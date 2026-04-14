Bejelentést tett a Barátság vezetékről Zelenszkij

Április végéig befejezik az ukrán szakemberek az orosz támadásban megrongálódott Barátság kőolajvezeték javítását – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Berlinben, a Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján.

„Ami a kőolajvezetéket illeti, ahogy ígértük, április végéig megjavítják a szakemberek. Nem teljesen, de annyira, hogy működőképes legyen. Az összes tartály javítása még nem lesz kész, mert ez hosszú folyamat, de ez most nem erről szól” – mondta az ukrán államfő.

Hozzátette: Kijev nagyon bízik abban, hogy

ezzel összhangban az Európai Unió tagállamai – elsősorban Magyarország – teljesítik a vállalásaikat, és az Ukrajna számára kulcsfontosságú döntések elfogadásának nem lesz több akadálya.

Volodimir Zelenszkij többször tett ígéretet a kőolajvezetéknek a lehetőségek szerinti mielőbbi megjavítására. Legutóbb a múlt pénteki, kijevi sajtótájékoztatóján mondta azt, hogy Ukrajna tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték javítását, amennyiben továbbra is fennáll a beígért európai finanszírozás a kőolajszállítás lehetőségéért cserébe.

Megjegyezte egyúttal: nem tudni, hogy az oroszok tartózkodnak-e az újabb támadásoktól a vezeték ukrajnai szakasza ellen.