ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.2
usd:
308.81
bux:
0
2026. április 14. kedd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Járőröző katonák hátulról.
Nyitókép: Getty Images/Virojt Changyencham

Elemző Közép-Kelet-Európa katonai versenyképességéről: a felzárkózás lassú, modernizációra van szükség

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Az új technológiák nem váltják ki az évtizedek óta használt fegyvereket, katonai eszközöket, inkább kiegészítik azokat – mondta az InfoRádióban Kozma Klementina. Az MCC Nemzetközi Kapcsolatok Iskola Geopolitikai Műhelyének kutatója szerint a közép-kelet-európai régió katonai felzárkózása mintegy tíz éve indult el komolyabban, de nem zökkenőmentes a folyamat.

A katonai versenyképességben jelenleg a felzárkózás a fő célkitűzés a közép-kelet-európai régióban. Az új technológiák mellett továbbra is szükség van a hagyományos fegyverekre – mondta az InfoRádióban a Mathias Corvinus Collegium Nemzetközi Kapcsolatok Iskola Geopolitikai Műhelyének kutatója. Mint fogalmazott, egy átfogó, modernizációs törekvés figyelhető meg a kontinensen, amely során egyes államok „diktálják a ritmust és az ütemet, hogy miként nézzenek ki a modern haderők, a felszereltség, a haderőszervezés”. Mindezeket a közép-kelet-európai országok a NATO tagjaiként igyekeznek a saját mintáikra átültetni.

Kozma Klementina a jelenlegi fegyveres konfliktusokat alapul véve nem teljesen ért egyet azzal a megállapítással, ami szerint a hagyományos fegyvereket minden téren felváltja a modernebb technológia, a drónhasználat vagy a mesterséges intelligencia, bár utóbbiak is egyre fontosabb szerepet töltenek be. Az elemző szerint

az új technológiák inkább kiegészítik az évtizedek óta használt fegyvereket, katonai eszközöket.

Azt ugyanakkor nem lehet kétségbe vonni, hogy például a drónok, a drónelhárító rendszerek és AI által vezérelt eszközök fejlesztésére egyre több forrást használnak fel az egyes országok. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hagyományos tüzérségi eszközök vagy a szárazföldi csapatok főbb tevékenységeihez szükséges eszközök, kézifegyverek, harckocsik fejlesztése ne lenne ugyanennyire fontos.

A közép-kelet-európai régió országai a katonai versenyképességet illetően felzárkózó folyamatban vannak. Kozma Klementina szerint ennek a jelenségnek a vizsgálatára az a legjobb módszer, ha saját magunkhoz viszonyítjuk, hol tart a fejlődés. Ez a felzárkózás mintegy tíz éve indult el komolyabban, de az elemző meglátása szerint

„még mindig lassú ütemben zajlik, nem teljes mértékben kielégítő”.

A kutató azt gondolja, nem elég csak arra koncentrálni, hogy modernek legyenek azok a felszerelések, amelyeket használ az adott haderő, hanem ugyanekkora figyelmet kell fordítani az egész struktúrának, szervezetirányítási rendszerének és az állománynak a felkészültségére is, mint ahogy a morál is egy olyan tényező, ami a versenyképességet döntő mértékben befolyásolhatja.

Felhívta a figyelmet a kettős felhasználású eszközökre, melyeket mind civil, mind katonai célokra lehet alkalmazni. A katonai versenyképességet alapvetően meghatározza, hogy van-e átfogó infrastruktúra, jól kiépített út- és vasúthálózat, megfelelő számú és felszereltségű bázis. Kozma Klementina hozzátette: ezek az infrastruktúrák, egységek folyamatos fejlesztésre, modernizációra szorulnak.

A kutató szerint érdemes megvizsgálni azt is, mitől versenyképes egy államnak a védelmi rendszere, amiből nem lehet kihagyni a társadalmi igényeket, illetve az emberek felvilágosítását sem. Mint mondta, ha az adott ország társadalmát felkészítik az esetleges válságokra, és az emberek tisztába kerülnek azzal, hogy egy bizonyos helyzetben mit kell tenniük, hova kell menniük, az megint csak erősíti a versenyképességet. Úgy véli, az orosz–ukrán konfliktus, a gázai helyzet és az iráni háború egyaránt megmutatja, hogy „egy társadalomnak a reakciója a fegyveres összetűzésekre milyen eredményeket tud hozni”.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Elemző Közép-Kelet-Európa katonai versenyképességéről: a felzárkózás lassú, modernizációra van szükség

drón

katonaság

versenyképesség

mesterséges intelligencia

közép-kelet-európa

mcc

fegyverek

kozma klementina

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rövid- és középtávon emelkedni fog az infláció, és a kormánynak hamarosan döntenie kell, hogy mit kezd az árrésstoppal, az üzemanyagok védett árával és a jövedékiadó-emelés elhalasztásával is. Másrészt pedig egy-két hónapon belül hiteles, megvalósítható gazdasági pályát kell felrajzolnia – mondta Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.
 

Noha a végleges parlamenti névsorra még legalább szombatig várni kell – a jogerősre még tovább –, de abból fakadóan, hogy a Fidesz-KDNP képviselői mezőnye 135-ről várhatóan 55-re csökken, a távozó kormány pártjainak soraiból „korszakos" politikusok hiányoznak majd, hacsak nem lesznek a javukra tömeges visszalépések. A Tisza Párt részéről viszont valamennyi ismerős név parlamenti mandátumhoz juthat, akár az EP-ből vagy a Fővárosi Közgyűlésből is.
 

VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.14. kedd, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Donald Trump amerikai elnök tegnap jelentette ki, hogy tengeri blokád alá vonja Iránt, bízva abban, hogy ezzel meg tudja nyitni a Hormuzi-szorost. Továbbra is döcögnek a béketárgyalások: bár mindkét fél nyitottnak mutatkozik a pakisztáni megbeszélések folytatására, közben folyamatosan váltják egymást a fenyegető üzenetek. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 14. 07:18
Öböl-válság: az oroszok beszállnának a békéltetésbe
2026. április 14. 06:52
Egymillió eurót érő Picasso-képet lehet nyerni egy jótékonysági sorsoláson
×
×