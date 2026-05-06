Időben kiderült, hogy meg akarta ölni volt barátnőjét

A főügyészség közleményében azt írta, hogy a Cegléd környékén élő férfi 2025 januárjában ismerkedett meg a sértettel, közöttük szerelmi viszony alakult ki, de a nő 2025 májusában szakított a vádlottal.

A szakítást a férfi nem tudta elfogadni, ezért személyesen és telefonon is zaklatni kezdte a nőt, azzal is megfenyegette, hogy őt és lányát bántalmazni fogja. A vádlott elhatározta, hogy megöli a nőt: egy vascsövet is berakott a kocsija csomagtartójába, hogy majd azzal agyonveri. 2025. május 29-én

találkozott egy ismerősével, akinek elmondta, hogy a nőt két nap múlva, amikor dolgozni indul, meg fogja ölni.

A férfi ismerőse május 30-án értesítette a rendőrséget, feltárva a vádlott terveit. A rendőrök a férfit nem találták a lakóhelyén. A vádlott másnap feladta magát a rendőrségen.

A Pest Vármegyei Főügyészség a többszörösen büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő férfit emberölés előkészületének bűntettével vádolja, vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza.

Az ügyben a Budapest Környéki Törvényszék dönt majd – áll a közleményben.