INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.36
usd:
335.33
bux:
122359.74
2026. március 23. hétfő Emőke
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Sulyok Tamás köztársasági elnök (b) és Karol Nawrocki lengyel elnök sajtónyilatkozatuk végén az államfõ a lengyel-magyar barátság napja alkalmából tett látogatásán Przemyslben 2026. március 23-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Sulyok Tamás: a lengyel-magyar barátság szilárd alapokon áll

Infostart / MTI

A lengyel-magyar barátság szilárd alapokon áll, a két nemzet kultúrájának szerves része – hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök hétfőn a délkelet-lengyelországi Przemyslben, a Karol Nawrocki lengyel elnökkel közösen tartott sajtóértekezleten.

A lengyel-magyar barátság napja alkalmából rendezett elnöki találkozó elején Sulyok Tamást katonai tiszteletadással fogadták Przemysl főterén, amely lengyel és magyar nemzeti zászlókkal van kidíszítve. A téren összegyűlt népes tömeg a „lengyel, magyar két jó barát” szállóigét skandálta.

A kétoldalú megbeszélést követő tartott közös sajtóértekezleten Sulyok Tamás aláhúzta: egyetért Karol Nawrockival, hogy a két nemzet barátsága kultúrájuk „integráns része”, nem a politikának kitett, hanem egy nagyon mélyen gyökerező jelenség, amely a történelem során szervesen alakult ki.

Magyarországot és Lengyelországot államalapításuk óta a keresztény értékek kötik össze, az évszázados barátság szilárd alapokon áll – hangsúlyozta a magyar köztársasági elnök.

Örömét fejezte ki, hogy az idei államfői találkozó helyszínéül a lengyel fél a magyarok számára szimbolikus emlékhelyet, Przemysl városát választotta, ahol az első világháború során több tízezer magyar katona állomásozott.

Elmondta: az akkor elesett magyar katonák emléke előtt hétfőn lerótta tiszteletét a przemysli temetőben.

Közölte továbbá: Nawrockival az 1956-os forradalom idén esedékes 70. évfordulójáról is beszéltek. Ennek kapcsán felidézte: a forradalom elején magyar egyetemisták lengyel zászlók alatt vonultak Bem tábornok budai szobrához.

Beszámolt arról is, hogy hétfőn zajlik Budapesten a középiskolás magyar-lengyel történelmi verseny döntője. Közölte: a lengyel elnökkel egyetértettek abban, hogy folytatni kívánják ezen vetélkedők hagyományát. Ebben a vonatkozásban örömét fejezte ki, hogy a przemysli elnöki sajtóértekezleten jelen voltak a przemysli Juliusz Slowacki gimnázium diákjai. „Amíg annyi fiatal érdeklődik a közös történelem iránt, addig nem kell aggódni a jövő miatt” – fogalmazott.

Beszámolt arról is, hogy Székesfehérváron a lengyel barátság napja alkalmából a Szent II. János Pál pápa életét bemutató, lengyel és magyar múzeumok közreműködésében készített kiállítás nyílik.

Kiemelte a testvérvárosi kapcsolatok, a társadalmi szervezetek közötti, a tudományos és vállalkozói kapcsolatok szerepét is a kétoldalú viszonyban, és javasolta, hogy a magyar-lengyel barátság napi államfői találkozókat a jövőben ismét a testvértelepülések találkozója kísérje.

Akkor is, ha a lengyelek és a magyarok nem mindenben értenek egyet, sokkal több a közös nevező, mint a különbség - szögezte le Sulyok Tamás.

Ukrajnáról elmondta: a szomszédságban zajló háborús konfliktus már négy éve dúl, és nagyon szeretnénk, ha ennek vége lenne. Mélységesen aggódunk a közel-keleti helyzet gyors eszkalációja miatt is – jelentette ki, rámutatva a közel-keleti térség további destabilizálódásának veszélyére és az ezzel járó gazdasági kockázatokra is.

Karol Nawrocki beszédében úgy fogalmazott: a lengyel és a magyar elnök küldetése az, hogy a két nemzet közötti barátság „ne váljon rövid távú politikai ingadozások tárgyává”, ez a barátság „tart és tartani fog”.

