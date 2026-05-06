2026. május 6. szerda Frida, Ivett
Egy ember egy Xbox kontrollerrel a kezében egy videojátékkal játszik.
Nyitókép: Unsplash

Örülhetnek a gamerek: xboxos újítás érkezik a Widowshoz

A Microsoft újdonságával hamarosan egy Windows 11-es számítógéppel is Xbox-szerű játékélményben lehet részünk.

A Microsoft elkezdte elérhetővé tenni az Xbox-módot minden eszközön, amelyen Windows 11 fut – írja az Engadget híradása nyomán a hvg.hu.

A márciusban megígért új kiegészítés asztali PC-n, laptopon és táblagépen is elérhető lesz. A kiegészítés az Asus Rog Ally X kézikonzolon debütált Xbox-felületet hozza el minden eszközre, amely a legújabb Windowst futtatja.

Ha elindítjuk az új Xbox-módot, egy konzolszerű, teljes képernyős felületet jelenik meg, és lehetővé teszi a különböző forrásból származó játékok böngészését és használatát. Ezek lehetnek az Xbox Game Passból, vagy valamilyen PC-s forrásból is.

A Microsoft közlése szerint az első változatok megjelenése óta folyamatosan csiszolta az Xbox-módot minden eszközön. A szolgáltatás bármikor kikapcsolható, így pár pillanat alatt lehet váltani a normál Windows 11 és a játékos mód között. A vállalat fokozatosan vezeti be az újdonságot, így megtörténhet, hogy valakinél csak később jelenik meg.

Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Fodor Gábor szerint azzal a paradox helyzettel kell szembenéznie a Fidesznek, hogy egyrészt Orbán Viktor a párt összetartó ereje, másfelől ő a vereség első számú felelőse – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője.
 

Súlyos válság Magyarország szomszédjában: bejelentést tett az eddigi kormánypárt

Ellenzékbe vonul Romániában az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL), miután a parlament kedden megvonta a bizalmat az Ilie Bolojan pártelnök (címlapképünkön) vezette koalíciós kormánytól.

Váratlan fordulat a népszerű hazai diszkontláncnál: több mint száz boltot alakítanak át rohamtempóban

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatójával az ALDI globális koncepcióváltásáról beszélgettünk.

Trump says US to pause operation to guide vessels through Strait of Hormuz

"Project Freedom", which began on Monday, was halted because "Great Progress" has been made towards a deal with Iran, the US president says.

