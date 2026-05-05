15 ezer katona, több mint 100 repülőgép – feszültségek közepette indult az amerikai akció

Hatalmas tűz ütött ki az Egyesült Arab Emírségek fudzseirai kőolaj-létesítményénél egy iráni dróncsapás következtében – közölték a hatóságok hétfőn. A fudzseirai kőolaj-létesítmény kikötőt, olajvezetéket és egyéb olajipari infrastruktúrát foglal magában, amelyek a Hormuzi-szoros érintése nélkül is elérhetők, tehát stratégiai szempontból kiemelten fontossá teszi a létesítményt.

Az emírségek külügyminisztériuma közölte: Ilyen súlyú támadás nem történt az Egyesült Államok Irán elleni háborújában meghirdetett tűzszünet kezdete óta, így a hétfői támadássorozat a konfliktus „veszélyes eszkalációja”, és az emírségek fenntartja magának a jogot a retorzióra.

Az amerikai erők a Hormuzi-szorosban hétfőn megsemmisítettek több iráni felfegyverzett gyorsjárású kishajót, amelyek lövéseket adtak le egy dél-koreai teherhajóra – közölte az amerikai elnök. Donald Trump az incidenst követően arra biztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a Hormuzi-szoros védelmében indított amerikai művelethez. Hozzátette, hogy a dél-koreai teherhajót ért károkat leszámítva egyéb veszteségek nincsenek.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) hétfőn azt közölte, hogy összesen 6 iráni gyorshajót süllyesztettek el a Hormuzi-szorosban, valamint arról is beszámolt, hogy

két, amerikai zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajónak sikerült áthaladnia a szoroson.

Donald Trump vasárnap a Truth Social-oldalán jelentette be, hogy az amerikai haditengerészet hétfő reggel megkezdi a Szabadság Projekt (Project Freedom) műveletet, amelynek célja, hogy átkísérjék a Hormuzi-szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges hajókat. Az elnök hétfőn egy interjúban azt hangoztatta, hogy amennyiben Irán próbálja megzavarni a küldetést, „elsöprik a Föld felszínéről”.

A CENTCOM közölte, hogy

15 ezer katonával, több mint 100, szárazföldi bázisra vagy hordozóhajókra telepített repülőgéppel, valamint hadihajókkal és drónokkal támogatja

a Hormuzi-szorosra vonatkozó új amerikai kezdeményezést.

Időközben már 50-re emelkedett azon vízi járművek száma, amelyek iráni kikötőkre április közepén bevezetett zárlat miatt nem tudtak kihajózni a Hormuzi-szorosból.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter kedden óva intette az Egyesült Államokat attól, hogy katonai eszközökkel kezelje a Hormuzi-szoros blokádja miatt kialakult válságot.

„A Project Freedom (Szabadság projekt) valójában Project Deadlock (Zsákutca projekt)” – írta Aragcsi kedden az X-en Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére reagálva. „A hormuzi események egyértelművé teszik, hogy egy politikai válságra nincs katonai megoldás” – fogalmazott.

Bár Irán is érdekelt az olajexport fenntartásában a Hormuzi-szoroson keresztül,

továbbra is vitatott, mely hajók haladhatnak át a vízi úton, és ki gyakoroljon felettük ellenőrzést.

Abbász Aragcsi szerint a Pakisztán közvetítésével zajló tárgyalások előrehaladást mutatnak, ugyanakkor az Egyesült Államoknak és az Egyesült Arab Emírségeknek is óvakodniuk kell attól, hogy rosszakarók ismét visszarángassák őket a mocsárba.

(A nyitóképen: Horgonyzó teherhajók a Hormuzi-szorosban, az iráni Bandar-Abbász partjai előtt 2026. május 4-én.)