Késsel és húsvillával támadt látogatóba érkező ismerősére, az áldozat helyben meghalt

A Zala Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki 2025. szeptember 12-én, este, a saját lakásában szúrta le ismerősét – írja közleményében az ügyészség.

A vád szerint a 60 éves, büntetlen előéletű férfi és élettársa, valamint annak lánya két kiskorú gyermekével éltek együtt egy nagykanizsai lakásban. A vádlott rosszul tűrte, hogy a különböző apáktól származó két gyermeket a férfiak rendszeresen az ő otthonukban látogatják. Emiatt feszült viszony alakult ki a férfi és a gyermekek apjai között.

Az édesanya és az egyik édesapja 2025. szeptember 12-én, este értek a lakásba. A vádlott ittas állapotban volt, indulatos lett, egy húsvillával és egy késsel először a nő felé hadonászott, majd a 19 centiméter pengehosszúságú késsel mellkason szúrta a férfit. A nő értesítette a mentőket, azonban a sértett a helyszínen életét vesztette.

A Zala Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette miatt emelt vádat a letartóztatásban lévő idősebb férfival szemben a Zalaegerszegi Törvényszéken.