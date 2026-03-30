Infostart.hu
2026. március 30. hétfő
India and Pakistan on the map of South Asia in soft grunge and vintage style, like old paper with watercolor painting.
Nyitókép: Getty Images / Artindo

Kétszer annyi földgázt talált a Mol Pakisztánban, mint várta

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A kút a Bilitang-1 nevet kapta, Pakisztán Khyber Pakhtunkhwa tartományában található.

Kétszer annyi gázt találtak egy pakisztáni kútban, mint amivel számoltak. Több mint 4000 méter mélységre kellett lefúrniuk – mondta el László Zsolt Ádám, a Mol Pakisztán vezérigazgatója az InfoRádióban.

Ismertette, hogy a Bilitang-1 elnevezésű kút Pakisztán Khyber Pakhtunkhwa tartományában található. Emlékeztetett, hogy a fúrásokat 2025 augusztusában kezdték meg, és több mint 4000 méteres mélységben jutottak el arra a területre, amelyet tesztelni szerettek volna.

5065 hordóegyenérték/nap hozamot értek el, ez hatalmas sikert jelent

– emelte ki a vezérigazgató.

Hozzátette, jó esélyük volt a modellezés alapján arra, hogy sikeres lesz a kút. A kutatáshoz ugyanakkor néha szerencse is kell, ez pedig melléjük állt. A kút napi szinten körülbelül 400 hordóegyenértékkel járul hozzá a teljes csoportszintű termeléshez. A Mol Pakisztán így a csoport teljes szénhidrogén-termelésének mintegy 6 százalékáért felel. Pakisztánon belül emellett folyamatosan dolgoznak azon, hogy újabb és újabb lehetséges szénhidrogén-előfordulásokat találjanak.

A világpiacon már verseny alakult ki a cseppfolyós földgázért, az LNG-ért, az Amerikából Európába indított szállítmányok sok esetben Ázsiában kötnek, mert ott többet fizetnek érte. Ha pedig elhúzódik az iráni háború, hosszú távon is erre kell berendezkedni, miközben az európai gáztározók töltöttsége alacsony – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője.
Orbán Viktor: Szabó Bence rendőrtiszt nem hős, hanem balek
Orbán Viktor Hont András vendége volt az Öt című műsorban, ahol Szabó Bence rendőrtiszttel kapcsolatban úgy fogalmazott: „nagyon egyszerű a történet. Valami kiugrik, azt hiszi, valami nagy felfedezés birtokában van, azt hiszi, hős, aztán kiderült, hogy csak balek."
 

Kaiser Ferenc: pokoli jövőt hoz a világnak a közel-keleti konfliktus

Nem számít jelentős szárazföldi amerikai–iráni összeütközésre Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. A biztonság- és védelempolitikai szakértő szerint a különleges műveleti akció keretében az iráni dúsított uránkészletek megszerzése lehet a cél.
 

Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
Sötét titokról hullott le a lepel: egyszerű webshopokból rendelik a pusztító drónokat

Oroszországhoz és Iránhoz köthető csoportok egyre gyakrabban használnak kriptovalutát olcsó katonai drónok és alkatrészek beszerzésének finanszírozására – derül ki a Chainalysis blokkláncelemző cég új jelentéséből.

Váratlan húzás az uniótól: Magyarországot megkerülve érkezhet gáz Ukrajnába

Az új egyezség lehetővé teszi, hogy Görögországból közvetlenül Ukrajnába érkezzen amerikai cseppfolyósított földgáz.

Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

