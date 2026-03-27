„Oroszország és az európai országok közötti kapcsolatok válsága nem a mi hibánkból következett be, és az ukrajnai eseményekre való hivatkozásoknak nincs megfelelő alapjuk, mert maga az európai válság a korábbi amerikai kormányzat és számos vezető európai ország hibájából következett be” – mondta az államfő.

Ők támogatták az ukrajnai államcsínyt, amely aztán az egész tragikus eseménysorozat okává vált – mondta.

A biztonsági tanács meghallgatta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelentését Oroszország és az Európai Unió kapcsolatainak kilátásairól.

Putyin március elején kifejezte Oroszország készségét arra is, hogy együttműködjön az európaiakkal az üzemanyag-ellátás terén.

„Mi soha nem utasítottuk vissza, készek vagyunk együttműködni, de szükségünk van valamilyen jelzésre tőlük, hogy ők is együtt akarnak működni” – mondta akkor az orosz elnök, akinek szavaira az RBK gazdasásági portál emlékeztetett pénteken.