljesített a lakáspiac áprilisban. A húsvéti ünnepi időszak és az országgyűlési választások is gyenge aktivitást hoztak – olvasható az elemzésben.

Áprilisban összességében 237 ezer telefonos érdeklődésre került sor az ingatlan.com felületein az eladó lakások és házak iránt. Ez

havi szinten 17 százalékos, éves összevetésben pedig 8 százalékos csökkenés.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője hozzáteszi: a lakásvásárlók terveznek és informálódnak, de bizonyos döntéseket egyelőre halogatnak.

Mint írják, áprilisban egyébként több mint 30 ezer friss eladó lakás és ház hirdetése jelent meg a portálon, ez minimális csökkenést jelent éves szinten. A teljes kínálat mégis bővült, április végén 142 ezer eladó lakás és ház várt, hogy gazdára találjon. Ez éves összevetésben 7,4 százalékos bővülést jelent. A kereslet csökkenése eltérően érintette a különböző országrészeket.

Fejér vármegye messze kiemelkedik a mezőnyből, 17 százalékkal nőtt éves összevetésben az ottani eladásra hirdetett lakóingatlanok iránti kereslet.

A Somogy és Veszprém vármegyei lakóingatlanok kereslete 5-5 százalékos bővülést könyvelhetett el. Emellett Komárom-Esztergom és Heves vármegye is szerény pluszt könyvelhetett el.

Az eladó budapesti lakások és házak piaca az országos átlagnál rosszabbul teljesített, ezekre 11 százalékkal kevesebb telefonos érdeklődés érkezett, mint tavaly ilyenkor. Az elmúlt időszakban hektikusan teljesített a lakáspiac – fogalmaz a közleményben Balogh László. Hozzáteszik, az újonnan felálló kormány ingatlanszektort érintő döntéseinek hatásai a nyári hónapokban lesznek érezhetőek.