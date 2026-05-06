Egész jól állnak az szja-bevallók

A bevallási tervezetek az eSZJA-ban Ügyfélkapu+ vagy a DÁP-regisztrációval érhetők el. Az eSZJA-ban május 5-ig már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet.

Aki például tavaly év közben nem kérte munkáltatójától a neki járó adóalap-kedvezményeket, az most a bevallásban egy összegben érvényesítheti azokat.

A bevallás kiegészítését megkönnyíti az eSZJA kérdés-felelet funkciója is, amely többek között az ingatlanértékesítés és -bérbeadás jövedelmének bevallását egyszerűsíti. Aki tavaly lakást adott el vagy adott ki, annak csak néhány egyszerű kérdésre kell válaszolnia, és a program automatikusan kitölti a szükséges mezőket. Itt is elérhető videós segítség, amely a kérdés-felelet mód használatát mutatja be közérthetően ezeknél a jövedelmeknél – ismertette a NAV.

Az adóhivatal kiemelte, hogy sokaknak semmit nem kell hozzátenniük a tervezethez, mert az tartalmaz mindent. Ők elég, ha csak átfutják, és nyilatkoznak az 1+1 százalékról. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetség Program számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozat eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad, a civil kedvezményezettek támogatásáról azonban minden évben újra kell nyilatkozni – emlékeztetett a NAV.

A NAV 1819-es ingyenes Infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján az SZJA-bevallás 2025 csempén is.