Magyar Péter: jó dolog, hogy tizenhat év után visszatértünk Európába

Magyar Péter a Riviera Filmfesztiválon szólalt fel, ahol részt vett a Tavaszi szél – az ébredés bemutatóján a film alkotóival, Topolánszky Tamás Yvan rendezővel és Sümeghy Claudia producerrel együtt. A filmet most először mutatták be az olasz közönségnek.

A fesztivált vendégül látó Ariston mozi előtt Magyar Pétert magyarok csoportja üdvözölte.

Magyar Péter kiemelte az Olaszország és Magyarország közötti régi barátságot. Az előtte felszólalókhoz kapcsolódva azt mondta, hogy igazuk van, amikor úgy vélik, hogy Olaszország a magyarok otthona is. „Jó dolog, hogy tizenhat év után visszatértünk Európába” – tette hozzá.

Magyar Péter úgy vélte, a dokumentumfilm döntő szerepet töltött be a Tisza Párt választási győzelmében. Emlékeztetett, hogy a filmet két nap alatt 3,3 millióan látták és a Tisza a választásokon 3,3 millió szavazatot kapott. „Valamiképpen segített abban, hogy a magyar népnek kinyíljon a szeme” – idézte Magyar Pétert az Ansa.

A leendő miniszterelnök elmondta, hogy az utóbbi két év kampányában többször megemlítette az 1992-ben Szicíliában maffiamerényletben meggyilkolt Giovanni Falcone ügyészt és Paolo Borsellino bírót. Megjegyezte: „nekünk más típusú maffia ellen kellett küzdenünk Magyarországon”.

„Mi is a maffia, a politikai-gazdasági maffia ellen küzdöttünk. Ezért hasonlóságot láttam velük (…) nem élték túl a harcot, de az egész olasz nemzet hálával kell, hogy tartozzon nekik, ezért említettem őket többször a választási kampányban, tudom, hogy a magyar nép ráérzett a hasonlatra, és nekünk sikerülni fog” – jelentette ki.

A Tavaszi szél – az ébredés című alkotást március 12-én mutatták be, a filmet a Juno Pictures készítette. A Budapest központú filmgyártó és filmforgalmazó vállalkozást Sümeghy Claudia és Topolánszky Tamás Yvan alapította, utóbbi a Tavaszi szél rendezője is. A produkciós cég korábban azt közölte a Facebook-oldalán, hogy ez a dokumentumfilm lesz a RIFF nyitófilmje.

A Sestri Levantében május 5. és 10. között tartandó RIFF fókuszában a fiatal, 35 év alatti rendezők állnak. A fesztivált 2017 óta rendezik meg. 2019-ben Topolánszky Tamás Yvan nyerte a legjobb rendezés díját a Curtiz – A magyar, aki felforgatta Hollywoodot című életrajzi filmjével.