2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Scales of justice and Gavel on wooden table and Lawyer or Judge working with agreement in Courtroom, Justice and Law concept.
Nyitókép: Pattanaphong Khuankaew/Getty Images

Késsel és húsvillával támadt látogatóba érkező ismerősére, az áldozat helyben meghalt

Infostart

Eldurvult egy amúgy sem feszültségmentes családi viszony Nagykanizsán, ami végül odáig fajult, hogy az idős férfi kést döfött a fiatalabb férfiba.

A Zala Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki 2025. szeptember 12-én, este, a saját lakásában szúrta le ismerősét – írja közleményében az ügyészség.

A vád szerint a 60 éves, büntetlen előéletű férfi és élettársa, valamint annak lánya két kiskorú gyermekével éltek együtt egy nagykanizsai lakásban. A vádlott rosszul tűrte, hogy a különböző apáktól származó két gyermeket a férfiak rendszeresen az ő otthonukban látogatják. Emiatt feszült viszony alakult ki a férfi és a gyermekek apjai között.

Az édesanya és az egyik édesapja 2025. szeptember 12-én, este értek a lakásba. A vádlott ittas állapotban volt, indulatos lett, egy húsvillával és egy késsel először a nő felé hadonászott, majd a 19 centiméter pengehosszúságú késsel mellkason szúrta a férfit. A nő értesítette a mentőket, azonban a sértett a helyszínen életét vesztette.

A Zala Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette miatt emelt vádat a letartóztatásban lévő idősebb férfival szemben a Zalaegerszegi Törvényszéken.

emberölés

vádemelés

ügyészség

nagykanizsa

késelés

zala vármegye

