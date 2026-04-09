„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött” – Kormányinfó percről percre

2026.04.09. 11:01 Ha nincs kormányváltás, nincs olaj? Gulyás Gergely: pont fordítva van. Ha mi nyerjük meg a választást, nem tudják fenntartani a blokádot, mert nem jutnak hozzá a pénzhez.

2026.04.09. 10:59 Ukrajnai sajtóhírek szerint készek megnyitni a vezetéket hamarosan. Mi a helyzet? Gulyás Gergely: miután Ukrajna azért zárta el a vezetéket, hogy a választásokba beavatkozzon, mi viszont blokkoljuk az ő 90 milliárd eurójukat, a feloldás az lehet, hogy a választás után megnyitják a vezetéket, mivel csak így juthatnak pénzhez.

2026.04.09. 10:58 Barátság-vezeték vizsgálata – Mi a helyzet? Gulyás Gergely: egy színjátékról van szó. A vezetéket semmi nem akadályozza, hogy szállítson, ennek ellenkezőjét bizonyíthatnák, ha tudnák. Jogi kötelezettség van, hogy a vezetéket működtessék, Brüsszel persze szereti az ukránokat, ettől még a helyzet fekete-fehér. Semmilyen szakembert nem engednek közel a vezetékhez, ezért nem járt eredménnyel a feltáró misszió.

2026.04.09. 10:56 Kapott-e meghívót a Bálnába a Fidesz eredményvárójára Magyar Péter? Fog-e táncolni ott újra? Gulyás Gergely: nem kapott meghívót, de akik ott lesznek, azok örülni fognak szerintem.

2026.04.09. 10:56 Az aranykonvoly ügyében eljáró ügyvéd nyíltan Tisza-szimpatizáns, ez nem veszélyes? Gulyás Gergely: egy ügyvéd folytathat politikai tevékenységet.

2026.04.09. 10:52 Ukrán „aranykonvoly” – Mi most a helyzet? Lesz-e szigorúbb ellenőrzés? Van-e eredménye a NAV-vizsgálatnak? Gulyás Gergely: figyelemre méltók a NAV friss felvételei. A nyomozás folyamatban van, pénzmosás gyanújával. A hatóságok feladata, hogy a pénznek mi lett volna az útvonala. Erről a NAV-nak kell tájékoztatást adnia, amikor eredmények vannak. Úgy néz ki, távolról sem volt minden jogszerű. Ukrajna számláját nem hajlandó fizetni Magyarország, amíg nemzeti kormány van.

2026.04.09. 10:51 Robbanóanyag a déli energiavezetéknél – mi a helyzet? Gulyás Gergely: a szerb hatóságok folytatják a nyomozást. A szerbek is megerősítették a Török Áramlat védelmét.

2026.04.09. 10:48 J. D. Vance látogatása – Az amerikaiak elítélték a brüsszeli beavatkozásokat a magyar választásokba. A látogatások hatására változik-e Magyarország megítélése? Gulyás Gergely: a magyar kormány és Magyarország súlyát növeli, hogy jó kapcsolatban van az amerikai kormánnyal. Donald Trump mindenféle formában méltatta Orbán Viktort. A mondatok, amelyeket az amerikai alelnök elmondott, fájnak Brüsszelnek. Közben azzal sem foglalkozik, hogy miért hagyta el az EU-t Nagy-Britannia... Brüsszel ellenzéke vagyunk, a Patrióta pártcsalád Európa jövőjének a kulcsa.

2026.04.09. 10:46 J. D. Vance látogatása – A kőolajvásárláson kívül megállapodtak-e valamiről? Védőpajzs? Gulyás Gergely: a miniszterelnök nyilatkozott erről. Pénzügyi védőpajzsra pedig nincs szükség. A kőolajügyben folynak a tárgyalások. Jó hír a magyar gazdaságnak, hogy a világ legerősebb hatalma bármilyen válsághelyzetben pénzügyi védőhálót nyújtson, de erre most szükség nincs.

2026.04.09. 10:45 Ki hallgathatta le Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin telefonbeszélgetését? Mik a következmények? Gulyás Gergely: ez az illetékes magyar hatóságok előtti feladat. A miniszterelnök Putyin elnökkel folytatott beszélgetése egy emlékeztető, egy jegyzőkönyv, ezt legalább két helyről meg lehetett szerezni. Nincs szó szerinti idézet, csak feljegyzés. Szijjártó Péter esetében külföldi titkosszolgálatok lejáratóakciójáról van szó, Panyi Szabolcs részvételével. Forró vonalon zajlik a nyomozás. Tudjuk, hogy mi történt.

