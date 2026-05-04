Elképesztően sok ember maradhat le a foci-vb-ről, kevésnek találta a pénzt a FIFA

Elképzelhető, hogy a világ két legnépesebb országában, Indiában és Kínában nem közvetítik a június 11-én kezdődő labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseit.

A Reuters értesülései szerint Indiában a Reliance-Disney közös ajánlata 20 millió dollár volt a tévés jogokért, ám ezt a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) nem fogadta el, mivel csupán töredéke annak, amire számított. Az országban a Sony is érdeklődött a jogdíjak iránt és tárgyalt róluk, de végül úgy döntött, nem tesz ajánlatot a FIFA-nak. A brit hírügynökség információi szerint a nemzetközi szövetség az idei és a 2030-as vb Indiára vonatkozó jogait is 100 millió dollárért szeretné értékesíteni. A 2022-es eseményért a Reliance (több mint egy évvel a katari vb rajtja előtt) 60 millió dollárt fizetett.

Kínára vonatkozóan szintén nincs szerződése a nemzetközi szövetségnek, ami azért is meglepő, mert a legutóbbi, 2022-es világbajnokságot éppen a távol-keleti országban követték a legnagyobb figyelemmel, a közösségi oldalakon és a digitális platformokon az össznézettség 49,8 százaléka Kínához volt köthető. Négy éve a világszintű televíziós nézettség 17,7 százalékát adta Kína, és 2,9 százalékát India.

A Reuters jelzi, teljességgel szokatlan, hogy bő egy hónappal a vb rajtja előtt ne legyenek meg a közvetítési jogokról szóló szerződések. A legutóbbi két vb-t Kínában az állami CCTV sugározta, s mindkét alkalommal már jóval a torna kezdete előtt megszületett ezekről a megállapodás.