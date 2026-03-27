Magyar gázsiker Ázsiában

Újabb jelentős földgáztalálatot jelentett be a Mol-csoport pakisztáni leányvállalata; a Bilitang-1 elnevezésű kút naponta mintegy 5000 hordó egyenértéknyi gázt termel.

A Mol Pakisztán által vezetett közös vállalat másfél éven belül már a második nagy horderejű sikert könyvelheti el a térségben, a 2024 augusztusi Razgir-1 gázkút találata után - olvasható a portfolio.hu-n.

A Khyber Pakhtunkhwa tartomány Kohat körzetében található kutat 2025 augusztusában kezdték fúrni, a munkálatok pedig több mint 4000 méteres mélységig hatoltak le. A tesztelések során a kút 26,5 millió standard köbláb/nap (MMSCFD) földgázhozamot produkált.

László Zsolt Ádám, a Mol Pakisztán vezérigazgatója a bejelentés kapcsán hangsúlyozta: „A második jelentős gáztalálat másfél éven belül visszaigazolás nekünk arra, hogy elkötelezettségünk és alkalmazkodóképességünk komoly eredményeket képes hozni még egy 27 éve kutatott, „érett területen” is.”

A Mol 1999 óta van jelen az ázsiai országban, ahol a kitermelés a Mol-csoport teljes szénhidrogén-termelésének mintegy 6 százalékát adja, az ott felszínre hozott energiahordozókat pedig a helyi piacon értékesítik.

Repedések a jólétben – 20 jel, hogy ez a Németország már nem az a Németország

Németország hosszú ideig a kiszámíthatóság országa volt. Stabil árak, erős ipar, növekvő életszínvonal. 2019 óta azonban egy új korszak kezdődött, amelyben ezek az alapok meginogtak. A változás nem egyetlen válság eredménye, hanem több, egymást erősítő folyamat következménye. Ez a cikk húsz konkrét példán keresztül mutatja meg, hogyan változik meg egy gazdasági nagyhatalom.
 

Ellentüntetők zavarták meg Orbán Viktort Győrben

Orbán Viktor pénteken két helyszínen folytatta országjárását. A miniszterelnök a veszprémi rendezvény után Győrbe utazott, hogy a kormánypártok mellett kampányoljon.
 

Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Donald Trump - állítása szerint iráni kérésre - tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanazon a napon, amikor a perzsa állam Izrael atomerőművét próbálta meg támadni. A tágabb tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, Washington 15 pontos békeajánlatát Teherán nem fogadta el. Izrael folytatja a libanoni szárazföldi műveleteket.

Brutális hackertámadás történt: közel félmillió ügyfél banki adatait lopták el, rengeteg pénzt nyúltak le velük a csalók

probléma különösen azért aggasztó, mert a pénzintézetek költségcsökkentési célokból sorra zárják be a fizikai fiókjaikat, és az ügyfeleket egyre inkább az online csatornákra terelik.

Iran claims US-Israeli strikes targeting civilian sites as Rubio expects war to end 'in weeks, not months'

The secretary of state says the US can achieve its goals in Iran without deploying ground troops, as G7 ministers call for the reopening of the Strait of Hormuz.

2026. március 27. 21:09
2026. március 27. 20:49
