ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.9
usd:
308.57
bux:
138891.07
2026. április 14. kedd Tibor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Friedrich Merz német kancellárral a berlini kancellári hivatalban tartott sajtóértekezletén 2026. április 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Bejelentést tett a Barátság vezetékről Zelenszkij

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az ukrán államfő közölte: egyelőre nem tudják teljesen megjavítani a vezetéket, de annyira igen, hogy működőképes legyen április végére. Hozzátette: az összes tartály javítása még nem lesz kész, mert az hosszú folyamat.

Április végéig befejezik az ukrán szakemberek az orosz támadásban megrongálódott Barátság kőolajvezeték javítását – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Berlinben, a Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján.

„Ami a kőolajvezetéket illeti, ahogy ígértük, április végéig megjavítják a szakemberek. Nem teljesen, de annyira, hogy működőképes legyen. Az összes tartály javítása még nem lesz kész, mert ez hosszú folyamat, de ez most nem erről szól” – mondta az ukrán államfő.

Hozzátette: Kijev nagyon bízik abban, hogy

ezzel összhangban az Európai Unió tagállamai – elsősorban Magyarország – teljesítik a vállalásaikat, és az Ukrajna számára kulcsfontosságú döntések elfogadásának nem lesz több akadálya.

Volodimir Zelenszkij többször tett ígéretet a kőolajvezetéknek a lehetőségek szerinti mielőbbi megjavítására. Legutóbb a múlt pénteki, kijevi sajtótájékoztatóján mondta azt, hogy Ukrajna tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték javítását, amennyiben továbbra is fennáll a beígért európai finanszírozás a kőolajszállítás lehetőségéért cserébe.

Megjegyezte egyúttal: nem tudni, hogy az oroszok tartózkodnak-e az újabb támadásoktól a vezeték ukrajnai szakasza ellen.

Kezdőlap    Külföld    Bejelentést tett a Barátság vezetékről Zelenszkij

ukrajna

javítás

volodimir zelenszkij

barátság kőolajvezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Az országgyűlési választások után kialakult helyzetről, a Magyar Péter előtt álló utakról, Orbán Viktor jövőjéről beszélt Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

VIDEÓ
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.15. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője és Madár István a Portfolio vezető elemzője
Madár István a Portfolio vezető elemzője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fillérekért vesznek most telkeket az élelmes magyarok: érdemes sietni, szinte garantált a durva drágulás

Fillérekért vesznek most telkeket az élelmes magyarok: érdemes sietni, szinte garantált a durva drágulás

A telekpiacon különös kettősség látszik: miközben a kereslet látványosan megugrott, az árak csak minimálisan követték a trendet.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 14. 16:20
Lakóházat bombázott az orosz hadsereg Dnyipropetrovszkban, halottak
2026. április 14. 15:58
Ursula von der Leyen a „legsürgetőbb feladatokról” egyeztetett Magyar Péterrel
×
×