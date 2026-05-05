Magyar Péter két napra Rómába utazott, kiderült, ki irányítja addig a kormányalakítást

„Ahogy korábban jeleztem, ma Olaszországba utazom egy nemzetközi filmfesztiválra, a Tavaszi szél című film bemutatójára az alkotókkal és a legkisebb fiammal” – írta Magyar Péter jövendő miniszterelnök a Facebook-oldalán. Hozzátette: „Az olaszországi tartózkodásom idején várhatóan hivatalos találkozókon is részt veszek. A tervek szerint csütörtökön az esti órákban érkezem vissza Rómából. A távollétem idején Ruff Bálint, a Miniszterelnökség leendő minisztere irányítja a kormányalakítási előkészületeket.”

Az Országgyűlés alakuló ülése szombaton, május 9-én lesz, várhatóan a Tisza Párt kétharmados többsége ekkor szavazza meg Magyar Pétert miniszterelnöknek, majd hétfőn a parlamenti bizottsági meghallgatások után az új miniszterek is elfoglalhatják pozíciójukat.