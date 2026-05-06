Tömegek lepték el Prága utcáit a közmédia miatt

A tiltakozás fél hatkor kezdődött a történelmi Óváros téren, ahol ismert művészek és közéleti személyiségek szólaltak fel. A tér hamar megtelt, a résztvevők száma a több tízezret is elérte. A szervezők egyik vezetője, Mikuláš Minář azt mondta: a kormány lépése megnyithatja az utat a közmédia politikai befolyás alá vonása előtt.

A tiltakozók ezután több kilométeres menetben vonultak végig a belvároson egészen a Cseh Rádió épületéig. A menet útvonalát végig megtöltötte a tömeg, amely a szervezők szerint még a környező utcákban is folytatódott. A demonstrálók az „El a kezekkel a médiától!” jelszót skandálták. A rádiós újságírók a rádió épületének erkélyéről transzparensekkel és tapsviharral fejezték ki a köszönetüket.

A felszólalók keményen bírálták a tervezett törvénymódosítást, amely államosítaná a média finanszírozását. Mikuláš Minář úgy fogalmazott, hogy a Babiš-kormány el akarja lopni a cseh közmédiát. A kormány ugyanis azt tervezi, hogy megszünteti a jelenlegi előfizetési díjakat, és a jövőben közvetlenül az állami költségvetésből finanszírozza a közszolgálati médiumokat. A kritikusok szerint ez kiszolgáltatottá teheti az intézményeket a politikai nyomásnak, ráadásul a tervezet alapján 2027-re kevesebb forrás jutna számukra, mint jelenleg. A köztelevízió és a közrádió egyaránt bírálta a javaslatot, arra figyelmeztetve, hogy az gyengítheti szerkesztőségi autonómiájukat és hitelességüket. A dolgozókat képviselő szakszervezetek már korábban határozatlan idejű sztrájkkészültséget hirdettek. Az „El a kezekkel a médiától!” elnevezésű petíciót pedig kedd délutánig már csaknem 175 ezren írták alá.

A kormány visszautasítja a kritikákat. Andrej Babiš miniszterelnök többször is kijelentette: alaptalanok azok az aggodalmak, amelyek a média függetlenségének veszélyeztetéséről szólnak. Hozzátette, hogy a törvényjavaslatról még további egyeztetések várhatók.

A keddi demonstráció különös jelentőséget kapott az időzítés miatt is: a politikusok éppen ezen a napon emlékeztek meg a Prágai felkelés 81. évfordulójáról, amelyben a rádió kulcsszerepet játszott.

A szervezők jelezték: ha a kormány nem vonja vissza a tervezetet, a tiltakozások május 17-én a vidéki városokban folytatódnak, egy héttel később pedig ismét Prágában, a kormányhivatal épülete előtt várható újabb tüntetés.