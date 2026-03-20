Vészhelyzet egy Budapestre tartó utasszállítón, rejtélyes kényszerleszállás

Az Eurowings Düsseldorf–Budapest járatát teljesítő Airbus A320-as gyors süllyedés után leszállt Bécsben – közölte a Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal alapján a 24.hu.

A gép személyzete Ausztria légterébe érve az általános vészhelyzetre vonatkozó 7700-as kódot állította be, ezt követően történt a kényszerleszállás Bécsben.

Egyelőre nincs további infó arról, hogy miért kellett a gépnek Bécsben leszállnia.

Ezzel kapcsolatban a lap kereste a légitársaságot, még nem érkezett tájékoztatás.

A közösségi oldal egyik hozzászólása szerint orvosi beavatkozásra volt szükség.