2026. március 23. hétfő Emőke
Az Air Canada kanadai légitársaság repülõgépe 2026. március 23-án hajnalban, miután 72 utassal és négyfõnyi személyzettel a fedélzetén leszállás után egy tûzoltóautónak ütközött a New York-i LaGuardia Repülõtéren.
Horror a LaGuardia reptéren: a pilóta és a másodpilóta meghalt, sokan megsérültek

Egy Montrealból érkező Air Canada Express utasszállító repülőgép földi járművel ütközött a leszállást követően vasárnap éjjel a New York-i LaGuardia repülőtéren – közölte a FlightRadar24 járatkövető szolgáltatás.

A repülőgép pilótája és másodpilótája életét vesztette a balesetben, és az utasok közül is sokan megsérültek - számoltak be róla amerikai tévécsatornák, köztük a CNN és az ABC.

Az ABC jelentése szerint 13 embert szállítottak kórházba, köztük 11 utast és a járműben tartózkodó két személyt.

New York, 2026. március 23. Oldalára borult tûzoltóautó 2026. március 23-án hajnalban, miután az Air Canada kandai légitársaság egyik gépe 72 utassal és négyfõnyi személyzettel a fedélzetén leszállás után a jármûnek ütközött a New York-i LaGuardia Repülõtéren. MTI/AP/Ryan Murphy
A New York-i és New Jersey-i Kikötői Hatóság közleményében azt írta, hogy a repülőgép vasárnap éjjel 23 óra 45 perckor egy tűzoltóautóval ütközött, amely azért volt a kifutón, mert egy másik incidenshez riasztották.

A Jazz Aviation által az Air Canada megbízásából üzemeltetett járat, amelynek fedélzetén az előzetes adatok szerint 72 utas és négyfős személyzet tartózkodott, a landolást követően ütközött össze a tűzoltóautóval, amelynek következtében a gép orra összeroncsolódott. A repülő orral felfelé állt meg a kifutón.

New York, 2026. március 23. Az Air Canada kanadai légitársaság repülõgépe 2026. március 23-án hajnalban, miután 72 utassal és négyfõnyi személyzettel a fedélzetén leszállás után egy tûzoltóautónak ütközött a New York-i LaGuardia Repülõtéren. MTI/AP/Ryan Murphy
Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) a baleset miatt ideiglenesen leállította a repülőtér teljes forgalmát vészhelyzetre hivatkozva. A hatóság jelezte, hogy nagy a valószínűsége a korlátozás meghosszabbításának, ami jelentős fennakadásokat okozhat az amerikai belföldi légi közlekedésben.

A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) közölte, hogy vizsgálatot indított az ügyben.

New York, 2026. március 23. Oldalára borult tûzoltóautó 2026. március 23-án hajnalban, miután az Air Canada kandai légitársaság egyik gépe 72 utassal és négyfõnyi személyzettel a fedélzetén leszállás után a jármûnek ütközött a New York-i LaGuardia Repülõtéren. MTI/EPA/Olga Fedorova
Nem is izraeli, hanem ukrán szál tűnik fel a csehországi terrortámadás mögött?

Komoly biztonsági kérdéseket vet fel az a péntek tűzeset, amely a csehországi Pardubice egyik ipari területén történt. A támadást egy addig ismeretlen csoport, az Earthquake Faction vállalta magára. A közösségi médiában közzétett videójukban azt állították, hogy az „izraeli hadiipar európai központját" vették célba, és palesztinbarát indítékokra hivatkoztak. A valóság azonban más képet mutat.
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
Több magyarországi Orlen-kúton is 40 literben maximalizálták az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét, míg egyes nagynyomású kutakon mintegy 150 literben korlátozták a tankolható mennyiséget - írja a Népszava.

Ismét emeli előfizetési díjait a Netflix Magyarországon, több csomag ára is jelentősen nő.

Fears grow in Lebanon of Israeli ground invasion as IDF preparing for "several more weeks of fighting against Iran and Hezbollah".

