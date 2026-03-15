2026. március 15. vasárnap Kristóf
Zarzir, 2026. március 13.Az izraeli polgári védelem tagja egy iráni légicsapás helyszínén, az észak-izraeli Zarzirban 2026. március 13-án, az Irán elleni izraeli -amerikai hadművelet kezdete után két héttel.MTI/AP/Ariel Schalit
Teherán üldözi Benjamin Netanjahut, a megölése a cél

Az iráni hadsereg vasárnap közölte: dróncsapásokat hajtott végre izraeli célpontok, egyebek mellett egy fontos rendőrségi egység és egy műholdas kommunikációs központ ellen. A Forradalmi Gárda bejelentette, hogy az izraeli miniszterelnököt is célpontnak tekinti.

Az IRNA hivatalos iráni hírügynökség által közzétett közleményben a hadsereg azt írta, hogy "a cionista rezsim rendőrségének biztonsági központjait és főhadiszállásait vette célba nagy erejű drónokkal", közöttük a Lahav 433 különleges egységet és egy műholdas kommunikációs központot.

Közleményt tett közzé az Iráni Forradalmi Gárda is. Ebben egyebek között azt erősítette meg, hogy egységei üldözik és ha lehetőség nyílik rá, megölik az izraeli miniszterelnököt.

„Ha ez a bűnöző gyermekgyilkos még életben van, folytatjuk utána a hajszát, és minden erőnkkel megöljük” – írta a forradalmi gárda a Sepah News című hírportálján.

Korábban Izrael bejelentette, hogy egy éjszaka megszavazott rendelkezéssel jókora összeget bocsátott a hadsereg rendelkezésére az iráni támadások elleni védekezésre egy vészhelyzeti intézkedéssel.

Kezdőlap    Külföld    Teherán üldözi Benjamin Netanjahut, a megölése a cél

benjamin netanjahu

izrael

irán

háború

dróncsapás

Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i megemlékezések – percről percre az eseményekről

Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i megemlékezések – percről percre az eseményekről
Reggel katonai tiszteletadás mellett, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében a budapesti Kossuth téren felvonták a nemzeti zászlót. Fél tizenkettőkor elindult el a Békemenet a Margit hídon át a Kossuth tér felé. Kiderült: az ottani ünnepségen Orbán Viktor mellett Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalt. Hídfoglalást tartott délután a Kutyapárt, a Pilvax közben lezajlott a Mi Hazánk megemlékezése. A Nemzeti Menet résztvevői a Deák térről a Hősök terére vonultak, ahol negyed ötkor kezdődött a színpadi műsor. Magyar Péter öt óra után lépett színpadra.
 

Orbán Viktor: ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Magyar Péter: alattvaló, vagy magyar polgár? Ez volt a kérdés 1848-ban, és mai is ugyanez a kérdés

Toroczkai László: hárompárti lesz a következő parlament

Nagy Dávid: nem maradt más, minthogy a Kétfarkú Kutya Párt értelmes, szakmai vitákat folytasson

Dobrev Klára: "Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy"

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Németország megüzente: nem vesz részt az iráni katonai akcióban

Németország nem vesz részt a kereskedelmi hajózás védelmét szolgáló nemzetközi katonai műveletben a Hormuzi-szorosban - jelentette ki vasárnap Johann Wadephul német külügyminiszter.

91 éves korában elhunyt Lőte Attila, Jászai Mari-díjas színművész

A Szegeden született művész 1957-ben végzett a Színművészeti Főiskolán.

Iran has not asked for ceasefire and sees no reason for talks with US, Iranian minister says

Donald Trump had said Tehran wanted a deal but he felt the terms were "not good enough". Meanwhile, Iran continues to strike US allies in the Gulf as Israel targets western Iran.

2026. március 15. 19:27
Irán sajátos választ adott Donald Trump hadihajókkal történő fenyegetésére
2026. március 15. 18:17
Izraelnek súgtak az iráni biztonsági szolgálatról – itt a vád
