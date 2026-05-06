2026. május 6. szerda Frida, Ivett
Nyitókép: Unsplash.com

Ne hagyja ki: ennél szebbet most aligha hallhat

InfoRádió / MTI

Idén is megszervezi a Fülemülék éjszakája elnevezésű országos rendezvénysorozatot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a fülemülék tavaszi vonulásához igazítva – május végéig országszerte számos helyszínen.

A rendezvénysorozat keretében országszerte többnyire a különböző településeken, vagy ezek határában várják a madarászok a madarak iránt érdeklődőket, hogy késő délutáni, kora esti rövid séta keretében hallgassák a fülemülék „koncertjét”, sőt több helyszínen madárgyűrűzés is zajlik majd.

Az egyesület két évtizede hirdeti meg minden tavasszal a programsorozatot, amelynek helyszíneiről folyamatosan frissülő listát lehet olvasni az MME honlapján, a kiemelt hírek menüpontban.

Magyarország lakott területein is gyakorinak számít a világ egyik legszebb énekhangú madara, a fülemüle. Ez a verébméretű, barnás felsőtestű, vöröses farkú madár nem csak kilométernyi távolságra is elhallatszó hangereje és énekének változatossága miatt híres, de az is különleges benne, hogy a hímek éjszaka is énekelnek. A faj hosszú távú vonuló, a telet Afrika Szaharától délre húzódó területein tölti. Az első madarak már április első felében, a többség azonban április végén és május elején érkezik agyarországra, és a hímek szinte azonnal énekelni kezdenek.

A fülemüle hangja évezredek óta megihleti a művészeket is. Andersen Fülemüle című meséjéből Sztravinszkij írt operát, Händel orgonaversenyében a kakukk mellett a fülemüle strófái is megszólalnak, Oscar Wilde A csalogány és a rózsa című novellájának csalogány főhőse dalát és vérét áldozta a szerelem oltárán, de Arany János, Samuel Taylor Coleridge és John Keats verseiben is feltűnik a madár. A rádió hőskorában, Angliában, a BBC közvetítettek egy szabadtéri koncertet, ahol Beatrice Harrison csellóművész a kertjében duettet játszott az ott éneklő fülemülékkel 1924 májusában. A kísérlet akkora közönségsikert aratott, hogy a rádióközvetítést a következő hónapban, majd a rákövetkező tizenkét tavaszon megismételték.

További részletek az MME oldalán.

Fodor Gábor szerint azzal a paradox helyzettel kell szembenéznie a Fidesznek, hogy egyrészt Orbán Viktor a párt összetartó ereje, másfelől ő a vereség első számú felelőse – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője.
 

Ismét könyörtelenül lecsapott Donald Trump: már a 200-at közelíti a halottak száma

Hárman meghaltak, amikor az amerikai hadsereg kedden újabb csapást mért egy csónakra a Csendes-óceán keleti részén, amely a feltételezések szerint kábítószert szállított.

Váratlan fordulat a népszerű hazai diszkontláncnál: több mint száz boltot alakítanak át rohamtempóban

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatójával az ALDI globális koncepcióváltásáról beszélgettünk.

Trump says US to pause operation to guide vessels through Strait of Hormuz

"Project Freedom", which began on Monday, was halted because "Great Progress" has been made towards a deal with Iran, the US president says.

