ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.59
usd:
307.34
bux:
0
2026. május 6. szerda Frida, Ivett
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Zöld víz folydogál a debreceni akkugyárnál

Infostart / MTI

A CATL üzemi területén nyomáspróbát végeztek, amely során zöld színnel festett vizet használtak annak érdekében, hogy az esetleges szivárgási helyeket nyomon tudják követni.

Zöld színnel festett víz került a felszínre a debreceni CATL akkumulátorgyár térségében kedden, a szakemberek jelenleg is a helyszínen vizsgálódnak – közölte a polgármesteri hivatal késő este.

Közleményükben azt írták, a „mai napon, 2026. május 5-én, kedden a CATL üzemi területén nyomáspróbát végeztek, amely során zöld színnel festett vizet használtak annak érdekében, hogy az esetleges szivárgási helyeket nyomon tudják követni”.

A tájékoztatás szerint a nyomáspróba elvégzése után, az arra felhasznált vizet leürítették a szennyvíz-csatornába, de a csatornában lévő dugulás miatt a színezett víz megjelent a felszínen.

Az önkormányzat egyeztetett a CATL vezetésével, a nyomáspróbát végző céggel és a helyi vízművel, akik megerősítették, hogy a víz szennyező anyagot nem tartalmaz – írták.

Hozzátették: a hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság, a kormányhivatal, a városi vízmű és a polgármesterei hivatal munkatársai a helyszínen tartózkodnak. A színezett vizet lokalizálták, „továbbá az önkormányzat munkatársai intézkedtek az élővízbe történő bejutás meggátlásáról”.

A szakemberek mintát vesznek a vízből, a laboratóriumi vizsgálat eredményéről a későbbiekben adnak tájékoztatást – közölte a polgármesteri hivatal.

Kezdőlap    Belföld    Zöld víz folydogál a debreceni akkugyárnál

debrecen

víz

catl

akkumulátorgyár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is

Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is

Magyar Péter és a Tisza Párt első lépései döntően jók voltak a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője szerint. Fodor Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy bizonyos cselekedetek és lépések azonban erősen kritizálhatók vagy nem elfogadhatók.
 

Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

VIDEÓ
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.06. szerda, 18:00
Pósfai Mihály
Széchenyi-díjas geológus, az MTA új elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A bankok, a szabályozók és a fintechek egy helyen! Május 28-án jön a Portfolio Financial IT konferenciája

A bankok, a szabályozók és a fintechek egy helyen! Május 28-án jön a Portfolio Financial IT konferenciája

A mesterséges intelligencia forradalma átírja a bankolás szabályait, miközben a fintechek egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a hagyományos pénzintézetek piacából. 2026. május 28-án, a budapesti Marriott Hotelben megrendezésre kerülő Financial IT konferencia a szektor legégetőbb kérdéseire keresi a válaszokat. A banki felsővezetők, IT-döntéshozók, fintech guruk és a legfontosabb beszállítók egy színpadon vitatják meg a jövő trendjeit. Tekintse meg a részletes programot és az előadók teljes listáját!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 6.)

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 6.)

A Pénzcentrum 2026. május 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US will pause operation to guide ships through Strait of Hormuz

Trump says US will pause operation to guide ships through Strait of Hormuz

The US president says the decision is due to "great progress" being made towards a peace deal - Iran has not officially commented.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 6. 07:36
Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is
2026. május 6. 06:47
Ne hagyja ki: ennél szebbet most aligha hallhat
×
×