2026. május 6. szerda
A Vatikáni Média felvételén XIV. Leó pápa (b) magánkihallgatáson fogadja Gerard Larchert, a francia szenátus elnökét a vatikáni lakosztályának dolgozószobájában 2025. október 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Vatikáni Média

XIV. Leó pápa: ha valaki bírálni akar, tegye az igazságnak megfelelően!

Infostart / MTI

A katolikus egyházfő Donald Trump amerikai elnök szavaira reagált így, aki szerint a pápa sokakat veszélybe sodor és támogatja, hogy Iránnak atomfegyvere legyen.

Ha valaki bírálni akar azért, mert az Evangéliumot hirdetem, azt igazság szerint tegye – mondta XIV. Leó az újságíróknak, akik Donald Trump amerikai elnök kijelentéseiről kérdezték a Castel Gandolfó-i pápai rezidencia előtt kedd este.

XIV. Leó pápa kijelentette, hogy az egyház küldetésének az Evangélium hirdetése, a béke hirdetése számít. „Ha valaki azért akar bírálni, mert hirdetem az Evangéliumot, akkor tegye azt igazság szerint” – mondta az egyházfő.

Emlékeztetett, hogy megválasztását követő első szavaival békét kért mindenki számára. Hozzátette, pápává választása évfordulója a küszöbön áll, hiszen a bíborosok tavaly május 8-án választották meg.

XIV. Leó szokása szerint a Rómához közeli Castel Gandolfo pápai rezidencia épülete előtt nyilatkozott a sajtónak. A pápa Donald Trump amerikai elnök legutóbbi kijelentéseire reagált, aki a Salem News Channel televíziós csatornán úgy vélte, hogy XIV. Leó „sok katolikust és sok más embert veszélybe sodor, és neki nagyon is megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen”.

A pápa megjegyezte, hogy az egyház évek óta felemeli szavát minden típusú atomfegyverrel szemben, „ez vitathatatlan” – tette hozzá. XIV. Leó azon reményét fejezte ki, hogy szavai meghallgatásra találnak.

Ami Marco Rubio amerikai külügyminiszter május 7-i vatikáni látogatását illeti, amely során a pápa fogadja őt, XIV. Leó kijelentette, reméli, hogy jó párbeszédet tudnak folytatni bizalommal, nyitottsággal, és meg tudják egymást érteni.

