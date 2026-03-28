A Hormuzi-szorosban az egész világ megrekedhet

Amíg tart a közel-keleti válság és fennmarad a veszély a fokozódására, a Hormuzi-szoroson áthaladó tengeri kereskedelem fennakadásai dominóhatást fejthetnek ki a következő hónapokban a humanitárius szükségletekre és a mezőgazdasági termelésre – mondta újságíróknak Stephen Dujarric.

Azonnali lépésekre van szükség a következmények enyhítése érdekében, ezért António Guterres munkacsoportot hozott létre azzal a céllal, hogy kidolgozza a műtrágyakereskedelem megkönnyítését szolgáló technikai eljárásokat és Hormuzi-szoroson történő szállítást – közölte a szóvivő.

A munkacsoport, amelyben különböző szakosított ENSZ-szervezetek képviselői vesznek részt Jorge Moreira főtitkárhelyettes vezetésével, szoros együttműködésben dolgozik majd az érintett tagállamokkal - jegyezte meg a szóvivő, hozzátéve, hogy Guterres a napokban Irán, az Egyesült Államok, Pakisztán, Egyiptom és Bahrein képviselőivel tárgyalt.

A további tárgyalásokat az érintett tagállamokkal a főtitkár személyes megbízottja, Jean Arnault vezeti majd.

Nagy tapasztalatunk van az ilyen mechanizmusok terén – mondta Stéphane Dujarric, példaként említve egyebek mellett a szerződést, amely több mint egy éven át lehetővé tette az ukrán gabonaexportot a Fekete-tengeren az orosz invázió után.

Az ENSZ mindenekelőtt a műtrágyahiány miatt aggódik, mivel a világ egyes részeiben rövidesen kezdődik a vetési szezon. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) szerint a világ műtrágyakereskedelmének mintegy 30 százaléka halad át a Hormuzi-szoroson.

Maximo Torero, a FAO vezető közgazdásza úgy vélte: ha a háború még egy-két hétig tart, a piacok még elviselik a sokkot. Középtávon – a szoros három havi elzárása esetén – azonban a világ összes mezőgazdasági termelőjét érinti a fennakadás – figyelmeztetett, mondván, hogy csökkenhet a búza, a rizs és a kukoricatermés.