Kétszer annyi gázt találtak egy pakisztáni kútban, mint amivel számoltak. Több mint 4000 méter mélységre kellett lefúrniuk – mondta el László Zsolt Ádám, a Mol Pakisztán vezérigazgatója az InfoRádióban.

Ismertette, hogy a Bilitang-1 elnevezésű kút Pakisztán Khyber Pakhtunkhwa tartományában található. Emlékeztetett, hogy a fúrásokat 2025 augusztusában kezdték meg, és több mint 4000 méteres mélységben jutottak el arra a területre, amelyet tesztelni szerettek volna.

5065 hordóegyenérték/nap hozamot értek el, ez hatalmas sikert jelent

– emelte ki a vezérigazgató.

Hozzátette, jó esélyük volt a modellezés alapján arra, hogy sikeres lesz a kút. A kutatáshoz ugyanakkor néha szerencse is kell, ez pedig melléjük állt. A kút napi szinten körülbelül 400 hordóegyenértékkel járul hozzá a teljes csoportszintű termeléshez. A Mol Pakisztán így a csoport teljes szénhidrogén-termelésének mintegy 6 százalékáért felel. Pakisztánon belül emellett folyamatosan dolgoznak azon, hogy újabb és újabb lehetséges szénhidrogén-előfordulásokat találjanak.