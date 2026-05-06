2026. május 6. szerda Frida, Ivett
Bizonyos oldalak időnként nagyobb erőforrást igényelnek a megszokottnál, de most a YouTube is komoly problémát okoz több felhasználónál.
Valami nagyon félremehetett a YouTube-nál

Bizonyos oldalak időnként nagyobb erőforrást igényelnek a megszokottnál, de most a YouTube is komoly problémát okoz több felhasználónál.

Beszámolók szerint a videómegosztó lefagyaszthatja a böngészőt, és szokatlanul nagy mennyiségű memóriát használ, ami különösen a gyengébb számítógépeket terheli meg.

A hibát több böngészőben is észlelték, köztük a Mozilla Firefox, a Brave és a Microsoft Edge esetében. A felhasználók szerint a videók akadozni kezdenek, a böngészőlapok nem reagálnak, a rendszer pedig akár teljesen le is fagyhat. Egyes esetekben a memóriahasználat extrém mértéket ölthet, akár több gigabájtot is lefoglalva – idézi a tomshardware.com hírét a hvg.hu.

A szakértők szerint a jelenség hátterében a felhasználói felület egy hibája állhat, amely végtelen ciklusba kényszeríti a böngészőt, folyamatosan újraszámoltatva az oldal elrendezését. Ez nemcsak a memóriát, hanem a processzort is jelentősen terheli. Javítás egyelőre nem érhető el széles körben, és mivel többféle böngészőt érint a hiba, valószínű, hogy nem azokkal, hanem magával a platformmal van gond – olvasható.

Húsz év után BL-döntős az Arsenal

Bukayo Saka góljával az Arsenal 1–0-ra legyőzte az Atlético Madridot, s ezzel, – mivel az első mérkőzés 1–1-re végződött –, 2006 óta először, bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek május 20-án.
Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Nem indult jól a hét a világ tőkepiacain, a vezető amerikai és európai részvényindexek is estek hétfőn, miután a Hormuzi-szorosnál újra nő a feszültség az Egyesült Államok és Irán között. Kedden az ázsiai tőzsdék is jellemzően estek, miközben több fontos részvénypiac, így a japán, a kínai és a dél-koreai is zárva volt. Az európai részvénypiacok kedden mérsékelt emelkedéssel nyitottak, aztán nap közben egyre jobb lett a hangulat, és a nyitás után az amerikai piacok is felfelé vették az irányt. A befektetők az iráni eseményeken túl a vállalati gyorsjelentésekre is figyelnek.

Olasz autópálya matrica vásárlás: irány Olaszország, itt vannak a 2026-os matrica árak

Mennyibe kerül az autópálya Olaszországban 2026-ban? Tudj meg mindent az olasz útdíj idei változásairól, a fizetési módokról és a legfrissebb árakról.

Trump says US to pause operation to guide vessels through Strait of Hormuz

"Project Freedom", which began on Monday, will be halted because progress has been made toward a deal with Iran, the US president says.

