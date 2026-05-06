2026. május 6. szerda Frida, Ivett
military soldier in handcuffs, hands behind his back, on a dark background. Concept: war criminal, prisoner of war, tribunal. a prisoner of war under interrogation.
Nyitókép: Diy13/Getty Images

Időben kiderült, hogy meg akarta ölni volt barátnőjét

Infostart / MTI

A Pest Vármegyei Főügyészség emberölés előkészületének bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki volt barátnője megölésére készült.

A főügyészség közleményében azt írta, hogy a Cegléd környékén élő férfi 2025 januárjában ismerkedett meg a sértettel, közöttük szerelmi viszony alakult ki, de a nő 2025 májusában szakított a vádlottal.

A szakítást a férfi nem tudta elfogadni, ezért személyesen és telefonon is zaklatni kezdte a nőt, azzal is megfenyegette, hogy őt és lányát bántalmazni fogja. A vádlott elhatározta, hogy megöli a nőt: egy vascsövet is berakott a kocsija csomagtartójába, hogy majd azzal agyonveri. 2025. május 29-én

találkozott egy ismerősével, akinek elmondta, hogy a nőt két nap múlva, amikor dolgozni indul, meg fogja ölni.

A férfi ismerőse május 30-án értesítette a rendőrséget, feltárva a vádlott terveit. A rendőrök a férfit nem találták a lakóhelyén. A vádlott másnap feladta magát a rendőrségen.

A Pest Vármegyei Főügyészség a többszörösen büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő férfit emberölés előkészületének bűntettével vádolja, vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza.

Az ügyben a Budapest Környéki Törvényszék dönt majd – áll a közleményben.

Magyar Péter és a Tisza Párt első lépései döntően jók voltak a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője szerint. Fodor Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy bizonyos cselekedetek és lépések azonban erősen kritizálhatók vagy nem elfogadhatók.
 

Volodimir Zelenszkij tegnap elítélte Oroszország ukrán városok elleni "teljes mértékben cinikus terrortámadásait", amelyekre az ukrán elnök által mától kihirdetett győzelem napi tűzszünet előtt közvetlenül került sor. Kijev azután jelentett be fegyverszünetet, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök május 8-9-ére hirdetett tűzszünetet a második világháborús győzelem alkalmából. A zaporizzsja elleni orosz csapásokban 12 személy, míg a donyecki Kramatorszkban öten haltak meg, és több tucat sérültről tudni. "Este az orosz gazemberek támadást mértek Dnyipróra is. Eddigi jelentések szerint négy ember halt meg. Részvétem a családoknak és szeretteiknek" - tette hozzá az ukrán elnök. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.

