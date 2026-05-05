Fideszes kritika az új kinevezések miatt – az Akadémiát is beleértve

„Amikor a Tisza politikusai »Tisza családról« beszéltek, nem tudtuk, hogy erre gondolnak...” – idézi Szűcs Gábor, a Fidesz leendő országgyűlési képviselője Facebook-posztját a magyarnemzet.hu.

A Megafon és a Patrióta véleményvezére a posztban megjegyzi: „nyilván pont annyira véletlen, hogy a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke a leendő belügyminiszter unokatestvére lesz, mint az, hogy az igazságügyért a miniszterelnök sógora felel majd”.

Magyar Péter április 30-án jelentette be, hogy Pósfai Gábort, a Tisza Párt operatív vezetőjét kérte fel a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére. Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt jogi vezetője irányíthatja majd az Igazságügyi Minisztériumot.

Keddi hír pedig, hogy a 63 éves Széchenyi-díjas geológust, Pósfai Mihályt választotta az MTA elnökévé a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése. Erről bővebben itt írtunk.