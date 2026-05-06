Valami nagyon félremehetett a YouTube-nál

Beszámolók szerint a videómegosztó lefagyaszthatja a böngészőt, és szokatlanul nagy mennyiségű memóriát használ, ami különösen a gyengébb számítógépeket terheli meg.

A hibát több böngészőben is észlelték, köztük a Mozilla Firefox, a Brave és a Microsoft Edge esetében. A felhasználók szerint a videók akadozni kezdenek, a böngészőlapok nem reagálnak, a rendszer pedig akár teljesen le is fagyhat. Egyes esetekben a memóriahasználat extrém mértéket ölthet, akár több gigabájtot is lefoglalva – idézi a tomshardware.com hírét a hvg.hu.

A szakértők szerint a jelenség hátterében a felhasználói felület egy hibája állhat, amely végtelen ciklusba kényszeríti a böngészőt, folyamatosan újraszámoltatva az oldal elrendezését. Ez nemcsak a memóriát, hanem a processzort is jelentősen terheli. Javítás egyelőre nem érhető el széles körben, és mivel többféle böngészőt érint a hiba, valószínű, hogy nem azokkal, hanem magával a platformmal van gond – olvasható.