Örülhetnek a gamerek: xboxos újítás érkezik a Widowshoz

A Microsoft elkezdte elérhetővé tenni az Xbox-módot minden eszközön, amelyen Windows 11 fut – írja az Engadget híradása nyomán a hvg.hu.

A márciusban megígért új kiegészítés asztali PC-n, laptopon és táblagépen is elérhető lesz. A kiegészítés az Asus Rog Ally X kézikonzolon debütált Xbox-felületet hozza el minden eszközre, amely a legújabb Windowst futtatja.

Ha elindítjuk az új Xbox-módot, egy konzolszerű, teljes képernyős felületet jelenik meg, és lehetővé teszi a különböző forrásból származó játékok böngészését és használatát. Ezek lehetnek az Xbox Game Passból, vagy valamilyen PC-s forrásból is.

A Microsoft közlése szerint az első változatok megjelenése óta folyamatosan csiszolta az Xbox-módot minden eszközön. A szolgáltatás bármikor kikapcsolható, így pár pillanat alatt lehet váltani a normál Windows 11 és a játékos mód között. A vállalat fokozatosan vezeti be az újdonságot, így megtörténhet, hogy valakinél csak később jelenik meg.