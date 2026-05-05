ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.56
usd:
309.2
bux:
135935.1
2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
handcuffs fingerprints
Nyitókép: ATU Images/Getty Images

14 év körüli lányokra utazott vénülő fejjel

Infostart / MTI

A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki ajándékokért, készpénzért és drogért cserébe szexuálisan kizsákmányolt fiatal lányokat – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség hétfőn.

A vádirat szerint a 60-as éveiben járó férfi 2020 óta ismerkedett olyan fiatal, 14. életévüket alig betöltött lányokkal, akik vagy gyermekvédelmi intézetben, vagy rossz életkörülmények között nevelkedtek, és laza családi kötődéssel rendelkeztek.

A fiatal lányokkal nagyon hamar bizalmi viszonyt alakított ki, fuvarozta, gyorséttermekbe vitte őket, élelmiszert, alkoholt vásárolt és készpénzt adott nekik, ezért cserébe pedig szexuális szolgáltatást várt el tőlük – ismertették.

Mint írták, két lánnyal évekig tartott fenn kapcsolatot, ők érzelmileg és anyagilag is rá voltak utalva a vádlottra, amit a férfi kihasznált. 2024 nyarától a fiatal lányoknak rendszeresen vásárolt kábítószert is; a függővé vált sértetteknek 2024 októberére már annyira terhessé vált a vádlottal való kapcsolat, hogy rendszeresen kifogásokat kerestek a szexuális együttlét elhalasztására, azonban ilyenkor a vádlott erőszakosan kikényszerítette azt.

Az egyik ilyen alkalom után csaptak le rá a rendőrök. A nyomozás során az is kiderült, hogy volt egy 13 éves áldozata is.

A Nyíregyházi Járási Ügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit gyermekprostitúció kihasználásával, szexuális kényszerítéssel, szexuális visszaéléssel és új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel vádolja, vele szemben kilenc év börtönbüntetés a mértékes indítványa.

Kezdőlap    Bűnügyek    14 év körüli lányokra utazott vénülő fejjel

lány

férfi

vádemelés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Húsz év után BL-döntős az Arsenal

Húsz év után BL-döntős az Arsenal
Bukayo Saka góljával az Arsenal 1–0-ra legyőzte az Atlético Madridot, s ezzel, – mivel az első mérkőzés 1–1-re végződött –, 2006 óta először, bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek május 20-án.
Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Fodor Gábor szerint azzal a paradox helyzettel kell szembenéznie a Fidesznek, hogy egyrészt Orbán Viktor a párt összetartó ereje, másfelől ő a vereség első számú felelőse – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője.
 

Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

„Nem lesz elefántcsonttorony” – Tarr Zoltán nyitott minisztériumot ígér

Fideszes kritika az új kinevezések miatt – az Akadémiát is beleértve

Orbán Viktor hosszú hallgatás után megrázó üzenetet küldött a DPK-soknak

Magyar Péter: jó dolog, hogy tizenhat év után visszatértünk Európába

Így működik majd a Tisza-kormány: megszólalt a miniszter

VIDEÓ
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.06. szerda, 18:00
Pósfai Mihály
Széchenyi-díjas geológus, az MTA új elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Nem indult jól a hét a világ tőkepiacain, a vezető amerikai és európai részvényindexek is estek hétfőn, miután a Hormuzi-szorosnál újra nő a feszültség az Egyesült Államok és Irán között. Kedden az ázsiai tőzsdék is jellemzően estek, miközben több fontos részvénypiac, így a japán, a kínai és a dél-koreai is zárva volt. Az európai részvénypiacok kedden mérsékelt emelkedéssel nyitottak, aztán nap közben egyre jobb lett a hangulat, és a nyitás után az amerikai piacok is felfelé vették az irányt. A befektetők az iráni eseményeken túl a vállalati gyorsjelentésekre is figyelnek. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Olasz autópálya matrica vásárlás: irány Olaszország, itt vannak a 2026-os matrica árak

Olasz autópálya matrica vásárlás: irány Olaszország, itt vannak a 2026-os matrica árak

Mennyibe kerül az autópálya Olaszországban 2026-ban? Tudj meg mindent az olasz útdíj idei változásairól, a fizetési módokról és a legfrissebb árakról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US Secretary of State Marco Rubio says offensive stage of Iran war is 'over'

US Secretary of State Marco Rubio says offensive stage of Iran war is 'over'

The UK maritime authority meanwhile reports a cargo vessel being struck "by an unknown projectile" in the Strait of Hormuz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 5. 12:10
MNB–Erste-botrány: büntetőeljárást indítottak hivatali visszaélés gyanújával
2026. május 5. 10:14
„Most meghaltok!” – üvöltötte a családra rátörő két símaszkos férfi
×
×