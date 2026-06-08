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Irán megnyitja a Hormuzi-szorost - közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent rövid bejegyzésében az iráni bejelentésre hivatkozva azt írta, hogy a Hormuzi-szoros teljes mértékben nyitva és készen áll az áthajózásra.
Nyitókép: Getty Images/Alones Creative

Szankciókkal válaszol az EU a Hormuzi-szorosban történtekre

Infostart / MTI

Az Európai Unió korlátozó intézkedéseket vezetett be két személlyel és egy szervezettel szemben a Hormuzi-szorosban a hajózás szabadságát aláásó tevékenységük miatt – közölte az uniós tanács hétfőn.

A brüsszeli közlemény szerint mostantól uniós szankciók vonatkoznak az Iszlám Forradalmi Gárda Haditengerészetének (IRGCN) Hormozgán tartományi parancsnokságára. Az intézkedést indokolja, hogy a parancsnokság átvette az irányítást a Hormuzi-szoros felett, és olyan díjrendszert vezetett be, amelynek keretében a hajóknak a rakományra és a célállomásra vonatkozó információkat kell megosztaniuk, majd a parancsnokság azok alapján határozza meg, hogy mely hajók haladhatnak át a szoroson, néha díjak megfizetése után.

Az uniós szankcióük vonatkoznak az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) politikai ügyekért felelős parancsnokhelyettesére, aki egyben a szervezet szóvivője is, továbbá az iráni olaj-, gáz- és petrolkémiai termékek exportőrei uniójának képviselőjére, aki egyben az iráni kereskedelmi kamara tagja.

A Hormuzi-szorosban a hajózás szabadságát aláásó tevékenység miatt hozott korlátozó intézkedések jelenleg 26 természetes, vagy jogi személyre, valamint 27 szervezetre vonatkoznak számos országból.

Az intézkedések utazási korlátozásokból állnak, amelyek megtiltják a jegyzékben szereplők számára, hogy belépjenek az EU területére vagy áthaladjanak rajta, valamint uniós bankokban tárolt vagyonok befagyasztásról rendelkeznek. Ezenkívül az uniós tagországok állampolgárainak és vállalatainak tilos pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat a jegyzékbe vett emberek és szervezetek rendelkezésére bocsátaniuk.

Az uniós tanács leszögezte: a szankciók által érintetteknek a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókkal szembeni intézkedései ellentétesek a nemzetközi joggal. Az ilyen intézkedések sértik mind a tranzit-, mind a nemzetközi szorosokon való kereskedelmi célú áthaladást rögzítő jogokat.

Az Európai Unió május végén tette lehetővé, hogy korlátozó intézkedéseket vezethessen be azokkal szemben, akik akadályozzák a hajózás szabadságát a Hormuzi-szorosban.

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