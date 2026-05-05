„Most meghaltok!” – üvöltötte a családra rátörő két símaszkos férfi

Április 19-én éjjel egy ceglédi tanyán két símaszkot viselő férfi támadt egy ház lakosaira, miközben azt kiabálták, „Rendőrség!”. Betörték a bejárati ajtó üvegét, majd egy gyúlékony anyagot tartalmazó műanyag palackot dobtak az épületbe – derül ki a rendőrség beszámolójából.

Ám a történet nem itt kezdődött. Előző nap a házban lakó gyerekek a közeli akácosban kivágtak három vékony fát, hogy focikaput készítsenek belőlük. Az erdő tulajdonosa azonban észrevette ezt, és még aznap átment a családhoz. Kopogás nélkül berontott, és magával akarta vinni az asszonyt. Ekkor a családfő számonkérte, hogy mégis milyen jogon menjen vele a neje. A dühödt férfi szó nélkül távozott.

Miután késő este a család – a szülők és nyolc kiskorú gyermekük – elaludt, az édesapa éjfél után arra ébredt, hogy valaki betörte az ajtó üvegeit, és azt kiabálta, hogy „Most meghaltok!”.

Az ajtó kivágódott, és két símaszkos férfi támadt rá, majd berepült a házba egy meggyújtott flakon is, amelyre rálépve még időben sikerült azt eloltani. Az apa ásónyéllel védekezett a támadókkal szemben, de az egyikőjük egy karóval, a másik férfi pedig bozótvágó késsel támadt rá. Hiába állt ellen, a macsetével mért ütések egyike eltalálta a jobb kezét.

A kíméletlen támadás hirtelen abbamaradt, és a két maszkos elfutott.

A rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták az elkövetőket és társaikat. A nyomozás során kiderült, hogy az 59 éves B. Zoltán, az akácos tulajdonosa és annak 16 éves fia támadt a családra.

A rendőrök őrizetbe vették őket és a segítőiket, egy 16 éves nyírbélteki és egy 15 éves hajdúszováti fiatalt, és kezdeményezték letartóztatásukat. Az apa-fia páros ellen a bíróság letartóztatást, a két fiatal fiúval szemben távoltatást rendelt el.

A nyomozás során kutatást tartottak a B. Zoltán használatában lévő ingatlanban, mert felmerült, hogy ott robbanószer, lőfegyver, lőszer is lehet.

A szemlekor lefoglaltak 35 fegyveralkatrészt, tartozékokat, fegyvercsöveket, illetve

két maroklőfegyvert a hozzájuk tartozó tárakkal, egy hatástalanított gépkarabélyt, két puskát, 145 különböző lőszert, öt házilag gyártott, sörétes lőszer kilövésére alkalmas szerkezetet,

több pirotechnikai eszközt, tűzijátékot, petárdát és lőport. Ezeket szakértő vizsgálja az eljárás során.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés és maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés bűntette miatt indított nyomozást.