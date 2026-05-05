Félelmetes szuperfegyvert villantottak a törökök

A turkiyetoday hírportál a Yildirimhan nevű rakéta műszaki adatait ismertetve arról számolt be, hogy a rakéta 6000 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, a hangsebesség akár 25-szörösének elérésére is képes, folyékony üzemanyaggal (dinitrogén-tetroxid) működő négy hajtóművel rendelkezik.

„A Yildirimhan a védelmi minisztérium kutatási és fejlesztési központja által kifejlesztett ballisztikus rakéta. A hasonló rendszerektől a folyékony hajtóanyaggal működő hajtóműve és a hatalmas, 3000 kilogrammos robbanóanyag-teherbírása különbözteti meg” – áll a kutatási és fejlesztési központ által kiadott hivatalos bemutató füzetben.

Yasar Güler védelmi miniszter a rendezvényen arról beszélt, hogy a török hadiipar fokozni tudta termelésé, köszönhetően a befektetéseknek, és olyan környezetet tudott kialakítani, ahol magas színvonalú eszközöket tudnak kifejleszteni. Elmondta, hogy

reményei szerint Törökország az új rakétákat csakis elrettentés céljára fogja alkalmazni.

A TASZSZ orosz hírügynökség felidézte, hogy a török hadsereg arzenáljában eddig főként kis- és közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták voltak, köztük a Tayfun. Ezeket egészíti ki most a Yildirimhan.

Hamarosan megkezdik az új rakéták próbaindításait is.