ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.7
usd:
307.54
bux:
136521.18
2026. május 6. szerda Frida, Ivett
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Automatizált szerelősor egy autógyárban.
Nyitókép: Getty Images/gorodenkoff

Túl a gödör alján – Megjöttek az ipari termelés friss számai

Infostart / MTI

A februárinál 3,1 százalékkal nagyobb volt a szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás.

Márciusban az ipari termelés volumene 6,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7 százalékkal emelkedett – jelentette szerdán első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A februárinál 3,1 százalékkal nagyobb volt a szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás.

A feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült.

Ipari termelési adatok 2026 májusában.
Ipari termelési adatok 2026 májusában.

Az első negyedévben az ipari termelés 1,0 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában - közölte a KSH.

Kezdőlap    Gazdaság    Túl a gödör alján – Megjöttek az ipari termelés friss számai

ksh

ipari termelés

ipar

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is

Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is

Magyar Péter és a Tisza Párt első lépései döntően jók voltak a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője szerint. Fodor Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy bizonyos cselekedetek és lépések azonban erősen kritizálhatók vagy nem elfogadhatók.
 

Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

VIDEÓ
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.06. szerda, 18:00
Pósfai Mihály
Széchenyi-díjas geológus, az MTA új elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: Magyar Péter nélkül folytatódik a kormányalakítás

Választás 2026: Magyar Péter nélkül folytatódik a kormányalakítás

A leendő miniszterelnök egy előzetesen bejelentett úton van Olaszországban, ahonnan csak csütörtök esti óráiban ér haza, így addig a kormányalakítási előkészületeket a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztra felkért Ruff Bálint viszi. A listás mandátumok hétfői ceremoniális átvétele után a hét hátralévő részét inkább a háttérmunka jellemezheti, mielőtt szombaton megalakul a Tisza által fölényes többséggel vezetett Parlament.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly akadály tornyosul Magyar Péter kormánya előtt: nem kegyelmez az EU, mi lesz így az uniós forrásokkal?

Komoly akadály tornyosul Magyar Péter kormánya előtt: nem kegyelmez az EU, mi lesz így az uniós forrásokkal?

Az ezen a héten felálló, Magyar Péter vezette új kormánynak mindössze néhány hónapja marad a több milliárd eurós magyar keret megmentésére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US will pause operation to guide ships through Strait of Hormuz

Trump says US will pause operation to guide ships through Strait of Hormuz

The pause will last for a "short period of time" to see if a peace deal can be agreed, the US president says. Iran has not officially commented.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 6. 09:17
Flesch Tamás: nem várnak rekordokat idén a szállásadók, csak egy elfogadható évet
2026. május 6. 07:25
Itt a fordulat az orvoslásban, a sürgősségi osztályon is egyre jobb a mesterséges intelligencia
×
×