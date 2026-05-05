2026. május 5. kedd
Pósfai Gábor, a Tisza Párt operatív igazgatója beszédet mond a párt kongresszusán a nagykanizsai Kanizsa Arénában 2025. július 12-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Fideszes kritika az új kinevezések miatt – az Akadémiát is beleértve

Infostart

Néhány napja vitát kavart, amikor Magyar Péter a sógorát kérte fel igazságügyi miniszternek. A Magyar Tudományos Akadémia újonnan kinevezett elnöke pedig nem más, mint a leendő belügyminiszter unokatestvére – hívja fel a figyelmet Szűcs Gábor leendő fideszes képviselő, megafonos influencer.

„Amikor a Tisza politikusai »Tisza családról« beszéltek, nem tudtuk, hogy erre gondolnak...” – idézi Szűcs Gábor, a Fidesz leendő országgyűlési képviselője Facebook-posztját a magyarnemzet.hu.

A Megafon és a Patrióta véleményvezére a posztban megjegyzi: „nyilván pont annyira véletlen, hogy a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke a leendő belügyminiszter unokatestvére lesz, mint az, hogy az igazságügyért a miniszterelnök sógora felel majd”.

Magyar Péter április 30-án jelentette be, hogy Pósfai Gábort, a Tisza Párt operatív vezetőjét kérte fel a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére. Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt jogi vezetője irányíthatja majd az Igazságügyi Minisztériumot.

Keddi hír pedig, hogy a 63 éves Széchenyi-díjas geológust, Pósfai Mihályt választotta az MTA elnökévé a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése. Erről bővebben itt írtunk.

mta

magyar péter

tisza párt

választás 2026

pósfai mihály

pósfai gábor

melléthei-barna márton

Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

Két fontos közülük: a rossz viszony az EU-val, és a választójogi törvény módosítása – de öt másik fontos tényezőt is megnevezett Fodor Gábor volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője, aki az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.
 

Fideszes kritika az új kinevezések miatt – az Akadémiát is beleértve

Pósfai Mihály
Széchenyi-díjas geológus, az MTA új elnöke
Brutális céláremelés jött erre a magyar részvényre – Most bőven van benne fantázia!

Miközben a legtöbb befektető a bizonytalan piaci környezetre figyel, a magyar tőzsdén a szemünk láttára formálódik egy lehetőség: egy részvény, amely nagyon olcsónak tűnik, ráadásul most egy egészen brutális céláremelés is érkezett rá az egyik elemzőtől, aki több okot is felsorol arra, hogy miért lehet izgalmas ez a papír a befektetők számára. Nézzük meg, hogy mit érdemes tudnunk erről a részvényről!

Kvíz: A magyar sport bajnoka vagy? Teszteld, mennyire emlékszel hazánk legfényesebb sportcsillagaira!

Jól ismered a magyar sport régi és új sikereit? Kattints, és mérd le a tudásod a hazai sporttörténelem legfényesebb pillanataiból!

Hegseth says the US-Iran ceasefire is 'not over' despite attacks in Strait of Hormuz

The US defence secretary says Iran is attempting "international extortion" in the strait. Iran earlier warned the US "we are just getting started".

2026. május 5. 18:02
Őrsi Gergely: egy kocsmának is jutott az NKA-kifizetésekből
2026. május 5. 17:50
Vége a Jánosok többségének a nőkkel szemben a parlamentben
