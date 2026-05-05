Meghalt egy ember egy budapesti lőtéren

„Múlt hétfő óta keringenek olyan nem hivatalos információk a kerületi közéletben, hogy a Péceli úti lőtéren aznap, április 27-én haláleset történt” – olvasható a ferencvárosi Kilences portál Facebook-oldalán.

A posztban azt írják, hogy értesülésüket kedden megerősítette a Budapesti Rendőr-főkapitányság is. A portál azt is megkérdezte, hogy a lőtéren öngyilkosság történt-e, amire a rendőrség így felelt:

„A halálesettel összefüggésben idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.”

Ha segítségre van szüksége

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

A gyermekek a kifejezetten nekik létrehozott Kék Vonal számát is tárcsázhatják: 116 111.

Üzenetben: https://kek-vonal.hu/