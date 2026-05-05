Súlyos döntést hozott Hosszú Katinka egykori amerikai edzője

A swimswam szakportál felidézte, hogy a 67 éves szakember három olimpián is tagja volt az amerikai szakmai stábnak, legsikeresebb tanítványai között volt a magyar felmenőkkel bíró Rebecca Soni, aki 2008-ban Pekingben és 2012-ben Londonban is megnyerte a 200 méteres mellúszást, vagy éppen a tunéziai Uszama Meluli, aki medencében és nyílt vízben is ötkarikás aranyérmet nyert.

Salo 2008 és 2012 között volt Hosszú Katinka edzője, irányításával 2009-ben Rómában nyerte első világbajnoki címét a későbbi háromszoros olimpiai bajnok klasszis.