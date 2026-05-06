Elképesztő videó egy kamionról, ami lassítás nélkül felfoghatatlan dolgot tett az autópályán

Mint az MKIF rövid figyelemfelhívó elemzésében írja, az ilyen helyzetek gyakran nem hirtelen történnek: a tavaszi változó, ileltve egyre melegebb időben bárkit megkörnyékezhet rosszullét, ingerültség, figyelmetlenség, fáradtság, főleg azokat, akiknek a munkája a vezetés, vagy munka miatt közlekednek sokat. MInt írják, a melegben ráadásul sokszor türelmetlenek vagyunk. Ezért nyomatékosan kérnek mindenkit, személyautósokat, kamionosokat egyaránt:

tartsák az előírt pihenőidőt,

ha úgy érzik fáradnak, a legközelebbi pihenőben álljanak meg,

érdemes sűrűbben megállni pihenni, felfrissíteni magunkat,

hidratálni, persze szigorúan vízzel, alkoholmentes italokkal,

néha megjáratni a levegőt az autóban (klíma/ablak).

A fülledt meleg és a fáradtság úgy hat ránk, mintha alkoholt innánk – írják.

Egy 2023-as ausztrál tanulmány szerint megduplázza a baleset esélyét az, ha a sofőr kevesebb, mint öt órát aludt a vezetést megelőző 24 órában. Olyan mértékben nőhet a fáradtság miatt a reakcióidő, mintha elfoggyasztottunk volna két korsó sört.

Két korsó sör után például: a látómező beszűkülhet, csőlátás alakulhat ki, lassulnak a reflexek. Mozdulataink egyre bizonytalanabbak lehetnek, felszabadultabbá, figyelmetlenebbé válhatunk. És szinte ugyanez a hatása annak, ha valaki kialvatlanul vezet.

Két sör akár 0,5 ezreléknyi véralkoholszintet is jelenthet, e fölötti érték ittas járművezetést jelent és az már bűncselekménnyé válik.