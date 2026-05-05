ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.71
usd:
311.09
bux:
133617.31
2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: police.hu

„Most meghaltok!” – üvöltötte a családra rátörő két símaszkos férfi

Infostart

A Pest vármegyei rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták azokat a támadókat, akik a napokban egy tanyán törtek rá egy nyolcgyerekes családra és bozótvágó késsel súlyosan bántalmazták a családfőt. A rendőrök a támadók egyikénél valóságos fegyverarzenált találtak.

Április 19-én éjjel egy ceglédi tanyán két símaszkot viselő férfi támadt egy ház lakosaira, miközben azt kiabálták, „Rendőrség!”. Betörték a bejárati ajtó üvegét, majd egy gyúlékony anyagot tartalmazó műanyag palackot dobtak az épületbe – derül ki a rendőrség beszámolójából.

Ám a történet nem itt kezdődött. Előző nap a házban lakó gyerekek a közeli akácosban kivágtak három vékony fát, hogy focikaput készítsenek belőlük. Az erdő tulajdonosa azonban észrevette ezt, és még aznap átment a családhoz. Kopogás nélkül berontott, és magával akarta vinni az asszonyt. Ekkor a családfő számonkérte, hogy mégis milyen jogon menjen vele a neje. A dühödt férfi szó nélkül távozott.

Miután késő este a család – a szülők és nyolc kiskorú gyermekük – elaludt, az édesapa éjfél után arra ébredt, hogy valaki betörte az ajtó üvegeit, és azt kiabálta, hogy „Most meghaltok!”.

Az ajtó kivágódott, és két símaszkos férfi támadt rá, majd berepült a házba egy meggyújtott flakon is, amelyre rálépve még időben sikerült azt eloltani. Az apa ásónyéllel védekezett a támadókkal szemben, de az egyikőjük egy karóval, a másik férfi pedig bozótvágó késsel támadt rá. Hiába állt ellen, a macsetével mért ütések egyike eltalálta a jobb kezét.

A kíméletlen támadás hirtelen abbamaradt, és a két maszkos elfutott.

A rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták az elkövetőket és társaikat. A nyomozás során kiderült, hogy az 59 éves B. Zoltán, az akácos tulajdonosa és annak 16 éves fia támadt a családra.

A rendőrök őrizetbe vették őket és a segítőiket, egy 16 éves nyírbélteki és egy 15 éves hajdúszováti fiatalt, és kezdeményezték letartóztatásukat. Az apa-fia páros ellen a bíróság letartóztatást, a két fiatal fiúval szemben távoltatást rendelt el.

A nyomozás során kutatást tartottak a B. Zoltán használatában lévő ingatlanban, mert felmerült, hogy ott robbanószer, lőfegyver, lőszer is lehet.

A szemlekor lefoglaltak 35 fegyveralkatrészt, tartozékokat, fegyvercsöveket, illetve

két maroklőfegyvert a hozzájuk tartozó tárakkal, egy hatástalanított gépkarabélyt, két puskát, 145 különböző lőszert, öt házilag gyártott, sörétes lőszer kilövésére alkalmas szerkezetet,

több pirotechnikai eszközt, tűzijátékot, petárdát és lőport. Ezeket szakértő vizsgálja az eljárás során.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés és maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés bűntette miatt indított nyomozást.

Kezdőlap    Bűnügyek    „Most meghaltok!” – üvöltötte a családra rátörő két símaszkos férfi

rendőrség

támadás

fakivágás

fegyverek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.05. kedd, 18:00
Szalai Máté
a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mi vár a magyar bankszektorra? - Elkezdődött a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciája

Mi vár a magyar bankszektorra? - Elkezdődött a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciája

Elkezdődött a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciája, a magyar bankszektor és hitelpiac egyik legnagyobb éves találkozója. Különleges aktualitást biztosít a rendezvénynek a várható gazdaságpolitikai irányváltás, amely bőven ad beszédtémát az előadóknak, kerekasztal-résztvevőknek. A konferencián elhangzó legfontosabb információkról és megfogalmazott véleményekről ebben a cikkünkben tudósítunk, érdemes visszanézni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Slágerterméket hív vissza a Flying Tiger Magyarországon: nehogy használd, ha te is vettél belőle

Slágerterméket hív vissza a Flying Tiger Magyarországon: nehogy használd, ha te is vettél belőle

Több mintás üvegpoharat hívott vissza a Flying Tiger Magyarországon, mert a vizsgálatok szerint határérték feletti ólom és kadmium oldódhat ki belőlük.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran warns US that 'we are just getting started' after attacks in Strait of Hormuz

Iran warns US that 'we are just getting started' after attacks in Strait of Hormuz

Donald Trump says the US "shot down" seven Iranian boats on Monday, a claim denied by Tehran. Iran fired missiles and drones at military and commercial ships, according to the US.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 4. 21:44
Késsel és húsvillával támadt látogatóba érkező ismerősére, az áldozat helyben meghalt
2026. május 2. 19:46
Zárt intézetbe vitték a főszerkesztőt leütő férfit
×
×