Elmondta: a két nemzetet összeköti többek között az, hogy az Európai Unióban (EU) akarnak lenni, egyúttal az EU állapotára is gondot viselnek. Kiemelte: számíthat a magyar fél támogatására többek között az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás ellenzésében, valamint abban, hogy Magyarország is osztja az uniós klíma- és migrációs politika iránti kétségeket, illetve kifogásolja bizonyos folyamatok bürokratizálását és központosítását az Európai Bizottság által.

Barátokként tisztában kell lennünk azzal, hogy nem mindenben értünk egyet – „amint az a barátságban vagy a családban lenni szokott, vannak dolgok, amelyekkel egyetérthetünk, és vannak dolgok, amelyekben nem kell egyetértenünk” – jelentette ki Karol Nawrocki.

Hozzátette: Lengyelország számára Vlagyimir Putyin és Oroszország ugyanolyan egzisztenciális fenyegetést jelent, mint a bolsevikok 1920-ban. „A lengyelek szeretik a magyarokat, de gyűlölik Vlagyimir Putyint, aki háborús bűnös és semmi más” – fogalmazott, megjegyezve: minden állam viszont maga hozza meg saját diplomáciai döntéseit. Putyin veszélyt jelent mind az európai eszmére, mind a NATO keleti szárnyára, mind pedig az EU-ra nézve – figyelmeztetett.

A lengyel-magyar barátság napjának eseményeit felváltva tartják a két országban. Az ünnep előzményei 2006. március 24-re nyúlnak vissza, ekkor avatta fel Lech Kaczynski akkori lengyel és Sólyom László akkori magyar államfő Győrben a magyar-lengyel barátság első köztéri emlékművét, amely két, gyökereivel egymásba kapaszkodó tölgyfát ábrázol. A két köztársasági elnök az általuk aláírt nyilatkozatban – több szervezet és együttműködő önkormányzat javaslatára – kezdeményezte, hogy március 24-ét nyilvánítsák a magyar-lengyel barátság napjává.

Az idei barátság napja alkalmából Przemyslben hétfő délután ünnepi gálát is szerveznek. A lengyel-magyar kapcsolatoknak szentelik a Przemyslben vasárnap megkezdődött 41. Kárpátok Európája konferencia hétfői pódiumbeszélgetéseit is.

Kezdőlap    Külföld    Sulyok Tamás: a lengyel-magyar barátság szilárd alapokon áll

lengyelország

magyarország

sulyok tamás

barátság

karol nawrocki

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót

Budapesten, a Millenárison rendezték meg itthon az első Patrióta nagygyűlést, amelyen számos neves külföldi politikus személyesen felszólalva vagy videóüzenetben biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt a támogatásáról. Beszédet mondott többek között a francia Marine Le Pen, az olasz Matteo Salvini, a spanyol Santiago Abascal, valamint a holland Geert Wilders. Az osztrák Herbert Kickl, valamint a cseh Andrej Babis videóüzenetet küldött az eseményre.
 

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyászos számok jöttek a lakossági állampapírokról – Mi folyik itt?

Az előző heti esés után újabb 9 százalékkal zuhant a lakossági állampapírok bruttó értékesítése március harmadik hetén, a 64 milliárd forintnyi bruttó értékesítés az idei év leggyengébb értéke – olvasható ki az Államadósság Kezelő Központ friss adataiból. Az viszont változatlan, hogy "mindent visznek" a fix kamatozású papírok, a változó kamatozású alternatívák már alig kellenek a lakossági befektetőknek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Felfoghatatlan kegyetlenség: rálőttek egy védett rétisasra Vasban, így találtak rá a sérült madárra + Fotó

Súlyosan megsérült, röpképtelen rétisast találtak Hosszúpereszteg közelében, a madarat azonnal ellátásba vették. Az első vizsgálatok szerint akár szándékos kilövés is állhat az eset hátterében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran and US both 'want to make a deal' and says they'll talk today

The US president said the countries had "productive" talks - but the speaker of Iran's parliament calls it "fake news" to "manipulate" the oil markets.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×