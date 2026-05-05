Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a szervezet kampányindító rendezvényén tartott sajtótájékoztatóján a budapesti Europa Event Centerben 2026. február 21-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter: jó dolog, hogy tizenhat év után visszatértünk Európába

Infostart / MTI

Olaszország a mi otthonunk is, jó dolog, hogy visszatértünk Európába – jelentette ki Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök kedd este a Sestri Levante-i nemzetközi filmfesztiválon az Ansa olasz hírügynökség tudósítása szerint.

Magyar Péter a Riviera Filmfesztiválon szólalt fel, ahol részt vett a Tavaszi szél – az ébredés bemutatóján a film alkotóival, Topolánszky Tamás Yvan rendezővel és Sümeghy Claudia producerrel együtt. A filmet most először mutatták be az olasz közönségnek.

A fesztivált vendégül látó Ariston mozi előtt Magyar Pétert magyarok csoportja üdvözölte.

Magyar Péter kiemelte az Olaszország és Magyarország közötti régi barátságot. Az előtte felszólalókhoz kapcsolódva azt mondta, hogy igazuk van, amikor úgy vélik, hogy Olaszország a magyarok otthona is. „Jó dolog, hogy tizenhat év után visszatértünk Európába” – tette hozzá.

Magyar Péter úgy vélte, a dokumentumfilm döntő szerepet töltött be a Tisza Párt választási győzelmében. Emlékeztetett, hogy a filmet két nap alatt 3,3 millióan látták és a Tisza a választásokon 3,3 millió szavazatot kapott. „Valamiképpen segített abban, hogy a magyar népnek kinyíljon a szeme” – idézte Magyar Pétert az Ansa.

A leendő miniszterelnök elmondta, hogy az utóbbi két év kampányában többször megemlítette az 1992-ben Szicíliában maffiamerényletben meggyilkolt Giovanni Falcone ügyészt és Paolo Borsellino bírót. Megjegyezte: „nekünk más típusú maffia ellen kellett küzdenünk Magyarországon”.

„Mi is a maffia, a politikai-gazdasági maffia ellen küzdöttünk. Ezért hasonlóságot láttam velük (…) nem élték túl a harcot, de az egész olasz nemzet hálával kell, hogy tartozzon nekik, ezért említettem őket többször a választási kampányban, tudom, hogy a magyar nép ráérzett a hasonlatra, és nekünk sikerülni fog” – jelentette ki.

A Tavaszi szél – az ébredés című alkotást március 12-én mutatták be, a filmet a Juno Pictures készítette. A Budapest központú filmgyártó és filmforgalmazó vállalkozást Sümeghy Claudia és Topolánszky Tamás Yvan alapította, utóbbi a Tavaszi szél rendezője is. A produkciós cég korábban azt közölte a Facebook-oldalán, hogy ez a dokumentumfilm lesz a RIFF nyitófilmje.

A Sestri Levantében május 5. és 10. között tartandó RIFF fókuszában a fiatal, 35 év alatti rendezők állnak. A fesztivált 2017 óta rendezik meg. 2019-ben Topolánszky Tamás Yvan nyerte a legjobb rendezés díját a Curtiz – A magyar, aki felforgatta Hollywoodot című életrajzi filmjével.

Mivel Európa gazdasága a tét, kénytelen engedményeket tenni az amerikai NATO-partner iráni háborúja kapcsán, a Hormuzi-szorosban ugyanis valakinek valahogyan rendet kell teremtenie. Ez is látszik most az európai hangnemváltáson Csiki Varga Tamás, a Stratégia- és Védelemkonzultációs Csoport elemzője szerint, aki az InfoRádióban ki is fejtette gondolatait.
 

Fodor Gábor szerint azzal a paradox helyzettel kell szembenéznie a Fidesznek, hogy egyrészt Orbán Viktor a párt összetartó ereje, másfelől ő a vereség első számú felelőse – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője.
 

Nem indult jól a hét a világ tőkepiacain, a vezető amerikai és európai részvényindexek is estek hétfőn, miután a Hormuzi-szorosnál újra nő a feszültség az Egyesült Államok és Irán között. Kedden az ázsiai tőzsdék is jellemzően estek, miközben több fontos részvénypiac, így a japán, a kínai és a dél-koreai is zárva volt. Az európai részvénypiacok kedden mérsékelt emelkedéssel nyitottak, aztán nap közben egyre jobb lett a hangulat, és a nyitás után az amerikai piacok is felfelé vették az irányt. A befektetők az iráni eseményeken túl a vállalati gyorsjelentésekre is figyelnek.

Mennyibe kerül az autópálya Olaszországban 2026-ban? Tudj meg mindent az olasz útdíj idei változásairól, a fizetési módokról és a legfrissebb árakról.

The UK maritime authority meanwhile reports a cargo vessel being struck "by an unknown projectile" in the Strait of Hormuz.

