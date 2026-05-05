Horgonyzó teherhajók a Hormuzi-szorosban, az iráni Bandar-Abbász partjai elõtt 2026. május 4-én. Donald Trump amerikai elnök az elõzõ nap bejelentette, hogy az amerikai haditengerészet hétfõ reggel megkezdi a Szabadság Projekt (Project Liberty) mûveletet, amelynek célja, hogy átkísérjék a Hormuzi-szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges hajókat.
15 ezer katona, több mint 100 repülőgép – feszültségek közepette indult az amerikai akció

Kulcsfontosságú olajlétesítményt ért iráni találat, miközben amerikai kereskedelmi hajók haladtak át a Hormuzi-szoroson, és a hadsereg iráni hajókat támadott. Elkezdődött az amerikai Szabadság projekt művelet, de Abbász Aragcsi már egyenesen zsákutcáról beszélt.

Hatalmas tűz ütött ki az Egyesült Arab Emírségek fudzseirai kőolaj-létesítményénél egy iráni dróncsapás következtében – közölték a hatóságok hétfőn. A fudzseirai kőolaj-létesítmény kikötőt, olajvezetéket és egyéb olajipari infrastruktúrát foglal magában, amelyek a Hormuzi-szoros érintése nélkül is elérhetők, tehát stratégiai szempontból kiemelten fontossá teszi a létesítményt.

Az emírségek külügyminisztériuma közölte: Ilyen súlyú támadás nem történt az Egyesült Államok Irán elleni háborújában meghirdetett tűzszünet kezdete óta, így a hétfői támadássorozat a konfliktus „veszélyes eszkalációja”, és az emírségek fenntartja magának a jogot a retorzióra.

Az amerikai erők a Hormuzi-szorosban hétfőn megsemmisítettek több iráni felfegyverzett gyorsjárású kishajót, amelyek lövéseket adtak le egy dél-koreai teherhajóra – közölte az amerikai elnök. Donald Trump az incidenst követően arra biztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a Hormuzi-szoros védelmében indított amerikai művelethez. Hozzátette, hogy a dél-koreai teherhajót ért károkat leszámítva egyéb veszteségek nincsenek.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) hétfőn azt közölte, hogy összesen 6 iráni gyorshajót süllyesztettek el a Hormuzi-szorosban, valamint arról is beszámolt, hogy

két, amerikai zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajónak sikerült áthaladnia a szoroson.

Donald Trump vasárnap a Truth Social-oldalán jelentette be, hogy az amerikai haditengerészet hétfő reggel megkezdi a Szabadság Projekt (Project Freedom) műveletet, amelynek célja, hogy átkísérjék a Hormuzi-szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges hajókat. Az elnök hétfőn egy interjúban azt hangoztatta, hogy amennyiben Irán próbálja megzavarni a küldetést, „elsöprik a Föld felszínéről”.

A CENTCOM közölte, hogy

15 ezer katonával, több mint 100, szárazföldi bázisra vagy hordozóhajókra telepített repülőgéppel, valamint hadihajókkal és drónokkal támogatja

a Hormuzi-szorosra vonatkozó új amerikai kezdeményezést.

Időközben már 50-re emelkedett azon vízi járművek száma, amelyek iráni kikötőkre április közepén bevezetett zárlat miatt nem tudtak kihajózni a Hormuzi-szorosból.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter kedden óva intette az Egyesült Államokat attól, hogy katonai eszközökkel kezelje a Hormuzi-szoros blokádja miatt kialakult válságot.

„A Project Freedom (Szabadság projekt) valójában Project Deadlock (Zsákutca projekt)” – írta Aragcsi kedden az X-en Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére reagálva. „A hormuzi események egyértelművé teszik, hogy egy politikai válságra nincs katonai megoldás” – fogalmazott.

Bár Irán is érdekelt az olajexport fenntartásában a Hormuzi-szoroson keresztül,

továbbra is vitatott, mely hajók haladhatnak át a vízi úton, és ki gyakoroljon felettük ellenőrzést.

Abbász Aragcsi szerint a Pakisztán közvetítésével zajló tárgyalások előrehaladást mutatnak, ugyanakkor az Egyesült Államoknak és az Egyesült Arab Emírségeknek is óvakodniuk kell attól, hogy rosszakarók ismét visszarángassák őket a mocsárba.

Az ukrán elnök üzent Szlovákiának, mielőtt Robert Fico Moszkvába utazik

Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét

A Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése keddi ülésén megválasztotta az MTA új vezetőit. Az Akadémia 22. elnöke a Pósfai Mihály geológus lett, aki szakmai munkájának nagy részét az ásványok kutatásával töltötte. Pósfai programterve meglehetősen ambiciózusnak tűnik, több rövid futamidejű kutatási pályázatot ígér az innováció támogatására, a kutatói életpályát is célzottabban támogatná és az MTA társadalmi tájékoztató funkcióját is digitális tartalmakkal erősítené.

Váratlan csapás érheti ezeket a magyar időseket: egyetlen rossz döntéssel a teljes nyugdíjat elbukhatják

Farkas András nyugdíjszakértő szerint különösen az élettársi kapcsolatban élők kerülhetnek nehéz helyzetbe.

Iran warns US that 'we are just getting started' after attacks in Strait of Hormuz

Donald Trump says the US "shot down" seven Iranian boats on Monday, a claim denied by Tehran. Iran fired missiles and drones at military and commercial ships, according to the US.

