2026. május 6. szerda Frida, Ivett
Rendőrségi kordonjelző szaga bűncselekmény helyszínén, vagy műveleti területnél.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Elképesztő videó egy kamionról, ami lassítás nélkül felfoghatatlan dolgot tett az autópályán

Infostart

A videón egy kamion látható, amely fékezés és korrigálás nélkül letér az autópályáról – de nem a pihenő lehajtóján, hanem egyenesen a rézsűbe hajt – tette közzé az MKIF Zrt.

Mint az MKIF rövid figyelemfelhívó elemzésében írja, az ilyen helyzetek gyakran nem hirtelen történnek: a tavaszi változó, ileltve egyre melegebb időben bárkit megkörnyékezhet rosszullét, ingerültség, figyelmetlenség, fáradtság, főleg azokat, akiknek a munkája a vezetés, vagy munka miatt közlekednek sokat. MInt írják, a melegben ráadásul sokszor türelmetlenek vagyunk. Ezért nyomatékosan kérnek mindenkit, személyautósokat, kamionosokat egyaránt:

  • tartsák az előírt pihenőidőt,
  • ha úgy érzik fáradnak, a legközelebbi pihenőben álljanak meg,
  • érdemes sűrűbben megállni pihenni, felfrissíteni magunkat,
  • hidratálni, persze szigorúan vízzel, alkoholmentes italokkal,
  • néha megjáratni a levegőt az autóban (klíma/ablak).

A fülledt meleg és a fáradtság úgy hat ránk, mintha alkoholt innánk – írják.

Egy 2023-as ausztrál tanulmány szerint megduplázza a baleset esélyét az, ha a sofőr kevesebb, mint öt órát aludt a vezetést megelőző 24 órában. Olyan mértékben nőhet a fáradtság miatt a reakcióidő, mintha elfoggyasztottunk volna két korsó sört.

Két korsó sör után például: a látómező beszűkülhet, csőlátás alakulhat ki, lassulnak a reflexek. Mozdulataink egyre bizonytalanabbak lehetnek, felszabadultabbá, figyelmetlenebbé válhatunk. És szinte ugyanez a hatása annak, ha valaki kialvatlanul vezet.

Két sör akár 0,5 ezreléknyi véralkoholszintet is jelenthet, e fölötti érték ittas járművezetést jelent és az már bűncselekménnyé válik.

Húsz év után BL-döntős az Arsenal
Bukayo Saka góljával az Arsenal 1–0-ra legyőzte az Atlético Madridot, s ezzel, – mivel az első mérkőzés 1–1-re végződött –, 2006 óta először, bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek május 20-án.
Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Nem indult jól a hét a világ tőkepiacain, a vezető amerikai és európai részvényindexek is estek hétfőn, miután a Hormuzi-szorosnál újra nő a feszültség az Egyesült Államok és Irán között. Kedden az ázsiai tőzsdék is jellemzően estek, miközben több fontos részvénypiac, így a japán, a kínai és a dél-koreai is zárva volt. Az európai részvénypiacok kedden mérsékelt emelkedéssel nyitottak, aztán nap közben egyre jobb lett a hangulat, és a nyitás után az amerikai piacok is felfelé vették az irányt. A befektetők az iráni eseményeken túl a vállalati gyorsjelentésekre is figyelnek. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Olasz autópálya matrica vásárlás: irány Olaszország, itt vannak a 2026-os matrica árak

Mennyibe kerül az autópálya Olaszországban 2026-ban? Tudj meg mindent az olasz útdíj idei változásairól, a fizetési módokról és a legfrissebb árakról.

Trump says US to pause operation to guide vessels through Strait of Hormuz

"Project Freedom", which began on Monday, will be halted because progress has been made toward a deal with Iran, the US president says.

2026. május 6. 04:34
Megnyílhat az évtizedek óta bezárt fürdő
2026. május 5. 22:37
Új szakaszban a Tanácsköztársaság alatt kivégzett magyar pap boldoggá avatási eljárása
