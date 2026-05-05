ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.81
usd:
309.33
bux:
135935.1
2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tarr Zoltán európai parlamenti képviselõ beszédet mond a Tisza Párt kongresszusán a nagykanizsai Kanizsa Arénában 2025. július 12-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

„Nem lesz elefántcsonttorony” – Tarr Zoltán nyitott minisztériumot ígér

Infostart / MTI

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium működését a szabadság, az autonómia tisztelete és a párbeszéd fogja jellemezni – írta Tarr Zoltán leendő miniszter kedden a Facebookon, ahol röviden bemutatta az új, integrált tárcát és feladatköreit.

Hozzátette: véget vetnek annak a korszaknak, ahol az állami támogatás mércéje a politikai lojalitás volt.

Tarr Zoltán bejegyzésében összefoglalta, mely területek tartoznak a minisztérium felelősségi köréhez és milyen elvek szerint működik majd a tárca.

Szabad és autonóm kultúra, az állam feladata nem az ízlésdiktatúra, hanem a zavartalan alkotómunka feltételeinek megteremtése – fogalmazott.

A színház-, tánc- és zeneművészet számára kiszámítható finanszírozást és teljes szakmai függetlenséget garantálnak a kőszínházaktól kezdve a független társulatokon át a zenekarokig. Megszüntetik a „filmgyártást fojtogató politikai és ideológiai befolyást. Újra a szakmaiság, a tehetség és a nemzetközi versenyképesség lesz a döntő” – írta Tarr Zoltán.

A műemlékvédelemről közölte: az épített örökség védelmét visszaadják a szakmának. Megakadályozzák, hogy a műemlékvédelem ürügyén folytatódjanak az átláthatatlan ingatlanmutyik.

A közgyűjtemények és kreatív ipar kapcsán azt írta: rendezik a múzeumok, levéltárak és könyvtárak dolgozóinak anyagi és szakmai helyzetét. Emellett modern, támogató kereteket adnak a hazai kreatív iparnak.

A képzőművészet támogatásában az ipari és politikai jellegű beleszólás helyett megteremtik a szabad alkotás feltételeit és segítik az alkotók megélhetését, lehetőségekhez juttatását.

A könyvkiadás területén „teljesen leszámolunk az irodalomban alkotók megosztásával, az ideológiai alapú megkülönböztetéssel és az érintett szervezetekkel, közösségekkel együtt dolgozva programot indítunk az olvasás népszerűsítésére” – olvasható a bejegyzésben.

A társadalmi kapcsolatok és párbeszéd témájában úgy fogalmazott: céljuk a társadalom sebeinek begyógyítása és a megosztottság felszámolása.

A civil szervezetek „a társadalom immunrendszere, nem pedig ellenségek. Partnerként tekintünk rájuk, és átlátható normatívák alapján támogatjuk a munkájukat” – fogalmazott. Kíváncsiak leszünk a véleményükre és segíteni fogjuk javaslataik becsatornázását.

Az egyházak és felekezetek esetében „szétválasztjuk a trónt és az oltárt”. A kapcsolat alapja a tisztelet és a politikai nyomástól mentes autonómia lesz. A meglévő megállapodások keretein belül támogatják a hitéleti, oktatási és szociális munkát, „de soha többé nem várjuk el cserébe a politikai propagandát”.

A határon túli és diaszpórában élő magyarságról azt írta: a magyarságpolitika többé nem szavazatvásárlás lesz. A valódi, élő kulturális és emberi hálózatépítést fogják támogatni a Kárpát-medencétől a tengerentúli diaszpóráig a magyar szervezetekkel. „Tiszteletben tartjuk a határon túliak belső politikai életének alakítását és abba nem szólunk bele, szerzett jogaikat megtartjuk!” – rögzítette a leendő miniszter.

„Ez a minisztérium nem elefántcsonttorony lesz. Nyitott ajtókkal, a szakma és a közösségek bevonásával fogjuk végezni a munkánkat, hogy Magyarországon újra büszkeség legyen alkotni és szabadon élni” – zárta bejegyzését Tarr Zoltán.

Tarr Zoltán azt ígéri, hogy tárcája nem elefántcsonttorony lesz

Kezdőlap    Belföld    „Nem lesz elefántcsonttorony” – Tarr Zoltán nyitott minisztériumot ígér

tisza párt

tarr zoltán

választás 2026

társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: el kell kerülni, hogy hirtelen törés következzen be Európa és az Egyesült Államok kapcsolatában

Elemző: el kell kerülni, hogy hirtelen törés következzen be Európa és az Egyesült Államok kapcsolatában
Mivel Európa gazdasága a tét, kénytelen engedményeket tenni az amerikai NATO-partner iráni háborúja kapcsán, a Hormuzi-szorosban ugyanis valakinek valahogyan rendet kell teremtenie. Ez is látszik most az európai hangnemváltáson Csiki Varga Tamás, a Stratégia- és Védelemkonzultációs Csoport elemzője szerint, aki az InfoRádióban ki is fejtette gondolatait.
 

A Hormuzi-szorosnál is nagyobb a gázveszteség, és nincs rövid távú megoldás

Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Fodor Gábor szerint azzal a paradox helyzettel kell szembenéznie a Fidesznek, hogy egyrészt Orbán Viktor a párt összetartó ereje, másfelől ő a vereség első számú felelőse – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője.
 

Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

„Nem lesz elefántcsonttorony” – Tarr Zoltán nyitott minisztériumot ígér

Fideszes kritika az új kinevezések miatt – az Akadémiát is beleértve

Orbán Viktor hosszú hallgatás után megrázó üzenetet küldött a DPK-soknak

Így működik majd a Tisza-kormány: megszólalt a miniszter

VIDEÓ
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.06. szerda, 18:00
Pósfai Mihály
Széchenyi-díjas geológus, az MTA új elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A magyar Tesla-tulajdonosok is megkapnak egy fontos funkciót

A magyar Tesla-tulajdonosok is megkapnak egy fontos funkciót

A magyar Tesla-tulajdonosok számára is elérhetővé vált a Tesla MultiPass funkció. Ez lehetővé teszi, hogy a külső szolgáltatók töltőit is a gyári kulcskártyával indítsák el, a fizetés pedig automatikusan a jól megszokott Tesla applikáción keresztül történjen - írta a villanyautosok.hu.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült az élelmes utazók kedvenc trükkje: így nyaralnak nyomott áron ebben a két napfényes országban

Kiderült az élelmes utazók kedvenc trükkje: így nyaralnak nyomott áron ebben a két napfényes országban

Egyre több család választja Törökországot és Egyiptomot nyaralásra. Az INVIA adatai szerint mindkét ország esetében 3 százalékponttal nőtt a családi foglalások aránya egy év alatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says Iran ceasefire is 'not over' despite attacks in Strait of Hormuz

US says Iran ceasefire is 'not over' despite attacks in Strait of Hormuz

US Defence Secretary Pete Hegseth says Iran is attempting "international extortion" in the strait. Iran earlier warned the US "we are just getting started".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 5. 21:35
Lemondott Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete
2026. május 5. 20:26
Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó autókereskedő cégek tevékenysége miatt nyomoz a rendőrség
×
×