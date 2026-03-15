Teherán üldözi Benjamin Netanjahut, a megölése a cél

Az IRNA hivatalos iráni hírügynökség által közzétett közleményben a hadsereg azt írta, hogy "a cionista rezsim rendőrségének biztonsági központjait és főhadiszállásait vette célba nagy erejű drónokkal", közöttük a Lahav 433 különleges egységet és egy műholdas kommunikációs központot.

Közleményt tett közzé az Iráni Forradalmi Gárda is. Ebben egyebek között azt erősítette meg, hogy egységei üldözik és ha lehetőség nyílik rá, megölik az izraeli miniszterelnököt.

„Ha ez a bűnöző gyermekgyilkos még életben van, folytatjuk utána a hajszát, és minden erőnkkel megöljük” – írta a forradalmi gárda a Sepah News című hírportálján.

Korábban Izrael bejelentette, hogy egy éjszaka megszavazott rendelkezéssel jókora összeget bocsátott a hadsereg rendelkezésére az iráni támadások elleni védekezésre egy vészhelyzeti intézkedéssel.

(A nyitóképen: Az izraeli polgári védelem tagja egy iráni légicsapás helyszínén, az észak-izraeli Zarzirban 2026. március 13-án, az Irán elleni izraeli -amerikai hadművelet kezdete után két héttel.)