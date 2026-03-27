Magyar gázsiker Ázsiában

A Mol Pakisztán által vezetett közös vállalat másfél éven belül már a második nagy horderejű sikert könyvelheti el a térségben, a 2024 augusztusi Razgir-1 gázkút találata után - olvasható a portfolio.hu-n.

A Khyber Pakhtunkhwa tartomány Kohat körzetében található kutat 2025 augusztusában kezdték fúrni, a munkálatok pedig több mint 4000 méteres mélységig hatoltak le. A tesztelések során a kút 26,5 millió standard köbláb/nap (MMSCFD) földgázhozamot produkált.

László Zsolt Ádám, a Mol Pakisztán vezérigazgatója a bejelentés kapcsán hangsúlyozta: „A második jelentős gáztalálat másfél éven belül visszaigazolás nekünk arra, hogy elkötelezettségünk és alkalmazkodóképességünk komoly eredményeket képes hozni még egy 27 éve kutatott, „érett területen” is.”

A Mol 1999 óta van jelen az ázsiai országban, ahol a kitermelés a Mol-csoport teljes szénhidrogén-termelésének mintegy 6 százalékát adja, az ott felszínre hozott energiahordozókat pedig a helyi piacon értékesítik.