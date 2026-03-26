Megrázó fotók: a kanadai repülőgép vizsgálata a baleset után

A repülőgép pilótája és másodpilótája életét vesztette a balesetben, és az utasok közül is sokan megsérültek.

Az ABC jelentése szerint 13 embert szállítottak kórházba, köztük 11 utast és a járműben tartózkodó két személyt.

A New York-i és New Jersey-i Kikötői Hatóság közleményében azt írta, hogy a repülőgép vasárnap éjjel 23 óra 45 perckor egy tűzoltóautóval ütközött, amely azért volt a kifutón, mert egy másik incidenshez riasztották.

A Jazz Aviation által az Air Canada megbízásából üzemeltetett járat, amelynek fedélzetén az előzetes adatok szerint 72 utas és négyfős személyzet tartózkodott, a landolást követően ütközött össze a tűzoltóautóval, amelynek következtében a gép orra összeroncsolódott.

Szakértõk vizsgálják az Air Canada kanadai légitársaság repülõgépének roncsát 2026. március 25-én, három nappal azután, hogy 72 utassal és négyfõnyi személyzettel a fedélzetén leszállás után egy tûzoltóautónak ütközött a New York-i LaGuardia Repülõtéren. A balesetben a két pilóta életét vesztette, 41 embert keleltt kórházba vinni. MTI/AP/Yuki Iwamura

