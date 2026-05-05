2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
Bemutatták Törökországban kedden az első ottani fejlesztésű interkontinentális, hiperszonikus ballisztikus rakétát az isztambuli SAHA EXPO 2026 nemzetközi fegyverkiállításon.
Nyitókép: Hakan Akgun/Anadolu via Getty Images

Félelmetes szuperfegyvert villantottak a törökök

Infostart / MTI

A turkiyetoday hírportál a Yildirimhan nevű rakéta műszaki adatait ismertetve arról számolt be, hogy a rakéta 6000 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, a hangsebesség akár 25-szörösének elérésére is képes, folyékony üzemanyaggal (dinitrogén-tetroxid) működő négy hajtóművel rendelkezik.

„A Yildirimhan a védelmi minisztérium kutatási és fejlesztési központja által kifejlesztett ballisztikus rakéta. A hasonló rendszerektől a folyékony hajtóanyaggal működő hajtóműve és a hatalmas, 3000 kilogrammos robbanóanyag-teherbírása különbözteti meg” – áll a kutatási és fejlesztési központ által kiadott hivatalos bemutató füzetben.

Yasar Güler védelmi miniszter a rendezvényen arról beszélt, hogy a török hadiipar fokozni tudta termelésé, köszönhetően a befektetéseknek, és olyan környezetet tudott kialakítani, ahol magas színvonalú eszközöket tudnak kifejleszteni. Elmondta, hogy

reményei szerint Törökország az új rakétákat csakis elrettentés céljára fogja alkalmazni.

A TASZSZ orosz hírügynökség felidézte, hogy a török hadsereg arzenáljában eddig főként kis- és közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták voltak, köztük a Tayfun. Ezeket egészíti ki most a Yildirimhan.

Hamarosan megkezdik az új rakéták próbaindításait is.

Fodor Gábor szerint azzal a paradox helyzettel kell szembenéznie a Fidesznek, hogy egyrészt Orbán Viktor a párt összetartó ereje, másfelől ő a vereség első számú felelőse – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője.
 

Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter stratégiai nyugalomra és kiszámíthatóságra szólította fel a kórházak vezetőit és dolgozóit a kormányváltás kapcsán. Hangsúlyozta, hogy a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad.

Bár első ránézésre stabilizálódott a helyzet, a háttérben egyre nagyobb különbségek alakulnak ki a közép- és kelet-európai gazdaságok között.

The US defence secretary says Iran is attempting "international extortion" in the strait. Iran earlier warned the US "we are just getting started".

