ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.41
usd:
334.98
bux:
122337.35
2026. március 23. hétfő
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Friedrich Merz, a Kereszténydemokrata Unió elnöke, kancellárjelölt és Lars Klingbeil, a Német Szociáldemokrata Párt, az SPD társelnöke (j) nyilatkoznak koalíciós tárgyalásuk előtt, 2025. március 28-án az SPD berlini székházában.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Politikai földrengés jöhet a hétvégi németországi választások után

Infostart

Egy nappal a délnyugati tartományban tartott helyi parlamenti választások után az elemzőket immár az eredmény országos hatásai foglalkoztatják. Így mindenekelőtt a nagy hagyományokkal rendelkező SPD sorozatos csúfos tartományi kudarcainak következményei, különös tekintettel az országot irányító, a konzervatívokból és a szociáldemokratákból álló nagykoalíció jövője. Válságtanácskozás zajlik az SPD-ben, többen lemondásokat követelnek.

Rajna-vidék-Pfalz márciusban a második olyan tartomány volt, amelyben új parlamentet választottak. Az elsőben, Baden-Württembergben az ellenzéki Zöldek diadalmaskodtak, míg a CDU támogatottsága csak a második helyhez volt elegendő. A szociáldemokraták történelmi vereséget szenvedve épphogy bejutottak a stuttgarti parlamentbe.

Két héttel később a SPD ismét leszerepelt, 35 év megingathatatlan regnálása után elveszítette a tartomány vezető pártjának címét és a vele járó miniszterelnöki tisztséget. Több mint három évtized után a szociáldemokraták helyére a konzervatívok léptek éppenséggel abban a tartományban, amely az egykori nagy előd, a Ludwigshafenben született Helmut Kohl őshazájának számított.

Mind Baden-Württembergben, mind Rajna-vidék-Pfalzban a tényleges politikai győztes az ellenzéki radikális jobboldali AfD párt lett, ami a soron következő három őszi tartományi választás után valóban politikai földrengést okozhat.

Elemzők szerint az eddigi két választás eredményei aligha könnyítik meg a Friedrich Merz vezette országos koalíció munkáját. A konzervatív kancellár, illetve a nagykoalíció népszerűtlenségét tovább erősítheti a szociáldemokraták kudarca.

A legfrissebb értesülések szerint mindez ahhoz vezetett, hogy

az SPD-ben a párt ifjúsági szervezete mellett több tekintélyes politikus a két társelnök, Lars Klingbeil és Bärbel Bas lemondását követelte.

Új pártelnöknek többen a jelenlegi védelmi minisztert, Boris Pistoriust javasolták, aki szinte 2023 elején történt beiktatása óta Németország legnépszerűbb politikusa.

Külön érdekességként emelték ki a német hírportálok, hogy a váltás követelői között volt az egykori szociáldemokrata kancellár, Gerhard Schröder első felesége is. Doris Schröder-Kopf eddig nemigen hallatta hangját a pártot foglalkoztató ügyeben. Maga Schröder pedig az elmúlt években elsősorban „oroszbarátsága” miatt szerepelt a hírekben.

Noha az SPD a hírek szerint egyfajta válságtanácskozást tart, többen ellenzik a vezetőség leváltását.

Egy ilyen váltás semmit nem oldhat meg – fogalmazott Matthias Miersch, a párt parlamenti frakcióvezetője.

Az SPD-nek továbbra is vállalnia kell a tavaly májusban hivatalba lépett nagykoalícióban vállalt szerepet, és ki kell tartania a célul kitűzött reformok mellett

– jelentette ki.

A kudarcot ugyanakkor elismerte két társelnök is. A Der Tagesspiegel szerint Lars Klingbeil alkancellár egyben pénzügyminiszter – hangsúlyozta, hogy a személyi kérdésekről nyíltan tárgyalni kell.

„Nem folytathatjuk úgy tovább, ahogy eddig tettük” – fogalmazott Bärbel Bas, aki a nagykoalíció szociális és munkaügyi minisztere is.

A vasárnapi választás vesztese, a tartományi miniszterelnöki tisztségtől 2013 után búcsúzó Alexander Schneider a szövetségi kormányt vádolta az általa vezetett helyi koalíció kudarcáért.

A hétfő délelőtt ismertté vált előzetes végeredmény szerint a rajna-vidék-pfalzi választások győztese 31 százalékkal a CDU lett. Az SPD a voksok 25,9 százalékát szerezte meg, míg a harmadik helyen „történelmi sikert” aratva az AfD végzett 19,5 százalékkal. A helyi parlament negyedik pártja, a Zöldek a szavazatok 7,9 százalékát kapták.

A tartományban a szükséges abszolút többség miatt a CDU és az SPD alakíthat kormányt, mivel az AfD-vel – akárcsak országos szinten – a többi parlamenti párt nem hajlandó koalícióra lépni.

Kezdőlap    Külföld    Politikai földrengés jöhet a hétvégi németországi választások után

németország

választások

pártok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 23. 13:18
Elvileg van győztese a szlovéniai választásnak, de valójában nincs – elemzők
2026. március 23. 12:35
„Örömmel jelentem be” – előrelépés a Hormuzi-szoros ügyében
×
×