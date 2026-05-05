14 év körüli lányokra utazott vénülő fejjel

A vádirat szerint a 60-as éveiben járó férfi 2020 óta ismerkedett olyan fiatal, 14. életévüket alig betöltött lányokkal, akik vagy gyermekvédelmi intézetben, vagy rossz életkörülmények között nevelkedtek, és laza családi kötődéssel rendelkeztek.

A fiatal lányokkal nagyon hamar bizalmi viszonyt alakított ki, fuvarozta, gyorséttermekbe vitte őket, élelmiszert, alkoholt vásárolt és készpénzt adott nekik, ezért cserébe pedig szexuális szolgáltatást várt el tőlük – ismertették.

Mint írták, két lánnyal évekig tartott fenn kapcsolatot, ők érzelmileg és anyagilag is rá voltak utalva a vádlottra, amit a férfi kihasznált. 2024 nyarától a fiatal lányoknak rendszeresen vásárolt kábítószert is; a függővé vált sértetteknek 2024 októberére már annyira terhessé vált a vádlottal való kapcsolat, hogy rendszeresen kifogásokat kerestek a szexuális együttlét elhalasztására, azonban ilyenkor a vádlott erőszakosan kikényszerítette azt.

Az egyik ilyen alkalom után csaptak le rá a rendőrök. A nyomozás során az is kiderült, hogy volt egy 13 éves áldozata is.

A Nyíregyházi Járási Ügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit gyermekprostitúció kihasználásával, szexuális kényszerítéssel, szexuális visszaéléssel és új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel vádolja, vele szemben kilenc év börtönbüntetés a mértékes indítványa.