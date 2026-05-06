John Malkovich horvát állampolgár lett

John Malkovich amerikai színész átvette kedden Zágrábban a horvát állampolgárság megszerzéséről szóló határozatot – közölte Davor Bozinovic belügyminiszter a közösségi médiában.

A miniszter bejegyzésében azt írta: a határozatot rövid ünnepség keretében adta át a világhírű színésznek, akinek gratulált, és üdvözölte Horvátország állampolgárai között.

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök kedden a zágrábi kormányépületben fogadta John Malkovichot. A találkozón a horvát kultúráról, turizmusról, sportról és üzleti lehetőségekről beszéltek.

A kormányfő elmondta: Malkovich hosszú pályafutása és művészi sikerei inspirációt jelentenek a fiatalabb nemzedékek számára, és örömét fejezte ki amiatt, hogy a színész ápolja horvát gyökereit.

John Malkovich több mint hetven filmben szerepelt, kétszer jelölték Oscar-díjra és háromszor Golden Globe-díjra. Felmenői a Károlyváros megyei Ozaljból vándoroltak ki az Egyesült Államokba. A színész korábban többször járt Horvátországban magánúton és színházi fellépésekkel is.