2026.04.09. 10:43 Magyar Péter hangfelvétele – Reagált a Tisza-elnök, hazugságnak nevezte a vádakat. Mire készülnek ezzel kapcsolatban? Gulyás Gergely: vannak, akik magukkal keverednek vitába.

2026.04.09. 10:39 Ukrán álláshirdetés, provokátorokat toboroznak Magyarországra, mit tudnak erről? Gulyás Gergely: látjuk, milyen jellegű toborzás van, ezt össze lehet kötni a Medián-hamisításokkal. Nem nagy logikai feladat, mindenki meg tudja tenni.

2026.04.09. 10:38 Magyar Péter hangfelvétele, amelyben arról beszél, hogy háború lesz - A kérdés: mintha lenne némi ellentmondás a zárt ajtók mögött elmondottak és a nyilvánosságban képviselt álláspont között, hogyan látja? Mennyire állhat ellen a Tisza a nemzetközi nyomásnak háborúügyben? Gulyás Gergely: a hangfelvételen Magyar Péter azt állítja, hogy nem kérdés, hogy háború lesz. Mi mindig is visszafogottan fogalmaztunk erről. Mi mindig azt mondtuk, hogy Brüsszel politikája háborús veszélyt hordoz. Háború nincs, veszély van. A mi politikai ellenfeleink brüsszeli köldökzsinóron lógnak, nem is cáfolták ezt, csak azt mondták, hogy nincs is háborús veszély, ezért adódik a kérdés, hogy ki tudna ellenállni a háborúba sodródásnak; a nemzeti kormány. A Tisza Pártnál azt mondják, nagyon nagy háború lesz, persze nem ezekkel a szavakkal.

2026.04.09. 10:36 Fidesz-kétharmad lehetséges? Gulyás Gergely: mindig a csodák világába tartozónak tartottam. Most is. A választók fognak dönteni, a demokratikus választás egy csodálatos dolog.

2026.04.09. 10:36 Nyitott a választási verseny? Gulyás Gergely: igen, minden választás nyitott. Más kérdés, hogy az esélyeket úgy látom, hogy a többségre esélye a kormánypártoknak van.

2026.04.09. 10:34 Közvélemény-kutatások – A Medián szerint 141 mandátumot nyerhet a Tisza, ami erős kétharmad. Mivel kalkulálnak? Gulyás Gergely: ugyanazt tudom mondani, mint korábban, a cél az, hogy a kormánytöbbséget a Fidesz-KDNP kiérdemelje. 100 mandátum kell. Nem nevezném a Medián adatait kutatásnak, ezek vagy vágyak, vagy hamisítás. Ha valaki pénzért módosít az adatokon, az hamisít. Márpedig ezt a Medián esetében a DK-s Molnár Csabától is tudjuk. Azért van felelőssége Hann Endrének és a Mediánnak, mert egy olyan hangulatot generálnak, ami a választás után lesz majd tetten érhető. Elég pontos kutatásokat látunk, de 3 nap múlva minden kiderül.

2026.04.09. 10:32 Energiaügyekben mire számít? Gulyás Gergely: érdek, hogy fennmaradjon az energetikai együttműködés Oroszországgal fennmaradjon. Ez volt a célunk már 4 évvel ezelőtt is. El kell dönteni, mit választanak az emberek 3 nap múlva. Ha nem lesz orosz energia, a rezsicsökkentés sem fog fennmaradni.

2026.04.09. 10:29 Orbán-Putyin telefonhívás, újabb Szijjártó-Lavrov telefonfelvételek – A kormány azt mondja, minden, ami elhangzott, nyilvános. A kérdés: a kormányülésen ezek a megjelent információk a napirend részét képezték-e? Gulyás Gergely: nem. Arról korábban volt szó, hogy a választások befolyásolásának szándékával titkosszolgálati beavatkozás zajlik. Maga a lehallgatás is jogsértő, és a nyilvánosságra hozatal is jogsértő. Ez a jogi helyzet. Politikailag meg még hálásak is lehetnénk, a magyar kormány tagjai a magyar érdekeket képviselik. Van külföldi titkosszolgálati beavatkozás, hogy a kormányt eltegyék láb alól, úgy gondolom, ez nem lesz sikeres.

