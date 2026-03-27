ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.97
usd:
338.72
bux:
121718.08
2026. március 27. péntek Hajnalka
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédet mond az Oroszországba újonnan akkreditált nagykövetek megbízóleveleinek ünnepélyes átvétele alkalmából a moszkvai kormányzati negyedben, a Kremlben 2026. január 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Ramil Szitdikov

Fontos üzenetet küldött Európának Vlagyimir Putyin

Infostart / MTI

Oroszország soha nem mondott le az Európához fűződő kapcsolatainak fejlesztéséről és helyreállításáról – jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök pénteken az orosz biztonsági tanács ülésén.

„Oroszország és az európai országok közötti kapcsolatok válsága nem a mi hibánkból következett be, és az ukrajnai eseményekre való hivatkozásoknak nincs megfelelő alapjuk, mert maga az európai válság a korábbi amerikai kormányzat és számos vezető európai ország hibájából következett be” – mondta az államfő.

Ők támogatták az ukrajnai államcsínyt, amely aztán az egész tragikus eseménysorozat okává vált – mondta.

A biztonsági tanács meghallgatta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelentését Oroszország és az Európai Unió kapcsolatainak kilátásairól.

Putyin március elején kifejezte Oroszország készségét arra is, hogy együttműködjön az európaiakkal az üzemanyag-ellátás terén.

„Mi soha nem utasítottuk vissza, készek vagyunk együttműködni, de szükségünk van valamilyen jelzésre tőlük, hogy ők is együtt akarnak működni” – mondta akkor az orosz elnök, akinek szavaira az RBK gazdasásági portál emlékeztetett pénteken.

Kezdőlap    Külföld    Fontos üzenetet küldött Európának Vlagyimir Putyin

oroszország

európa

vlagyimir putyin

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor pénteken két helyszínen folytatta országjárását. A miniszterelnök a veszprémi rendezvény után Győrbe utazott, hogy a kormánypártok mellett kampányoljon.
 

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”

Magyar Péter: a Fidesz–Mi Hazánk koalíció huxitot eredményezne

Orbán Viktor: a városi levegő szabaddá tesz, a vidéki levegő pedig magyarrá

Elkezdődtek a 2026-os országgyűlési választások: megérkeztek az első levélszavazatok az NVI-hez

Szombattól személyesen is átvehetők a levélszavazói csomagok

Havas képek és videók a nyugati határ közeléből. A hőmérséklet mínusz 2 fok volt kora délután, de a hőérzet az erős szél miatt mínusz 10 fok körül alakult.
 

Szolgáltatási vészhelyzet Szombathelyen, több ezer lakásban nincs fűtés, meleg víz vagy áram

Több magyar hegycsúcsot is közel húszcentis hótakaró fedett be péntekre – videó

A vihar kiütötte a MÁV-ot a Balaton felé

Elfoglalt a katasztrófavédelem a viharos szél miatt

Közel 106 kilométeres szelet hozott a hidegbetörés

Ítéletidő Vasban, és még nincs vége

VIDEÓ
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából" világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az északkelet-ukrajnai Szumiban meghalt egy 54 éves férfi, két másik pedig megsebesült orosz légicsapások következtében az elmúlt 24 órában - írja az Ukrinform a helyi rendőrségre hivatkozva. Volodimir Zelenszkij csütörtökön váratlan látogatást tett Szaúd-Arábiában. Az ukrán elnök Dzsiddában találkozott Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceggel, hogy elnyerje az arab államok támogatását Oroszország ellen, miközben az Egyesült Államok a katonai erőforrások átcsoportosítását fontolgatja az iráni háborúból kifolyólag. A Sahed drónokat jól ismerő Kijev több mint 200 szakértőt küldött a régióba, hogy segítsék az iráni támadások által sújtott olajmonarchiák védelmét a CNBC szerint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kenőpénzért cserébe, soron kívül végezte el a boncolásokat két Pest vármegyei boncmester. Az illegális üzlettel mintegy 5,5 millió forintot zsebeltek be.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
The secretary of state says the US can achieve its goals in Iran without deploying ground troops, as G7 ministers call for the reopening of the Strait of Hormuz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 27. 18:08
A Kreml energetikai zsarolással vádolta meg Kijevet
2026. március 27. 17:08
Az ukrán erők csaknem 470 négyzetkilométert vettek vissza a déli országrészben
×
×