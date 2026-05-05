Lemondott Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete

Kovács Tamás Iván közölte, hogy a múlt héten a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény vonatkozó rendelkezései alapján kezdeményezte a 2027-ben lejáró külszolgálatának július 31-ei hatállyal történő megszüntetését.

„Hazámat ezen a fontos állomáshelyen a Belga Királyságba és a Luxemburgi Nagyhercegségbe akkreditált nagykövetként képviselni életem egyik legnagyobb megtiszteltetése volt” – fogalmazott.

Bejegyzésében egyebek mellett elmondta, hogy közel nyolc évvel ezelőtt „a magyar–belga–luxemburgi kapcsolatok fontos mérföldköveire készülve” vállalta el a misszióvezetői feladatot az európai uniós köztisztviselőség évei után a magyar közszolgálatban. Szavai szerint az ilyen felelősségteljes pozíciók esetében fontos az időről időre megújulás lehetősége, nemcsak az egyén, hanem az intézmény, a nagykövetség munkájának fejlődése szempontjából is. A friss szemlélet, az új lendület értéket teremthet a nagykövetségen – tette hozzá Kovács Tamás Iván.