2026.04.09. 10:28 J. D. Vance látogatása – Egy következő magyar kormánnyal is együttműködnek, bár biztosak abban, hogy a Fidesz győz. A kérdés: Magyar Péter szerint Washington elengedte Orbán Viktor kezét, hogyan kommentálja? Gulyás Gergely: soha nem volt példa arra, hogy egy amerikai alelnök 5 nappal a választás előtt a miniszterelnököt támogatandó Magyarországra jöjjön.

2026.04.09. 10:25 J. D. Vance látogatása – Megállapodás született, a Mol 510 ezer tonna nyersolajat vásárolt 510 millió dollár értékben, amerikai közlés alapján. Mik a részletek? Gulyás Gergely: a hír megfelel a valóságnak. 500 millió dollár a kőolajvásárlás összege.

2026.04.09. 10:25 Kérdések... ...válaszok.

2026.04.09. 10:19 Beruházások Vitályos Eszter: az elmúlt héten 400 milliárd forintban adtak át vagy kezdtek meg beruházást Magyarországon. Többek között: Mezőtúrra 600 millió forint jut fémszerkezet-gyártóra, 110 új munkahely jön létre.

Jászárokszálláson 1,1 milliárd forintnyi kormányberuházásból jön létre gyár, itt is százas nagyságrendben jön létre új munkahely. Nagy autómárkáknak szállanak majd be innen alkatrészeket.

Békéscsabán 280 milliárd forintért létesül beruházás, 50 milliárd forintnyi közpénz 250 új munkahely létesülését segíti.

Gödöllői Semmelweis Egészségügyi Központ fejlesztése.

Csepeli tüdőgondozó fejlesztése.

Citadella: az erőd megnyitásával közösségi tér született, Budapest panorámájában lehet gyönyörködni.

Cegléd: iskolafejlesztés, autista központ fejlesztése.

Szentendre: izbégi tagóvoda energetikai fejlesztése 143 millió forint összértékben.

Járdánházi katolikus óvoda bővítése 400 millió forintnyi forrásból.

2026.04.09. 10:18 J. D. Vance látogatása Gulyás Gergely: a világ legerősebb országának második embere érkezett Magyarországra, tavaly rekord kereskedelmi forgalom volt, idén a tavalyi rekordot is meg fogjuk dönteni. Az amerikaiakkal lévő jó viszony önmagában is cáfolja a hazug propagandát, hogy Magyarország ne lenne jó NATO-szövetséges.

2026.04.09. 10:17 Ukrajnai háború Gulyás Gergely: Magyar Péter 2024-ben is tudta, hogy háborús veszély van, ez egy hangfelvételből kiderül, mégis háborúra készül. Brüsszel háborúba sodródási politikáját kívánja folytatni.

2026.04.09. 10:11 Energiahelyzet Gulyás Gergely: számtalan kockázat van, de a gáz-, áram- és üzemanyag-ellátás területén megvannak a tartalékok, ennek következtében tartható a védett ár. Köszönhető annak is, hogy a közelmúltig biztosított volt az orosz kőolajszállítás. Az alternatív útvonalon történő beszerzés is megkezdődött. Az EU megkérte, hogy a védett árat függesszük fel, ennek a magyar kormány nem tesz eleget. Ha végrehajtanánk a követelést, 48 600 forinttal több lenne a családok üzemanyagköltsége, a villany 16 000, a gáz 30 000 ezer forinttal lenne drágább havonta. Örülünk persze minden jó hírnek a Hormuzi-szorosból, de a helyzet mégiscsak az, hogy energiaválság fenyeget, ezért kell jelentős tartalék, és hogy az orosz beszerzést ne blokkoljuk. A Bizottság javaslata az, hogy kevesebbet fogyasszanak, és ne üljenek autóba, de ez a magyar polgárokat nem vigasztalja. A magyar kormány mindent megtesz, hogy megvédje a családokat a többlet kiadástól. Működnie kell a Barátság kőolajvezetéknek és a Török Áramlat vezetéknek is, utóbbi védelmét megerősítettük.

2026.04.09. 10:09 200. Kormányinfó Gulyás Gergely: ez a 200. Kormányinfó.