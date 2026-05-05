2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
Hivatalos: ebben veri a vidék Budapestet

Megérkezett az ingatlan.com legfrissebb elemzése az ingatlanpiacról.

A korábbi évekhez képest visszafogottan teljesített a lakáspiac áprilisban. A húsvéti ünnepi időszak és az országgyűlési választások is gyenge aktivitást hoztak – olvasható az elemzésben.

Áprilisban összességében 237 ezer telefonos érdeklődésre került sor az ingatlan.com felületein az eladó lakások és házak iránt. Ez

havi szinten 17 százalékos, éves összevetésben pedig 8 százalékos csökkenés.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője hozzáteszi: a lakásvásárlók terveznek és informálódnak, de bizonyos döntéseket egyelőre halogatnak.

Mint írják, áprilisban egyébként több mint 30 ezer friss eladó lakás és ház hirdetése jelent meg a portálon, ez minimális csökkenést jelent éves szinten. A teljes kínálat mégis bővült, április végén 142 ezer eladó lakás és ház várt, hogy gazdára találjon. Ez éves összevetésben 7,4 százalékos bővülést jelent. A kereslet csökkenése eltérően érintette a különböző országrészeket.

Fejér vármegye messze kiemelkedik a mezőnyből, 17 százalékkal nőtt éves összevetésben az ottani eladásra hirdetett lakóingatlanok iránti kereslet.

A Somogy és Veszprém vármegyei lakóingatlanok kereslete 5-5 százalékos bővülést könyvelhetett el. Emellett Komárom-Esztergom és Heves vármegye is szerény pluszt könyvelhetett el.

Az eladó budapesti lakások és házak piaca az országos átlagnál rosszabbul teljesített, ezekre 11 százalékkal kevesebb telefonos érdeklődés érkezett, mint tavaly ilyenkor. Az elmúlt időszakban hektikusan teljesített a lakáspiac – fogalmaz a közleményben Balogh László. Hozzáteszik, az újonnan felálló kormány ingatlanszektort érintő döntéseinek hatásai a nyári hónapokban lesznek érezhetőek.

Komoly változások a hazai lakáspiacon: megugrott az alkupozíció és nőtt az értékesítési idő
Az ingatlan.com felmérése szerint Budapesten és a nagyobb vidéki városokban már több idő kell a lakáseladásokhoz, miközben a vásárlók elérték a fizetőképességük felső határát. Balogh László, az ingatlanhirdetési portál vezető elemzője az InfoRádióban azt mondta, megpihenni látszik a korábbi lendület a lakáspiacon. Azt gondolja, sokk függ attól, milyen tempóban növekednek a bérek és a reálkeresetek, mert ha olyan szinten maradnak, mint eddig, akkor további árnövekedés lehet.
Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Fodor Gábor szerint azzal a paradox helyzettel kell szembenéznie a Fidesznek, hogy egyrészt Orbán Viktor a párt összetartó ereje, másfelől ő a vereség első számú felelőse – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője.
 

Kiderült, mi vár a kórházak dolgozóira a kormányváltás után: fontos üzenetet küldött a leendő miniszter

Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter stratégiai nyugalomra és kiszámíthatóságra szólította fel a kórházak vezetőit és dolgozóit a kormányváltás kapcsán. Hangsúlyozta, hogy a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad.

Közeleg a feketeleves Magyarországon? Brutális áremelkedés tehet tönkre mindent a közeljövőben

Bár első ránézésre stabilizálódott a helyzet, a háttérben egyre nagyobb különbségek alakulnak ki a közép- és kelet-európai gazdaságok között.

Hegseth says the US-Iran ceasefire is 'not over' despite attacks in Strait of Hormuz

The US defence secretary says Iran is attempting "international extortion" in the strait. Iran earlier warned the US "we are just getting started".

