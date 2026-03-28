2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
Az Öböl-menti országok és a Hormuzi-szoros.
A Hormuzi-szorosban az egész világ megrekedhet

Tárgyalásokat kezdeményezett az ENSZ főtitkára olyan megoldásokról, amelyekkel biztonságossá tehető a műtrágyaszállítás a gyakorlatilag megbénított Hormuzi-szorosban – jelentette be pénteken António Guterres szóvivője.

Amíg tart a közel-keleti válság és fennmarad a veszély a fokozódására, a Hormuzi-szoroson áthaladó tengeri kereskedelem fennakadásai dominóhatást fejthetnek ki a következő hónapokban a humanitárius szükségletekre és a mezőgazdasági termelésre – mondta újságíróknak Stephen Dujarric.

Azonnali lépésekre van szükség a következmények enyhítése érdekében, ezért António Guterres munkacsoportot hozott létre azzal a céllal, hogy kidolgozza a műtrágyakereskedelem megkönnyítését szolgáló technikai eljárásokat és Hormuzi-szoroson történő szállítást – közölte a szóvivő.

A munkacsoport, amelyben különböző szakosított ENSZ-szervezetek képviselői vesznek részt Jorge Moreira főtitkárhelyettes vezetésével, szoros együttműködésben dolgozik majd az érintett tagállamokkal - jegyezte meg a szóvivő, hozzátéve, hogy Guterres a napokban Irán, az Egyesült Államok, Pakisztán, Egyiptom és Bahrein képviselőivel tárgyalt.

A további tárgyalásokat az érintett tagállamokkal a főtitkár személyes megbízottja, Jean Arnault vezeti majd.

Nagy tapasztalatunk van az ilyen mechanizmusok terén – mondta Stéphane Dujarric, példaként említve egyebek mellett a szerződést, amely több mint egy éven át lehetővé tette az ukrán gabonaexportot a Fekete-tengeren az orosz invázió után.

Az ENSZ mindenekelőtt a műtrágyahiány miatt aggódik, mivel a világ egyes részeiben rövidesen kezdődik a vetési szezon. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) szerint a világ műtrágyakereskedelmének mintegy 30 százaléka halad át a Hormuzi-szoroson.

Maximo Torero, a FAO vezető közgazdásza úgy vélte: ha a háború még egy-két hétig tart, a piacok még elviselik a sokkot. Középtávon – a szoros három havi elzárása esetén – azonban a világ összes mezőgazdasági termelőjét érinti a fennakadás – figyelmeztetett, mondván, hogy csökkenhet a búza, a rizs és a kukoricatermés.

Kezdőlap    Külföld    A Hormuzi-szorosban az egész világ megrekedhet

Repedések a jólétben – 20 jel, hogy ez a Németország már nem az a Németország

Repedések a jólétben – 20 jel, hogy ez a Németország már nem az a Németország

Németország hosszú ideig a kiszámíthatóság országa volt. Stabil árak, erős ipar, növekvő életszínvonal. 2019 óta azonban egy új korszak kezdődött, amelyben ezek az alapok meginogtak. A változás nem egyetlen válság eredménye, hanem több, egymást erősítő folyamat következménye. Ez a cikk húsz konkrét példán keresztül mutatja meg, hogyan változik meg egy gazdasági nagyhatalom.
 

A migrációt nevezte az erőszak fő okának a német kancellár

A reformok jelentenék a válságból való kiutat a német kormánykoalíció számára

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Győrben már a beszéd előtt elszabadultak az indulatok. Az egymásnak feszülő kormánypárti és ellenzéki csoportok között dulakodások alakultak ki, transzparenseket téptek ki egymás kezéből, miközben a skandálások és sértő bekiabálások egyre erősödtek.
 

Ellentüntetők zavarták meg Orbán Viktort Győrben

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”

Magyar Péter: a Fidesz–Mi Hazánk koalíció huxitot eredményezne

Orbán Viktor: a városi levegő szabaddá tesz, a vidéki levegő pedig magyarrá

Elkezdődtek az országgyűlési választások: megérkeztek az első levélszavazatok az NVI-hez

VIDEÓ
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
