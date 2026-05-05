Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó autókereskedő cégek tevékenysége miatt nyomoz a rendőrség

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész válaszát és a képviselő kérdését kedden tette közzé honlapján a Legfőbb Ügyészség. A válaszban olvasható, hogy a „a nyomozás ezen szakaszában a további tájékoztatás a nyomozó hatóság irányítását ellátó személy jogkörébe tartozik”.

A képviselő április 17-én „Indult-e büntetőeljárás a Mészáros M1 Kft. és a Mercarius Kft. közpénzes flottatendereivel összefüggésben, és ha igen, milyen stádiumban tart?” című levelében több kérdést is feltett a legfőbb ügyésznek.

Tordai Bence arra volt kíváncsi, hogy elrendeltek-e büntetőeljárást a Mészáros M1 Kft. és a Mercarius Kft. részvételével lebonyolított közpénzes flottatenderekkel összefüggésben? Ha igen, mely hatóság, milyen ügyszámon, mely bűncselekmény gyanúja miatt jár el? Pontosan mely közbeszerzési vagy beszerzési eljárások tartoznak a vizsgált ügykörbe? Vizsgálják-e, hogy a verseny látszata mellett az ajánlati, hiánypótlási vagy kizárási mechanizmusok ténylegesen valamely ajánlattevő javára működtek-e? Történt-e gyanúsítotti kihallgatás, tanúkihallgatás, szakértő kirendelése vagy adatfoglalás? Ha nem indult büntetőeljárás, milyen indokok alapján jutott a nyomozó hatóság erre a következtetésre? – olvasható a levélben.

A Telex keddi írásában emlékeztetett arra: 2023-ban az Átlátszó írt arról, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Mészáros M1 Autókereskedő Kft. gyakran nyert azzal közbeszerzést, hogy nagyon rövid határidőket vállalt. Olyan rövideket, amilyenekkel az olyan nagy ágazatbeli szereplők, mint a Porsche vagy a Mercarius nem tudták felvenni a versenyt. A felhívásokban az ajánlatkérők nagyon magasra tolták fel a szállítási határidő értékelési súlyszámát, ami azt eredményezte, hogy az esetek többségében a szállítási idő volt a legfontosabb, nem pedig az, hogy mondjuk milyen összegű volt maga a vállalás. Így történhetett meg az, hogy a legrövidebb vállalási határidőt biztosító cég behozhatatlan előnyre tett szert.

Az Mészáros M1 Autókereskedő Kft. nyerte el például a Nemzeti Agrárkamara tenderét, aminek köszönhetően három éven át 876 millió forintért üzemeltethették a szervezet flottáját. Ebben a bizniszben alvállalkozóként felbukkant Mészáros Lőrinc autószereléssel foglalkozó cége is.

Az Integritás Hatóságnak (IH) is szemet szúrt 2025-ben a Mészáros M1 Autókereskedő Kft. tevékenysége, és a felülbírálati indítványuk nyomán a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást rendelt el az ügyben. Az IH megállapította, hogy Mészáros Lőrinc cége több állami tenderen is úgy nyert, hogy drágább ajánlatot adott be, mint némelyik versenytársa – közölte a Telex.