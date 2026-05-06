2026. május 6. szerda Frida, Ivett
A Cseh Televízió logója a prágai tévészékházon 2026. április 22-én, amikor a közszolgálati Cseh Televízió és a Cseh Rádió alkalmazottai sztrájkkészültséget hirdettek a médiatörvénynek a kormány által tervezett módosítása elleni tiltakozásként. Andrej Babis miniszterelnök 2025 decemberében beiktatott kormánya elõzõleg bejelentette, hogy a közmédia mûködtetésére fordított lakossági díjfizetést eltörölnék, és helyette a két médiumot az állami költségvetésbõl finanszíroznák. Csehországban minden televízióval vagy rádióval rendelkezõ háztartás havonta a televízióért 150 koronás, a rádióért pedig 55 koronás díjat köteles befizetni. A javaslat ellenzõi attól tartanak, hogy a közszolgálati médiumok állami finanszírozása korlátozná szabadságukat.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Tömegek lepték el Prága utcáit a közmédia miatt

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Több tízezer ember vonult utcára kedden este Prága belvárosában, hogy tiltakozzon a közszolgálati média finanszírozásának tervezett átalakítása ellen. A demonstrációt a „Millió pillanat a demokráciáért” nevű civil kezdeményezés szervezte, amely szerint a kormány javaslata veszélyezteti a Cseh Televízió és a Cseh Rádió függetlenségét.

A tiltakozás fél hatkor kezdődött a történelmi Óváros téren, ahol ismert művészek és közéleti személyiségek szólaltak fel. A tér hamar megtelt, a résztvevők száma a több tízezret is elérte. A szervezők egyik vezetője, Mikuláš Minář azt mondta: a kormány lépése megnyithatja az utat a közmédia politikai befolyás alá vonása előtt.

A tiltakozók ezután több kilométeres menetben vonultak végig a belvároson egészen a Cseh Rádió épületéig. A menet útvonalát végig megtöltötte a tömeg, amely a szervezők szerint még a környező utcákban is folytatódott. A demonstrálók az „El a kezekkel a médiától!” jelszót skandálták. A rádiós újságírók a rádió épületének erkélyéről transzparensekkel és tapsviharral fejezték ki a köszönetüket.

A felszólalók keményen bírálták a tervezett törvénymódosítást, amely államosítaná a média finanszírozását. Mikuláš Minář úgy fogalmazott, hogy a Babiš-kormány el akarja lopni a cseh közmédiát. A kormány ugyanis azt tervezi, hogy megszünteti a jelenlegi előfizetési díjakat, és a jövőben közvetlenül az állami költségvetésből finanszírozza a közszolgálati médiumokat. A kritikusok szerint ez kiszolgáltatottá teheti az intézményeket a politikai nyomásnak, ráadásul a tervezet alapján 2027-re kevesebb forrás jutna számukra, mint jelenleg. A köztelevízió és a közrádió egyaránt bírálta a javaslatot, arra figyelmeztetve, hogy az gyengítheti szerkesztőségi autonómiájukat és hitelességüket. A dolgozókat képviselő szakszervezetek már korábban határozatlan idejű sztrájkkészültséget hirdettek. Az „El a kezekkel a médiától!” elnevezésű petíciót pedig kedd délutánig már csaknem 175 ezren írták alá.

A kormány visszautasítja a kritikákat. Andrej Babiš miniszterelnök többször is kijelentette: alaptalanok azok az aggodalmak, amelyek a média függetlenségének veszélyeztetéséről szólnak. Hozzátette, hogy a törvényjavaslatról még további egyeztetések várhatók.

A keddi demonstráció különös jelentőséget kapott az időzítés miatt is: a politikusok éppen ezen a napon emlékeztek meg a Prágai felkelés 81. évfordulójáról, amelyben a rádió kulcsszerepet játszott.

A szervezők jelezték: ha a kormány nem vonja vissza a tervezetet, a tiltakozások május 17-én a vidéki városokban folytatódnak, egy héttel később pedig ismét Prágában, a kormányhivatal épülete előtt várható újabb tüntetés.

Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Fodor Gábor szerint azzal a paradox helyzettel kell szembenéznie a Fidesznek, hogy egyrészt Orbán Viktor a párt összetartó ereje, másfelől ő a vereség első számú felelőse – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője.
 

XIV. Leó pápa egyértelműen üzent Donald Trumpnak – Hamarosan kulcsfontosságú találkozóra kerül sor

Ha valaki bírálni akar azért, mert az Evangéliumot hirdetem, azt igazság szerint tegye - mondta XIV. Leó az újságíróknak, akik Donald Trump amerikai elnök kijelentéseiről kérdezték a Castel Gandolfó-i pápai rezidencia előtt kedd este.

TOP 10 áprilisi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb irodalmi, gasztro és filmes kvízeink!

A TOP10 áprilisi kvízeink listáján 2026-ban az irodalmi kvízek domináltak, de népszerűek voltak a filmes, gasztro és egyéb kvízek is.

Trump says US to pause operation to guide vessels through Strait of Hormuz

"Project Freedom", which began on Monday, was halted because "Great Progress" has been made towards a deal with Iran, the US president says.

