ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.09
usd:
312.14
bux:
133586.12
2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Elképesztően sok ember maradhat le a foci-vb-ről, kevésnek találta a pénzt a FIFA

Infostart / MTI

Elégedetlen a FIFA az indiaiak által a közvetítési jogokért felkínált összeggel. Kínában pedig még semmilyen szerződés sincsen.

Elképzelhető, hogy a világ két legnépesebb országában, Indiában és Kínában nem közvetítik a június 11-én kezdődő labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseit.

A Reuters értesülései szerint Indiában a Reliance-Disney közös ajánlata 20 millió dollár volt a tévés jogokért, ám ezt a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) nem fogadta el, mivel csupán töredéke annak, amire számított. Az országban a Sony is érdeklődött a jogdíjak iránt és tárgyalt róluk, de végül úgy döntött, nem tesz ajánlatot a FIFA-nak. A brit hírügynökség információi szerint a nemzetközi szövetség az idei és a 2030-as vb Indiára vonatkozó jogait is 100 millió dollárért szeretné értékesíteni. A 2022-es eseményért a Reliance (több mint egy évvel a katari vb rajtja előtt) 60 millió dollárt fizetett.

Kínára vonatkozóan szintén nincs szerződése a nemzetközi szövetségnek, ami azért is meglepő, mert a legutóbbi, 2022-es világbajnokságot éppen a távol-keleti országban követték a legnagyobb figyelemmel, a közösségi oldalakon és a digitális platformokon az össznézettség 49,8 százaléka Kínához volt köthető. Négy éve a világszintű televíziós nézettség 17,7 százalékát adta Kína, és 2,9 százalékát India.

A Reuters jelzi, teljességgel szokatlan, hogy bő egy hónappal a vb rajtja előtt ne legyenek meg a közvetítési jogokról szóló szerződések. A legutóbbi két vb-t Kínában az állami CCTV sugározta, s mindkét alkalommal már jóval a torna kezdete előtt megszületett ezekről a megállapodás.

Kezdőlap    Sport    Elképesztően sok ember maradhat le a foci-vb-ről, kevésnek találta a pénzt a FIFA

kína

india

foci-vb 2026

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy Zoltán Zsolt: óriásit fejlődtek a lézeres szemműtétek

Nagy Zoltán Zsolt: óriásit fejlődtek a lézeres szemműtétek

Több mint 40 ezer lézeres szemműtétet végzett el az elmúlt három évtizedben a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója, akinek munkásságát idén Széchenyi-díjjal ismerték el. Nagy Zoltán Zsolt professzor az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a lézeres látásjavításról.
A Tisza Párt újabb fontos tisztségviselőket nevezett meg

A Tisza Párt újabb fontos tisztségviselőket nevezett meg

Bujdosó Andrea frakcióvezető bejelentette a Tisza Párt parlamenti bizottsági elnökeit, miután korábban bemutatták az Országgyűlés tiszás alelnökeit is. A házelnököt és az alelnököket is a május 9-ei alakuló ülésen választják meg.
 

Megvan, kiket jelöl a Tisza Párt az Országgyűlés alelnökének

Alkotmányjogász: az új kormányfő kinevezésével még nem lesz új kormány

Mandátumok – Szinte összeállt az új parlament névsora

Magyar Péter és a TEK: a jövendő kormányfő közölte, melyik szerv felel majd a személyes védelméért

Tényleg két „buli” lesz a belvárosban május 9-én

Marad elég embere a Tiszának a fővárosi pozíciókra?

Így lesz újra elérhető az Erasmus-program a magyar diákoknak – Magyar Péter részleteket árult el

VIDEÓ
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.05. kedd, 18:00
Szalai Máté
a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyenge napja volt a tőzsdéknek

Gyenge napja volt a tőzsdéknek

Többnyire pozitív volt a hangulat hétfő reggel a főbb ázsiai tőzsdéken, nagyot ment a dél-koreai tőzsde a chipgyártóknak köszönhetően, a hosszú hétvége után pedig eséssel kezdtek európai tőzsdék, miközben Londonban kereskedési szünnap volt. A befektetők az iráni fejleményekre figyelnek elsősorban, az olajár emelkedik, emellett Donald Trump a hétvégén büntetővámot jelentett be az EU-s autógyártókra, amire estek az európai autógyártók részvényei. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nyolcmillió baktériumot is szétkenhetsz a padlón egyetlen takarítással: tízből nyolc háztartásban mindennapos ez a súlyos hiba

Nyolcmillió baktériumot is szétkenhetsz a padlón egyetlen takarítással: tízből nyolc háztartásban mindennapos ez a súlyos hiba

A takarítóeszköz az igazi fertőzésforrás.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US strikes seven Iranian boats, Trump says, as tensions spike in Strait of Hormuz

US strikes seven Iranian boats, Trump says, as tensions spike in Strait of Hormuz

The US president claims Iran has taken aim "at unrelated nations" in the strait, as Tehran says it fired warning shots at a US warship.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 4. 22:08
Szépet javított világranglistás helyén két női teniszezőnk
2026. május 4. 19:08
Jövő szombaton dől el a bajnoki cím sorsa az NB I-ben, az is kiderült, hány órakor
×
×