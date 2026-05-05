Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Fodor Gábor véleménye szerint Orbán Viktor nagyon markáns önképébe belefér az, hogy a következő parlamentben mások állják a kétharmados többség ütéseit és nem ő, és hogy a rendszerváltás óta először nem ül be az Országgyűlésbe.

„Szerintem most bele kell hogy férjen. Ne feledjük el, hogy ő a Fidesz elnöke, ő volt a miniszterelnök, ő volt a kampány első embere, tehát elsősorban neki kell vállalni a felelősséget” – fogalmazott a volt politikus, aki annak idején Fidesz-alapítóként együtt kezdte Orbán Viktorral a politikai pályáját.

A kérdésre, hogy éppen nem az-e ilyenkor a nehezebb út: beülni a parlamentbe, szót kérni és tűrni, hogy az elnök megvonja a szót, rendre utasít, meg esetleg pénzbüntetést szab ki rá, Fodor Gábor azt mondta: „én megértem őt, hogy másoknak akar lehetőséget adni”. Mint mondta, azzal a paradoxonnal küzd most Orbán Viktor meg a párt, hogy jelen pillanatban ő maga a Fidesz összetartó ereje.

„Ne feledjük, hogy ő volt a meghatározó ezen a választáson.

A Tisza 3,3 millió szavazójának a jelentős része ellene akart szavazni: nem a Tiszára, hanem elsősorban Orbán Viktor ellen. A Fidesz-szavazók meg Orbán Viktorra akartak szavazni.

Tehát ilyen értelemben ő a kulcsszereplő” – fogalmazott Fodor Gábor, aki szerint Orbán Viktornak most azt a pokoli dilemmát kell megoldania, hogy egyfelől ő az első számú felelős, őrá mondott nemet a társadalom többsége, őellene akartak szavazni, de közben a másik oldalon

ha venné a kalapját, és azt mondaná, hogy „értettem, tudomásul vettem a döntést”, akkor az tulajdonképpen kihúzná a talajt a Fidesz lába alól.

„Tehát neki valami olyan megoldást kell találnia ilyen Mátyás királyosan, hogy itt is vagyok, de mégse vagyok itt” – mondta Fodor Gábor, aki szerint nem nagyon van jobb megoldás most.

„Nyilván ez egy átmeneti helyzet, és aztán majd értékelni kell fél év múlva, egy év múlva, hogy milyen hatást hozott. Szerintem a háttérben kell lennie, ez az én véleményem. Nincs ott a parlamenti frontvonalban, nincs ott a politikai küzdelmekben, viszont mindent megtesz a háttérben, hogy összetartsa a pártot, és megpróbálja elindítani egy teljesen új útra, mert egyébként a Fidesznek kell egy új út” – vélekedik Fodor Gábor, aki hozzátette:

„Én ezt az új Fidesz-utat egyértelműen egy konszolidált polgári középpártban jelölném meg, és ezt sürgősen meg kell próbálni elfoglalni, mert ha nem, a Tisza el fogja foglalni”

– mondta.

A kérdésre, hogy a Fidesznek fel kell-e készülnie, mint egy korábbi vesztes választás után, belül elinduló folyamatokra, belső szerveződésekre, kis körök megbeszéléseire, úgy fogalmazott: „hogyne, ilyenekre fel kell készülni.

Ha elindul egy normális szembenézés azzal, hogy mi történt, és amiben mindenképpen van önkritika, az bizonyos szempontból önmarcangolás is. Ennek nyilván határt kell szabni, mert egy idő után szétviszi a pártot, de kell, hogy legyen ilyen, megspórolni sem lehet.

Abba beletartoznak ilyenek is, hogy elindulnak szervezkedések, de ezeket meg kell próbálni valahogy túlélni türelemmel, krokodilbőrrel, ha úgy tetszik. Egy vezetőnek, egy elnöknek – nem tudom, hogy pontosan most milyen pozícióban gondolkodik Orbán Viktor, szóval neki – ezt nagyon nagy toleranciával kell fogadnia. Szerintem minél inkább hátrébb van a frontvonaltól, annál jobb a jelen helyzetben, ott kell lennie, de nem szabad az előtérben lennie” – mondta Fodor Gábor volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette, a teljes beszélgetést megnézheti, meghallgathatja alább.