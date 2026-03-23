Sulyok Tamás: a lengyel-magyar barátság szilárd alapokon áll

A lengyel-magyar barátság napja alkalmából rendezett elnöki találkozó elején Sulyok Tamást katonai tiszteletadással fogadták Przemysl főterén, amely lengyel és magyar nemzeti zászlókkal van kidíszítve. A téren összegyűlt népes tömeg a „lengyel, magyar két jó barát” szállóigét skandálta.

A kétoldalú megbeszélést követő tartott közös sajtóértekezleten Sulyok Tamás aláhúzta: egyetért Karol Nawrockival, hogy a két nemzet barátsága kultúrájuk „integráns része”, nem a politikának kitett, hanem egy nagyon mélyen gyökerező jelenség, amely a történelem során szervesen alakult ki.

Magyarországot és Lengyelországot államalapításuk óta a keresztény értékek kötik össze, az évszázados barátság szilárd alapokon áll – hangsúlyozta a magyar köztársasági elnök.

Örömét fejezte ki, hogy az idei államfői találkozó helyszínéül a lengyel fél a magyarok számára szimbolikus emlékhelyet, Przemysl városát választotta, ahol az első világháború során több tízezer magyar katona állomásozott.

Elmondta: az akkor elesett magyar katonák emléke előtt hétfőn lerótta tiszteletét a przemysli temetőben.

Közölte továbbá: Nawrockival az 1956-os forradalom idén esedékes 70. évfordulójáról is beszéltek. Ennek kapcsán felidézte: a forradalom elején magyar egyetemisták lengyel zászlók alatt vonultak Bem tábornok budai szobrához.

Beszámolt arról is, hogy hétfőn zajlik Budapesten a középiskolás magyar-lengyel történelmi verseny döntője. Közölte: a lengyel elnökkel egyetértettek abban, hogy folytatni kívánják ezen vetélkedők hagyományát. Ebben a vonatkozásban örömét fejezte ki, hogy a przemysli elnöki sajtóértekezleten jelen voltak a przemysli Juliusz Slowacki gimnázium diákjai. „Amíg annyi fiatal érdeklődik a közös történelem iránt, addig nem kell aggódni a jövő miatt” – fogalmazott.

Beszámolt arról is, hogy Székesfehérváron a lengyel barátság napja alkalmából a Szent II. János Pál pápa életét bemutató, lengyel és magyar múzeumok közreműködésében készített kiállítás nyílik.

Kiemelte a testvérvárosi kapcsolatok, a társadalmi szervezetek közötti, a tudományos és vállalkozói kapcsolatok szerepét is a kétoldalú viszonyban, és javasolta, hogy a magyar-lengyel barátság napi államfői találkozókat a jövőben ismét a testvértelepülések találkozója kísérje.

Akkor is, ha a lengyelek és a magyarok nem mindenben értenek egyet, sokkal több a közös nevező, mint a különbség - szögezte le Sulyok Tamás.

Ukrajnáról elmondta: a szomszédságban zajló háborús konfliktus már négy éve dúl, és nagyon szeretnénk, ha ennek vége lenne. Mélységesen aggódunk a közel-keleti helyzet gyors eszkalációja miatt is – jelentette ki, rámutatva a közel-keleti térség további destabilizálódásának veszélyére és az ezzel járó gazdasági kockázatokra is.

Karol Nawrocki beszédében úgy fogalmazott: a lengyel és a magyar elnök küldetése az, hogy a két nemzet közötti barátság „ne váljon rövid távú politikai ingadozások tárgyává”, ez a barátság „tart és tartani fog”.

Elmondta: a két nemzetet összeköti többek között az, hogy az Európai Unióban (EU) akarnak lenni, egyúttal az EU állapotára is gondot viselnek. Kiemelte: számíthat a magyar fél támogatására többek között az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás ellenzésében, valamint abban, hogy Magyarország is osztja az uniós klíma- és migrációs politika iránti kétségeket, illetve kifogásolja bizonyos folyamatok bürokratizálását és központosítását az Európai Bizottság által.

Barátokként tisztában kell lennünk azzal, hogy nem mindenben értünk egyet – „amint az a barátságban vagy a családban lenni szokott, vannak dolgok, amelyekkel egyetérthetünk, és vannak dolgok, amelyekben nem kell egyetértenünk” – jelentette ki Karol Nawrocki.

Hozzátette: Lengyelország számára Vlagyimir Putyin és Oroszország ugyanolyan egzisztenciális fenyegetést jelent, mint a bolsevikok 1920-ban. „A lengyelek szeretik a magyarokat, de gyűlölik Vlagyimir Putyint, aki háborús bűnös és semmi más” – fogalmazott, megjegyezve: minden állam viszont maga hozza meg saját diplomáciai döntéseit. Putyin veszélyt jelent mind az európai eszmére, mind a NATO keleti szárnyára, mind pedig az EU-ra nézve – figyelmeztetett.

A lengyel-magyar barátság napjának eseményeit felváltva tartják a két országban. Az ünnep előzményei 2006. március 24-re nyúlnak vissza, ekkor avatta fel Lech Kaczynski akkori lengyel és Sólyom László akkori magyar államfő Győrben a magyar-lengyel barátság első köztéri emlékművét, amely két, gyökereivel egymásba kapaszkodó tölgyfát ábrázol. A két köztársasági elnök az általuk aláírt nyilatkozatban – több szervezet és együttműködő önkormányzat javaslatára – kezdeményezte, hogy március 24-ét nyilvánítsák a magyar-lengyel barátság napjává.

Az idei barátság napja alkalmából Przemyslben hétfő délután ünnepi gálát is szerveznek. A lengyel-magyar kapcsolatoknak szentelik a Przemyslben vasárnap megkezdődött 41. Kárpátok Európája konferencia hétfői pódiumbeszélgetéseit is.